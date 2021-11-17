በአሶሳ በ107 ህገ-ወጥ የንግድ ተቋማት ላይ ህጋዊ እርምጃ ተወሰደ

አሶሳ ፤ ህዳር 08 / 2014 (ኢዜአ) በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል አሶሳ ከተማ የተጋነነ የዋጋ ጭማሪ ባደረጉ 107 ንግድ ተቋማት ላይ ህጋዊ እርምጃ መወሰዱን የክልሉ ንግድ እና ኢንዱስትሪ ቢሮ አስታወቀ፡፡
የቢሮው ሃላፊ አቶ ለሜሳ ዋወያ ዛሬ በሰጡት መግለጫ በክልሉ የህገ-ወጥ ነጋዴዎችን እንቅስቃሴ ለመቆጣጠር የተቋቋመው ግብረሃይል የተጠናከረ እንቅስቃሴ እያደረገ ነው፡፡
ግብረሃይሉ ባለፈው አንድ ሳምንት ባደረገው ቅኝት የንግድ ህጉን በተጻረረ መልኩ የሚንቀሳቀሱ 107 ነጋዴዎችን መለየቱን ጠቁመዋል፡፡
የተጋነነ የዋጋ ጭማሪ ከማድረግ ጀምሮ የመጠቀሚያ ጊዜ ያለፈባቸውን ሸቀጦችን ሲሸጡ የተደረሰባቸው መሆኑን ጠቅሰዋል፡፡
ከእነዚህ የተለያዩ የንግድ ተቋማት መካከል 54 ሲታሸጉ ሌሎች 53 ደግሞ በማጠንቀቂያ መታለፋቸው አስታውቀዋል፡፡
ከ97 ሺህ ብር በላይ እንዲቀጡ መደረጉንም ሃላፊው አስረድተዋል፡፡
ቤንዚን ከማደያቸወ በመቅዳት በጀሪካን በመደበቅ ወደ ጥቁር ገበያ ሲያስገቡ የነበሩ የማደያ ባለቤቶች ላይ ክስ መመስረቱን አቶ ለሜሳ አመልክተዋል፡፡
ህገ-ወጥ ንግድ ቤቶቹ የሃሰት ፕሮፓጋንዳ በመንዛት ህብረተሰቡ ላይ ስጋት በመፍጠር ጭምር ነዋሪው ለግብረሃይሉ መረጃ እንዳይሰጥ ያደርጉ እንደነበር ጠቁመዋል፡፡
ቢሮው ድርጊቱን ከአሸባሪው የህወሃት ቡድን ሀገር የማፍረስ ጥረት ለይቶ እንደማይመለከት ጠቅሰዋል፡፡
አሁን እንደሃገር የደረሰብንን ፈተና ተቀናጅተን ማለፍ አለብን ያሉት ሃላፊው ፤የንግዱ ማህበረሰብ ህጋዊ የንግድ አካሄድን ብቻ በመከተል እንዲተባበር አሳስበዋል፡፡
በህገ-ወጥ ነጋዴዎች ላይ የሚደረገው ቁጥጥር በሌሎች የክልሉ አካባቢዎችም ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ጠቁመው፤ ህብረተሰቡ የተጋነነ የዋጋ ጭማሪ ሲያጋጥመው መረጃ በመስጠት ድጋፉን እንዲያጠናክርም መልዕክት አስተላልፈዋል፡፡