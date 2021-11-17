የሕዝቡ ሁለንተናዊ እንቅስቃሴ ኢትዮጵያ በውጭ ኃይላት ጫና እና በባንዳዎች ሴራ እንደማትፈርስ ያረጋገጠ ነው

ህዳር 8/2014 (ኢዜአ) ለአገራዊ አንድነትና ሉዓላዊነት መጠበቅ ሕዝቡ እያደረገ ያለው ሁለንተናዊ እንቅስቃሴ ኢትዮጵያ በውጭ ኃይላት ጫና እና በባንዳዎች ሴራ እንደማትፈርስ ያረጋገጠ መሆኑን መንግስት አስታወቀ።
የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዴኤታ ከበደ ዴሲሳ የዲፕሎማሲ ጫና እና የሚዲያ ዘመቻ ላይ ያተኮረ መግለጫ ሰጥተዋል።
የውጭ መገናኛ ብዙሃን መንግሥት የሠብዓዊ መብት ጥሰት እንደፈጸመና ሠብዓዊ እርዳታ እንዳገደ በማስመሰል ከዕውነት የራቀ፤ ሐሰተኛ መረጃ ሲያሰራጩ እንደነበረ ገልጸዋል።
መንግሥት ዜጎች ለረሃብ እንዳይጋለጡ ጥረት ሲያደርግ ቆይቷል፣ እያደረገም ነው ብለዋል።
በአሸባሪው ህወሓት በተወረሩ የአማራና የአፋር ክልሎች የሠብዓዊ መብት ጥሰት ተፈፅሟል፣ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ዜጎችም ሠብዓዊ እርዳታ ያስፈልጋቸዋል።
ይሁንና የአሸባሪ ቡድኑን ወረራ ላለማሳየት የሚሹ የእርዳታ ድርጅቶችና ኃይላት ይህንን አልተመለከቱም ብለዋል ሚኒስትር ዴኤታው።
መንግስት እርዳታ እንዲደርስ ለሁሉም የሠብዓዊ እርዳታ ድርጅቶች ጥሪ እያደረገ መሆኑን ገልፀው፤ አንዳንድ አካላት ግን የአገርና የመንግስትን ስም ማጠልሸት ላይ ብቻ ማተኮራቸውን አውስተዋል።
የፖለቲካና የራሳቸው ፍላጎት ያላቸው የውጭ ኃይላት የሽብር ቡድኑ ያደረሰውን ጥቃት እንዳላዩ በማለፍ ይልቁንም በመንግሥት ላይ መዝመታቸውን ነው የገለፁት።
ይህም ለሠብዓዊ መብት ጥሰት ሳይሆኖ የሽብር ቡድኑን በመደገፍ የግል ፍላጎታቸውን ለማሳካት እየሰሩ እንደሆነ እንደሚያሳይ ተናግረዋል።
ወደ ትግራይ ክልል እርዳታ ጭነው ከሄዱ ተሽከርካሪዎች 70 በመቶ የሚሆኑት እንዳልተመለሱና አሸባሪው ቡድን እየተጠቀመባቸው እንደሆነ እያወቁ ጫናቸው ዛሬም መንግስት ላይ ያተኮረ ነው ብለዋል።
አንዳንድ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች መሬት ላይ የሌለና የኢትዮጵያን ተጨባጭ ሁኔታ ያላገናዘበ ሐሰተኛ መረጃ እያሰራጩ መሆኑን ሮይተርስ፣ ሲ.ኤን.ኤን እና ቢቢሲ ያሰራጩትን ለአብነት ጠቅሰዋል።
አዲስ አበባ ተከባለች እንዲሁም በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ዜጎች በማንነታቸው እየታሰሩ ነው በማለት የውሸት ፕሮፓጋንዳ ሲነዙ መቆየታቸውንም ጠቁመዋል።
ሚኒስትር ዴኤታው የውጭ ኃይላት ያልተገባ ጫና እና የሚዲያ ጦርነት ለኢትዮጵያም ለራሳቸውም አይጠቅምም ነው ያሉት።
በሌላ በኩል የዚህ ሣምንት የአገር ሉዓላዊነት ሕዝባዊ እንቅስቃሴ የውጭ ጣልቃገብነት፣ የሚዲያ ዘመቻውንና የሽብር ቡድኑን ጥቃት ለማክሸፍ ተስፋ ሰጪ ንቅናቄ ነው ብለዋል።
ክልሎች ለሠራዊቱ ከፍተኛ ድጋፍ እያደረጉ መሆኑን፤ በውጭ አገራትም ኢትዮጵያዊያን ለአገራቸው ድምፅ መሆናቸውን ጠቅሰዋል።
ይህም “የትኛውም የውጭ ጣልቃ ገብነት በሕዝባችን አንድነት እንደሚከሽፍ አሳይቷል” ብለዋል።
ሕዝቡ በአደባባይ ከማውገዝ ጀምሮ በጦር ግንባር ሠራዊቱን በመቀላቀል ጭምር እያደረገ ያለውን ንቅናቄ ኢትዮጵያ እንደማትፈርስ ያረጋገጠ ነበር፤ መንግስትም ምስጋና ያቀርባል ብለዋል አቶ ከበደ።
የሕዝቡ ድጋፍ የአገር ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነትን እና ሠላምና ብልፅግና የሚያረጋግጥ ነው ያሉት ሚኒስትር ዴኤታው ድጋፉ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ጠይቀዋል።