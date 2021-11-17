በሲዳማ ክልል የእንቅስቃሴ ገደብና የተጣሉ ክልከላዎች ይፋ ተደረጉ

ሐዋሳ፤ ህዳር 8/2014 (ኢዜአ) የሲዳማ ክልል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መመሪያ ዕዝ በክልሉ የእንቅስቃሴ ገደብና የተጣሉ ክልከላዎችን ይፋ አደረገ።
የጦር መሳሪያ ያለው ማንኛውም ግለሰብና ድርጅት በሚቀጥሉት አምስት የስራ ቀናት ወደ አቅራቢያ ባለው ፖሊስ ጣቢያ ቀርቦ ማስመዝገብ እንዳለበትም ኮማንድ ፖስቱ አስታውቋል።
የክልሉ ኮማንድ ፖስት በአዋጁ የተቀመጡ ክልከላዎችን አፈጻጸም በማስመልከት ለመገናኛ ብዙሃን ዛሬ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥቷል።
የሲዳማ ክልል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ኮማንድ ፖስት ምክትል ሰብሳቢና የሠላምና ፀጥታ ቢሮ ኃላፊ አቶ ዓለማየሁ ጢሞቲዎስ እንዳሉት አዋጁ የሀገሪቱን ሰላምና ደህንነት አስተማማኝ ለማድረግ ታስቦ የወጣ ነው።
የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ለማስፈጸም በክልሉ ርዕሰ መስተዳድር የሚመራ አብይ ኮማንድ ፖስት ተቋቁሞ ፀጥታ የማስከበር ስራ በመከናወን ላይ ይገኛል።
በተለይ ሃዋሳ፣ ለኩ፣ ይርጋለም፣ አለታወንዶና በንሳ ከተሞች ላይ የኮማንድ ፖስት ማዕከላትን በማቋቋም በሁሉም የክልሉ መዋቅሮች ተግባራዊ እንቅስቃሴ ውስጥ መግባቱን አስረድተዋል።
በዚህም ሂደት ከአሸባሪዎቹ ህወሓትና ሼኔ ጋር ግንኙነት ያላቸውና ችግሮች ለመፍጠር ሲንቀሳቀሱ ከተደረሰባቸው ተጠርጣሪዎች፣ የተለያዩ የጦር መሳሪያዎችና የባንክ ደብተሮች ተይዘዋል።
የክልሉን ሰላምና ደህንነት በአስተማማኝ ሁኔታ ለማረጋገጥ ኮማንድ ፖስቱ በወሰነው መሰረት የተለያዩ ክልከላዎች መጣላቸውን ገልጸዋል።
በዚህም መሠረት ከዛሬ ጀምሮ በክልሉ በሁሉም አካባቢዎች ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ ንጋቱ 12 ሰዓት ድረስ በማንኛውም ተሽከርካሪ ላይ እንቅስቃሴ ገደብ ተጥሏል።
ባለሁለት ጎማ ሞተር ሳይክልን በተመለከተ የሰለዳ ቁጥር የሌላቸው በክልሉ በየትኛውም አካባቢ እንቅስቃሴ የተከለከለ ሲሆን፤ የሰለዳ ቁጥር ያላቸው ከጠዋቱ 12 ሰዓት እስከ ምሽት 1 ሰዓት ድረስ ለአንድ ሰው ብቻ መፍቀዱን ገልጸዋል።
ከምሽት 12 ሰዓት ጀምሮ ማንኛውም ባለሁለት ጎማ ሞተር ሳይክል ከአጎራባች ክልሎች ወደ ሲዳማ ክልል እንዳይገባ ተወስኗል።
በየአካባቢው የሚገኙ የፀጥታ ኃይሎች ተግባራዊነቱን በአግባቡ ክትትል እንድያደርጉ አሳስበዋል።
ባለሶስት ጎማ ባጃጆች ደግሞ ከጎን ያለውን ሽፋን ወይም ሻራ ለፀጥታ እይታ ችግር ስለሚፈጥር አንስተው ግልፅ ማድረግና ሶስት ሰው በመጫን ከጠዋቱ 12 ሰዓት እስከ ምሽት 2 ሰዓት ድረስ ብቻ አገልግሎት እንድሰጡ መወሰኑን አስታውቀዋል።
አጠቃላይ የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡ ተሽከርካሪዎችና ታክሲዎች ከጠዋቱ 12 ሰዓት እስከ ምሽት 2 ሰዓት ድረስ ብቻ አገልግሎት መስጠት እንደሚችሉ አስረድተዋል።
በዚህ ሂደት ለሀገሪቱ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ከፍተኛ ፋይዳ ያላቸው የተለያዩ ፋብሪካዎች ፓርኮችና ትላልቅ ሆቴሎች በልዩ ሁኔታ መንቀሳቀስ እንደሚችሉ አመላክተዋል።
ከተጣለው ገደብ ውጪ የሚንቀሳቀሱ የሰራተኞች ሰርቪስ የሚሰጡ ተሽከርካሪዎች ከፖሊስ ኮሚሽን ፈቃድ በመውሰድ የሚጠበቅባቸው አገልግሎት መስጠት እንደሚችሉ አብራርተዋል።
በክልሉ ከተለያዩ አካባቢዎች መታወቂያን በህገ-ወጥ መንገድ በማውጣት ለሽብር ድርጊት እየዋለ መሆኑ ስለተረጋገጠ ይህንን ችግር ለመከላከል እንዲቻል በሁሉም መዋቅሮች መታወቂያ መስጠት መከልከሉን ገልጸዋል፡፡
ከቀበሌ መዋቅር እስከ ክልል ድረስ ማንኛውም የመንግሥት የስራ ኃላፊ ጨምሮ መታወቂያ መስጠት እንዳይችል መከልከሉን ማህበረሰቡ መገንዘብ አለበት ብለዋል።
መታወቂያ የሌለው የክልሉ ነዋሪ ካለ ጊዜያዊ መታወቂያ የሚሰጥበት አሰራር መመቻቸቱን ገልጸዋል።
የጦር መሳሪያን በተመለከተ ከዚህ ቀደም ያስመዘገበም ሆነ ያላስመዘገበ ፈቃድ ያለውም ሆነ የለሌው ከዛሬ ጀምሮ ባሉት አምስት የስራ ቀናት ወደ አቅራቢያ ባለው ፖሊስ ጣቢያ እየቀረበ ማስመዝገብና ፈቃድ መውሰድ እንዳለበት አሳስቧል።
በተቀመጠው የጊዜ ገደብ መሳሪያውን ባላስመዘገበ ማንኛውም አካል ላይ በቀጣይ ህጋዊ እርምጃ እንደሚወሰድ ኃላፊው አስታውቀዋል።
የህልውና ዘመቻው ባጠረ ጊዜ እንዲጠናቀቅ ለአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ተፈጻሚነት ህብረተሰቡ ከፀጥታ አካላት ጋር የጀመረውን ጠንካራ ተሳትፎ አጠናክሮ እንዲቀጥል መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል።