በአሸባሪው ቡድን የወደመውን ምርት በመስኖ ለማካካስ እየተሰራ ነው

እንጅባራ ፤ ህዳር 9/2014(ኢዜአ) በአማራ ክልል አሸባሪው የህወሃት ቡድን በፈጸመው ወረራ ያወደመውን ምርት በመስኖ ለማካካስ እየተሰራ መሆኑን የክልሉ ግብርና ቢሮ አስታዋቀ።
ክልል አቀፍ የበጀት ዓመቱ የመስኖ እርሻ ልማት ማስጀመሪያ መርሃ ግብር በአዊ ብሔረሰብ ዞን ፋግታ ለኮማ ወረዳ ድባብ አንገረፍ ቀበሌ ስንዴ በመዝራት ተካሂዷል።
የቢሮ ኃላፊው ዶክተር ኃይለማርያም ከፍያለው በወቅቱ እንዳሉት፤ የህልውና ዘመቻውን በድል ለመወጣት ከሚደረገው ትግል በተጓዳኝ ሁሉንም አማራጭ ተጠቅሞ የማምረት አቅምን ማሳደግ ይገባል።
አሁን ላይ በመሰብሰብ ያለውን የመኸር ምርትም ከብክነት በጸዳ መልኩ በማንሳት የህልውና ዘመቻውን በስንቅ አቅርቦት ለመደገፍ አርሶ አደሩ በቁርጠኝነት እየሰራ መሆኑን አስረድተዋል።
አሸባሪው ህወሃት በወረራ በያዛቸው አካባቢዎች የዘረፈውንና ያወደመውን የሰብል ምርት ለማካካስ ሰላም ባለባቸው አካባቢዎች እስከ ሶስት ጊዜ ለማምረት በቁርጠኝነት መስራት ያስፈልጋል ብለዋል።
በተያዘው የበጋ ወቅት በክልሉ 229ሺህ ሄክታር በመስኖ ለማልማት ከታቀደው ውስጥ በ100 ሺህ ሄክታር የሚሆነውን በበጋ ስንዴ ልማት ለመሸፈን እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል።
በስንዴ ልማቱ በእቅድ ከተያዘው ውስጥም እስካሁን በተካሄደ ጥረት 67ሺህ ሄክታር የሚሆነው ታርሶ በዘር የመሸፈን ስራ መጀመሩን ተናግረዋል።
የዘንድሮው የመስኖ ልማት አሸባሪው ቡድን በወረራ በያዛቸው አካባቢዎች በመኸር የታጣውን ምርት በሚያካክስ መልኩ ለመፈጸም ጥብቅ ክትትልና ድጋፍ እንደሚደረግ ገልጸዋል።
የመስኖ ልማቱን ምርታማነት ለማሳደግም አዳዲስ አሰራሮችንና ቴክኖሎጂዎችን አርሶ አደሩና ባለሃብቱ በአግባቡ መጠቀም እንዳለባቸው አሳስበዋል።
የዞንና የወረዳ አመራሮችም ከህልውና ዘመቻው ጎን ለጎን ያሉ የውሃ አማራጮችን በመጠቀም ለመስኖ ልማት ትኩረት እንዲሰጡ አስገንዝበዋል።
የአዊ ብሔረሰብ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ እንግዳ ዳኛው በበኩላቸው፤ ወራሪው ያወጀብንን ጦርነት እየመከትን በግብርና ሥራችን ላይ ሙሉ አቅማችንን መጠቀም ይገባናል ብለዋል።
በዞኑ በበጋው ወቅት 13ሺህ ሄክታር የሚጠጋ መሬት በበጋ መስኖ እንደሚለማ አስረድተዋል።
ዛሬ ለስንዴ ልማት ምቹ በመሆነችው አንገረፍ ቀበሌ ክልል አቀፍ የመስኖ ማስጀመሪያ መረሃ ግብር መካሄዱ የአካባቢውን አርሶ አደሮች እንደሚያነቃቀም ገልጸዋል።