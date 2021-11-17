ከሠራዊቱ ጎን ቆሞ አሸባሪዎችን የመደምሰስ ጊዜው አሁን ነው – የነጆ ከተማ ነዋሪዎች

ግምቢ፣ ህዳር 8/2014 (ኢዜአ) ከሀገር መከላከያ ጎን ቆሞ ሀገርን ለማፍረስ ዓላማ አድርገው የተነሱትን አሸባሪዎቹን ህወሓትና ሸኔን የመደምሰስ ጊዜው አሁን ነው ሲሉ በምዕራብ ወለጋ ዞን የነጆ ከተማ ነዋሪዎች ገለጹ።
ነዋሪዎቹ በውስጥ አሸባሪዎችና በውጭ አገሮቻቸው የተቃጣብን የሽብር ሴራ በመመከት ሀገራችንን ከመበተን ለመታደግ ከጀግናው መከላከያ ሠራዊት ጎን ተሰልፈን ለመዋጋት ተዘጋጅተናል ብለዋል፡፡
አሸባሪው ሸኔ ኦሮሚያን የማተራመስ ሴራ አንግቦ በዞኑ በአንዳንድ አካባቢዎች የሽብር ድርጊቱን እየፈጸመ ነው።
አሸባሪ ቡድኖችን እስከመጨረሻው ለማጥፋት የተግባር ጊዜው አሁን መሆኑን አስተያየት ሰጪዎቹ ተናግረዋል።
ከነጆ ከተማ ነዋሪዎች መካከል አቶ ጫሊ ሊጋባ እንዳሉት አሸባሪው ሸኔ ከወያኔ ተልዕኮ የጥፋት ወስዶ በወረዳው ጉዳት እያደረሰ ስለሆነ ከፀጥታ አካላት ጋር ሆነን እንታገለዋለን፤ ለዚህም ዝግጁ ናቸው።
በመንግሥት የቀረበውን የክተት ጥሪ የወረዳው ወጣቶች ተቀብለው አካባቢን ከመጠበቅ፣ ድጋፍ ከማድረግ ባሻገር ወደ ግንባር ለመዝመት መዘጋጀታቸውን ተናግረዋል፡፡
አገርን ለማፍረስ የተነሳው አሸባሪ ቡድን ለመደምሰስ የክተት ጥሪ ተቀብለው ወደ ግንባር ለመዝመት ተዘጋጅቻለሁ ያሉት ደግሞ አቶ ኤቢሳ ሰሎሞን ናቸው።
ወጣቱ ጀግናው የሀገር መከላክያ ሠራዊትን በመቀላቀል ለትውልድ የሚተላለፍ ታሪክ ለማስመዝገብ ጊዜው አሁን መሆኑንም ተናግረዋል፡፡
ሌላው የወረዳው ነዋሪ አቶ ቡላ ሀብተ እንዳሉት ሸኔ ገዳይና ዘራፊ፣ እታገልለታለሁ የሚለውን የኦሮሞን ህዝብ እየገደለ የሚገኝ አረመኔ ቡድን በመሆኑ ሊወገዝ ይገባዋል።
ይህንን ዘራፊና ገዳይ ቡድን ለማጥፋት በሚደረገው ዘመቻ ከመንግሥት ጎን በመሆን ለመታገል ቁርጠኛ መሆናቸውን ተናግረዋል፡፡
የነጆ ወረዳ ዋና አስተዳደር አቶ አያና ጫሚር እንዳሉት የወረዳው ወጣት ለሀገር አንድነትና ሉዓላዊነት ከምንጊዜውም በላይ አሁን እየተሰለፈ ይገኛል።
ጀግናው የሀገር መከላክያ ሠራዊትን የሚቀላቀሉ ወጣቶችንና የቀድሞ የሠራዊት አባላትን የሥራ እየተሰራ ነው ብለዋል፡፡
በተመሳሳይ አገር ስትደፈር ቆመን አናይም፣ የሚፈለግብንን ለመወጣት ዝግጁ ነን ሲሉ የቀሌም ወለጋ ሴቶች ተናግረዋል።
በዞኑ ከዘጠኝ ወረዳዎች የተውጣጡ ሴቶች አሸባሪዎቹን ህወሓትና ሸኔ የሚያወግዝ ጀግናው የሀገር መከላከያ ሠራዊትን የሚደግፍ ሰላማዊ ሰልፍ በሰዲ ጫንቃ ወረዳ ዛሬ አካሄደዋል።
በሀገር ሉዓላዊነትና ነፃነት ላይ ድርድር አናውቅም፣ የውጭ ኃይሎች ከሀገራችን ላይ እጃቸውን ያንሱ ሲሉም ጠይቀዋል ሰልፈኞቹ፡፡
የቀለም ወለጋ ዞን የሴቶች፣ ህጻናት ጉዳይ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ወይዘሮ አዱኜ ገበየሁ ባስተላለፉት መልዕክት የአሸባሪዎቹን ህወሓትና ሸኔን ለመደምሰስ ከመንግሥት ጎን ሆኖ ድርሻውን መወጣት አለበት ብለዋል፡፡