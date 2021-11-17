የነቀምቴ ከተማ ነዋሪዎች የአሸባሪዎች የጥፋት ሴራ ለማክሸፍ የድርሻቸውን እንደሚወጡ አስታወቁ

ነቀምቴ ህዳር 08/2014 (ኢዜአ) የነቀምቴ ከተማ ነዋሪዎች የአከባቢያቸውን ሰላም በመጠበቅ ከመከላከያ ሰራዊት ጎን ተሰልፈው የአሸባሪዎቹ ህወሃትና ሸኔን የጥፋት ሴራ ለማክሸፍ የድርሻቸውን እንደሚወጡ አስታወቁ።
በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳይ ዙሪያ ዛሬ በነቀምቴ ከተማ ሕዝባዊ ውይይት ተካሂዷል ፡፡
ከውይይቱ ተሳታፊዎች መካከል የከተማዋ ቀበሌ ሰባት ነዋሪ አቶ ጥላሁን ጌታ በሰጡት አስተያየት፤ የአሸባሪዎቹ ሕወሐትና ሸኔ ተላላኪዎች ወደ አከባቢያቸው ሰርገው እንዳይገቡ ከጎረቤታቸው ጋር በመደራጀት ነቅተው በመጠበቅ ላይ እንደሚገኙ ገልጸዋል፡፡
በከተማ አስተዳደሩ በተለይም ከጦርነቱ በላይ ያልተጨበጠ ወሬ ሕብረተሰቡን እያሸበረ በመሆኑ በመተባበር የጥፋት ሴራውን ለማክሸፍ የድርሻቸውን እንደሚወጡ አስታውቀዋል፡፡
የቀድሞ የሰራዊት አባል አቶ ታምሩ በቀለ በበኩላቸው፤ በየከተማው የውትድርና ሥልጠና ከወሰዱት ወጣቶች ጋር በመደራጀት በየአካባቢያቸው የአሸባሪዎችን ጥቃት ለመከላከል ዝግጁ ነኝ ነው ያሉት።
ከመከላከያ ጎን በመሰለፍ ሀገርን ለማዳን እንደሚሰሩም ተናግረዋል፡፡
የወሰዱትን መሠረታዊ የውትድርና ሥልጣና በመጠቀም የአካባቢያቸውን ሠላም ከመጠበቅ ባለፈ እስከ ግንባር በመዝመት ከመከላከያ ሠራዊት ጎን ተሰልፈው የሚፈለግባቸውን አስተዋጽኦ ለማድረግ ዝግጁ መሆናቸውን የተናገሩት ደግሞ አቶ ታፈሰ ተረፈ ናቸው፡፡
የሃይማኖት አባት ቆሞስ አባ ወልዴ ገብርኤል ጥላሁን በበኩላቸው፤ ሕወሐትና ሸኔ ደም እያፈሰሱና የአርሶ አደሩን ምርት እያቃጠሉ ወደ ሥልጣን ለመምጣት ይሞክራሉ ግን አይቻላቸውም ብለዋል፡፡
ወጣቱ ለጠላት የሀሰት ወሬ ጆሮ መስጠት እንደሌለበትና ተደራጅቶ የአከባቢውን ሠላም ከማረጋገጥ ባሻገር ወደ መከላከያ ሠራዊት በመቀላቀል ሀገሩን ከአሸባሪዎች ማዳን እንዳለበትም አመልክተዋል፡፡
የነቀምቴ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ቶሌራ ረጋሳ፤ አሸባሪዎቹ ሕወሐትና ሸኔ ሀገርን ለማፈራረስ እየጣሩ መሆናቸውን ገልጸዋል።
የከተማዋ ነዋሪ ሕዝብ የአሸባሪዎችን ከንቱ ምኞት ለማክሸፍና ኢትዮጵያን ለማስቀጠል በየአካባቢው አንድነቱን አጠናክሮ በመደራጀት ድጋፉን መቀጠል እንዳለበት አሳስበዋል፡፡