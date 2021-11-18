የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን የአፈፃፀም ለመመልከት ከነገ ጀምሮ የመስክ ጉብኝት ይደረጋል

ህዳር 9/2014 (ኢዜአ) የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን የአፈፃፀም ለመመልከት ከነገ ጀምሮ የመስክ ጉብኝት የሚያደርግ መሆኑን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አፈፃፀም መርማሪ ቦርድ አስታወቀ።
የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አፈፃፀም መርማሪ ቦርድ ሰብሳቢ አቶ ለማ ተሰማ፤ መርማሪ ቦርዱ በይፋ ስራ መጀመሩን አስመልክተው መግለጫ ሰጥተዋል።
በመግለጫቸውም በሰብዓዊ መብት አያያዝ፣ በሰብዓዊ ድጋፍና የጤና እንክብካቤ እንዲሁም መሰል ጉዳዮች ላይ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ውይይት መደረጉን ጠቅሰዋል።
በውይይቱም በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ አፈፃፀም ሂደት የተለያዩ ጉዳዮች መነሳታቸውን አስታውሰዋል።
ከኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብት ኮሚሽን፣ ከጤና ሚኒስቴር፣ ከአደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽንና ሌሎች አካላት ጋር ሰፊ ውይይት ተደርጓል ብለዋል።
ከዚህም በኋላ የአፈፃፀም ሪፖርቱን ትክክለኛነት ለማረጋገጥ መርማሪ ቦርዱ ከነገ ጀምሮ የመስክ ጉብኝት የሚያደርግ መሆኑን ገልጸዋል።
በዚህም በህክምና ላይ ያሉ የጦርነቱ ተጎጂዎችን፣ በእስር ላይ የሚገኙ የወንጀል ተጠርጣሪዎችን፣ ከቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉ ዜጎች ያሉበት ሁኔታ ይጎበኛል ብለዋል።