በመዲናዋ በአጭር ጊዜ ውስጥ ለመከላከያ ሠራዊት 250 ሚሊዮን ብር ለመሰብሰብ የሚያስችል ንቅናቄ ተጀመረ

አዲስ አበባ፤ ህዳር 09 ቀን 2014 (ኢዜአ) በመዲናዋ ለመከላከያ ሠራዊት በ20 ቀናት ውስጥ 30 ሺህ ዩኒት ደምና 250 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ለመሰብሰብ ንቅናቄ መጀመሩን የአዲስ አበባ ከተማ ኅብረተሰብ ተሳትፎና በጎ ፈቃድ ማስተባበሪያ ኮሚሽን ገለጸ።
ኮሚሽነሩ አቶ አስፋው ተክሉ ንቅናቄው የመዲናዋን በጎ ፈቃድ ወጣቶች በማሰማራትና ኅብረተሰቡን በማስተባበር እንደሚሰራ ተናግረዋል።
በሌላ በኩል የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ሰጪ ወጣቶች የውስጥ ሰርጎ ገቦችን በመቆጣጠር አመርቂ ውጤት ማስመዝገባቸውን ተናግረዋል።
ኢትዮጵያውያን አንድነታቸውን በማጠናከር ለህልውና ዘመቻው ስኬት በጋራ መስራት እንዳለባቸውም ነው ጥሪ ያቀረቡት፡፡
የአዲስ አበባ ከተማ የዲሞክራሲ ግንባታ ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ምክትል ኃላፊ አቶ አለማየሁ እጅጉ በበኩላቸው ሕዝቡ ለመከላከያ ሰራዊት እያሳየ ያለውን ደጀንነት እንዲያጠናክር ጠይቀዋል።
ሕዝቡ ለመከላከያ ሰራዊት የሚያደርገው ድጋፍ ኢትዮጵያም ማፍረስ እንደማይቻል መልዕክት የሰጠ መሆኑንም ገልጸዋል።
በተለይ በበጎ ፈቃድ አገልግሎት ሥራ ላይ የተሰማሩ ወጣቶች የአካባቢያቸውን ሰላም በማስከበር ረገድ የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ አጠናክረው እንዲቀጥሉ ጥሪ አቅርበዋል።
በንቅናቄ ማስጀመሪያ መርሃ ግብሩ ላይ ኢዜአ ያነጋገራቸው ወጣቶች መካከል ወጣት ይድነቃቸው ከበደና ወጣት አሰፋ ኀብረተሰቡ አስፈላጊውን ድጋፍ ለሠራዊቱ በማድረግ ኃላፊነቱን እንዲወጣ ጠይቀዋል።
ደም በመለገሳቸው ደስተኛ መሆናቸውን ጠቁመው፤ አስፈላጊ ከሆነ ግንባር ድረስ ለመሄድ መዘጋጀታቸውን ተናግረዋል።
ድጋፍ የማሰባሰቡ መርኃ ግብሩ “ከሐሙስ እስከ ሐሙስ” በሚል መሪ ቃል ይካሄዳል ተብሏል።