ሁሉም ኢትዮጵያዊ የህወሓትን ሴራ ለማክሸፍ የድርሻውን መወጣት እንዳለበት ተመለከተ

ደብረ ብርሃን ህዳር 8/2014 (ኢዜአ) የአሸባሪው ህወሓት ሀገር የማፍረስ እኩይ ሴራን ለመከላከል በሚደረገው ትግል ሁሉም ኢትዮጵያዊ የበኩሉን በመወጣት የአባቶቹን አኩሪ ገድል መድገም እንዳለበት ተመለከተ።
አርድስቲክ ኢንተርናሽናል ኮሌጅ ከሰሜና ደቡብ ወሎ ዞኖች ተፈናቅለው በደብረብርሃን ከተማ ለሚገኙ ወገኖች ግማሽ ሚሊዮን ብር የሚገመት የምግብና የቁሳቁስ ድጋፍ አድርጓል።
የኮሌጁ የድጋፍ አሰባሳቢ ኮሚቴ አቶ ዘውዱ ብሩ በድጋፍ ርክክብ ስነስርዓቱ ላይ እንዳሉት የህወሓት አሸባሪ ቡድን በንጹሃን ዜጎች ላይ የፈጸመው ግፍ ታሪክ ይቅር አይለውም።
የሽብር ቡድኑ ሀገር በበላይነት ሲመራ በነበረበት ወቅት ከእሱ ጋር በጥቅም የተሳሳሩ ባለሀብቶች ካልሆኑ በቀር እንዳይሰሩ እንቅፋት ሲፈጥር መቆየቱን አስታውሰዋል።
በእዚህም ባለሀብቱ በስፋት ወደ ኢንቨስትመንት ገብቶ ለወጣቶችና ለሴቶች የሥራ ዕድል እንዳይፈጥር ማድረጉ ሳይበቃ፣ አሁን በሀገርና በህዝብ ላይ ጦርነት ከፍቶ ተጨማሪ ግፍና በደል እያደረሰ መሆኑን ገልጸዋል።
የቡድኑን ሀገር የማፍረስ እኩይ ሴራ ለመከላከል በሚደረገው ጥረት ሁሉም ኢትዮጵያዊ የድርሻውን በመወጣት የአባቶቹን አኩሪ ገድል ሊደግም እንደሚገባ ገልጸዋል።
“የኮሌጁ ሠራተኞች ከወር ደመወዛቸው በመቀነስ ተፈናቅለው በደብረብርሃን ከተማ ለሚገኙ ዜጎች ግማሽ ሚሊዮን ብር የሚገመት ድጋፍ አድርገዋል” ብለዋል።
አቶ ዘውዱ እንዳሉት ከተደረገው ድጋፍ ውስጥ 50 ኩንታል የዳቦ ዱቄት፣ 187 ካርቶን አልሚ ምግብ፣ 1ሺህ 9 ሊትር የምግብ ዘይትና ዘጠኝ ኩንታል አልባሳት ይገኙበታል።
በቀጣይም ድጋፉ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ገልጸዋል።
በሰሜን ሸዋ ዞን አስተዳደር የድጋፍ አሰባሳቢ ኮሚቴ አባል ወይዘሮ አዘነጋሽ አማረ በበኩላቸው አሸባሪው ህወሓት በአማራ እና በአፋር ክልሎች ወረራ ፈጽሞ ንፁሀንን በመግደል፣ ሃብትና ንብረት በመዝረፍ በርካቶችን ማፈናቀሉን ገልጸዋል።
በተለይም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ወረራውን ወደ ደቡብ ወሎና አማራ ክልል ኦሮሚያ ዞን በማስፋት ከቤት ንብረታቸው የሚፈናቀሉ ዜጎች ቁጥር በየጊዜው እንዲጨመር ማድረጉን ተናግረዋል።
አሸባሪው ህወሓትና ተላላኪዎቹ የተነሱበትን ሀገር የማፍረስ ተግባር ለመቀልበስ በሚካሄደው ትግል የግል ባለሀብቶች ከመንግስት ጎን በመቆም የሚያደርጉትን አስተዋጾ እንዲያጠነክሩም ጥሪ አቅርበዋል።
“ያርድስቲክ ኢንተርናሽናል ኮሌጅ ለተፈናቃዮች ያደረገው ድጋፍ ይህን ክፉ ጊዜ እርስ በርስ ተጋግዞ ለማለፍ አርአያነት ያለው ተግባር ነው” ብለዋል።
ለወላድና ነፍሰ ጡር እናቶች፣ ለህጻናትና አረጋውያን ቅድሚያ በመስጠት ድጋፉን በፍትሃዊነት ለማድረስ እንደሚሰራም ወይዘሮ አዘነጋሽ አረጋግጠዋል።
በአማራ ክልል አሸባሪ ቡድኑ በፈጸመው ወረራ ከ1 ሚሊዮን የሚበልጡ ሰዎች ከመኖሪያ ቀያቸው ተፈናቅለው ለችግር መጋለጣቸው የሚታወስ ነው።