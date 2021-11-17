አሸባሪው የህወሃት የከፈተብንን ወረራ የአፈናና ዘረፋ መዋቅር በጉልበት መልሶ ለመጫን ያለመ ነው

ሠመራ ፤ ህዳር 8/2014 (ኢዜአ) አሸባሪው የህወሃት ቡድን የከፈተብንን ወረራ ከዚህ በፊት በክልላችንና ህዝባችን ላይ ሲፈጽም የነበረውን የአፈናና ዘረፋ መዋቅር በጉልበት መልሶ ለመጫን ያለመ ነው ሲሉ የአፋር ክልል የሀገር ሽማግሌዎች አስታወቁ።
በወቅታዊ ሀገራዊና ክልላዊ ጉዳይ ዙሪያ በሠመራ ከተማ ሲካሄድ የቆየው የሀገር ሽማግሌዎች የምክክር መድረክ ባለስምንት ነጥብ የአቋም መግለጫ በማውጣት ዛሬ ተጠናቋል።
የሀገር ሽማግሌዎቹን የአቋም መግለጫውን አስመልክተው በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የክልሉ መንግስት ተጠሪ አቶ ኢሴ አደን ለጋዜጠኞች እንዳሉት፤ ከሀገር ሽማግሌዎች ጋር በተደረገው የምክክር መድረክ አሸባሪው የህወሃት ቡድን በሀገር ላይ የደቀነው አደጋ ለመቀልበስ ሁሉም የድርሻውን እንዲወጣ መግባባት ተደርሷል።
ይህን በማስመልከትም የሀገር ሽማግሌዎቹ ባወጡት የአቋም መግለጫ አሸባሪው የህወሃት ቡድን የከፈተብንን ወረራ ከዚህ በፊት በክልላችንና ህዝባችን ላይ ሲፈጽም የነበረውን የአፈናና ዘረፋ መዋቅር በጉልበት መልሶ ለመጫን ያለመ መሆኑን አመላክተዋል ብለዋል።
የአፋር ህዝብ ከመከላከያ ጋር በመሆን ይህንን የአሸባሪው እኩይ ተግባር በመመከት የሀገሩን ሉአላዊነት ለማስከበር የጀመረውን ትግል በድል ለማጠናቀቅ እያስተባበሩ የድርሻቸውን እንደሚወጡ በአቋም መግለጫቸው አረጋግጠዋል።
የአሸባሪውን እኩይ ዓላማ ለማስፈጸም በአፋር ህዝብ ስም ከቡድኑ ጋር የሚሰሩ ግለሰቦች የአፋር ህዝብን የማይወክሉ የጥፋት ተላላኪዎች ናቸው ብለዋል።
በእነዚህና ሌሎች የሽብር ቡድኑን በመረጃ፣ ገንዘብና መሰል ድጋፍ በሚያደረጉ አካላት ላይ መንግስት የሚወስደውን ህጋዊ እርምጃ እንደሚደግፉ የሀገር ሽማግሌዎቹ በአቋም መግለጫቸው አስታውቀዋል።
በተለይም ቡድኑ ሴቶች ፣ህጻናትና አቅመ ደካሞችን በግፍ በመግደል እንዲሁም በእምነት ተቋማቶች ላይ እየፈጸመ ያለ ጥቃት በአፋር ህዝብ ማንነትና ክብር ላይ የመጣ በመሆኑ አምረረው እንደሚታገሉት ነው የገለጹት።
ይህን እስከፊ ጠላት በመመከት ብሎም በአጭር ጊዜ ውስጥም ግብአተ መሬቱን ለማፋጠን መላው የአፋር ህዝብ በአንድነት በመቆም ከደጀንነት እስከ ግንባር ድረስ ወርዶ መፋለም እንደሚኖርበትም ተመልክቷል
ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ሰራዊቱን በገንዘቡና ሞራል ከመደገፍ ባለፈ ወጣቱ መከላከያን በመቀላቀል ታሪካዊ ሃላፊነቱን ለመወጣት የጀመረው ትግል አጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪ አቀርበዋል።
በተጨማሪም በውጭ የሚኖሩ የክልሉ ተወላጆችም አሸባሪው ህወሃት የከፈተብንን ወረራ ለመቀልበስ ከመንግስትና ህዝባቸው ጎን በመቆም ሁሉን አቀፍ ድጋፍ በማድረግ የበኩላቸውን ታሪካዊ ሃላፊነት እንዲወጡም እንዲሁ።
ከሀገር ሽማግሌዎቹ መካከል አቶ አህመድ አቶ ጁብሪል አሊ፤ አሸባሪው ቡድን የከፈተብንን ወረራ ለመቀልበስ አካባቢያቸውን ከሰርጎ ገቦች ነቅቶ ከመጠበቅ ጀምሮ ህብረተሰቡን በማተባበር ለሰራዊቱ አስፈላጊውን ድጋፍ በማሰባሰብ ጠንካራ ህዝባዊ ደጀን እንዲኖር የበኩላችንን አስተዋጽኦ እናደርጋለን ብለዋል።
በሠመራ ከተማ ለሶሰት ቀናት በተካሄደው የምክክር መድረክ ከተለያዩ ወረዳዎች የተወጣጡ የሀገር ሽማግሌዎች መሳተፋቸውን የኢዜአ ሪፖርተር ከሥፍራው ዘግቧል።