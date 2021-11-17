የምዕራብ ወለጋ ዞን ወጣቶች የመንግሥትን ጥሪ ተቀብለው ወደ ግንባር ለመዝመት ተዘጋጅተዋል

ግምቢ ህዳር 8/2014 (ኢዜአ) አሸባሪዎቹን ህወሓትና ሸኔን ለመደምሰስ ወደ ግንባር ለመዝመት ዝግጁ መሆናቸውን ዞኑ ወጣቶች አስታወቁ፡፡
ወጣቶቹ በጀግናው የሀገር መከላከያ ሠራዊት እየተሰራ ያለውን አኩሪ ገድል በበኩላቸው ለመወጣትና አሸባሪዎቹን በማያዳግም ሁኔታ ለመቅጣት መዘጋጀታቸውን ገልጸዋል።
ከላሎ አሳቢ ወረዳ ወጣቶች መካከል ወጣት ፊሬው ገረመው እንዳለው አሸባሪዎቹ ሸኔና ህወሓት የወጣቶች ጠላት ናቸው።
የወጣቶችን ራዕይ እያጨለሙ፣ ሀገርን እያፈረሱ በመሆናቸው የጥፋት ድርጊታቸው ማስቆምና ሀገርን ማዳን የወጣቶች ሚና ነው።
አሸባሪው ህወሓት በስልጣን ላይ በቆየባቸው 27 ዓመታትም በየቦታው ተላላኪዎችን ለማፍራት ጊዜ ስለነበረው ህዝቡ አካባቢውን በንቃት የመጠበቅና አንድነቱን የማጠናከሪያ ጊዜው አሁን ነው ብሏል።
ወጣት ወንድሙ ጃቤሳም በበኩሉ ሁሉም ወጣት የመንግሥትን ጥር ተቀብሎ በአሸባሪዎቹ ሀገር ላይ የተደቀነውን ወቅታዊ የሕልውና ለማምከን ዝግጁ ነኝ ብሏል፡፡
በተለይም አሸባሪው ሸኔ በወረዳዉ ባሉ ቀበሌዎች ውስጥ በመመሸግ አርሶ አደርና ወጣቶችን እየገደለ ነው፤ ሸኔና ህወሓትን ለማጥፋት ጀግናው መከላክያ ሰራዊትን ለመቀላቀል መዝጋጀቱን ተናግረዋል፡፡
የጊምቢ ወረዳ ነዋሪ ወጣት አብዲ ሰለሞን በበኩሉ አሸባሪው ህወሓትና ሸኔን ማጥፋት የሚቻው በአንድነት ስንቆም ነው፤ ሁሉም ወጣት ጀግናውን መከላከያ ሰራዊት መቀላቀል አለበት ብሏል፡፡
ሸኔ በአሁኑ ጊዜ ሀገርን ለማፍረስ ባለው አቅም የቻለውን ሁሉ እያደረገ ይገኛል ያለው ወጣቱ፤ እኛ ወጣቶች እያለን ሀገራችንን ለአሸባሪዎቹ አሳልፈን አንሰጥብ ብሏል።
ሌላው የግምቢ ወረዳ ነዋሪ ወጣት ራበራ ወራቃ እንደተናገረው ህወሓትና ተላላኪዉ ሸኔ ድሮም የኦሮሞ ወጣት ሲያኮላሹ፣ ሲገድሉ ነበሩ፤ አሁንም የጥፋት ድረጊታቸውን በንጹሃን ላይ እየፈጸሙ ነው ብሏል።
እነዚህን አሸባሪዎች ለመደምሰስ ጀግናው መከላከያ ሰራዊትን ለመቀላቀል መወሰኑን ተናግሮ፤ ሁሉም ወጣት የመንግሥትን ጥሪ ተቀብሎ ሰራዊቱን እንዲቀላቀሉ ጥሪ አድርጓል።
የላሎ አሳቢ ወረዳ የአስተዳደርና ፀጥታ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አማረ ተገኝ እንዳሉት በሀገር ሉዓላዊነት ላይ የተደቀነውን ወቅታዊ ፈተና ለመቀልበስ በርካታ ወጣቶች ሠራዊቱን ተቀላቅለዋል።
ኃላፊው እንዳሉት አሁንም የመንግሥትን ጥሪ ተቀብለው ለአራተኛ ዙር ሰራዊቱን ለመቀለቀል ዝግጅቱ ተጠናቋል።
የግምቢ ወረዳ የአስተዳደርና ፀጥታ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ባጫ ገላን በበኩላቸዉ ሀገርን ለማፍረስ የተነሱት አሸባሪዎች ለመደምሰስ ከወረዳው እስካሁን በርካታ ወጣቶች በፈቃዳቸው ሠራዊቱን ተቀላቅለዋል ብለዋል።