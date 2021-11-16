በደምና በአጥንት የተገነባች ኢትዮጵያን አሸባሪው ህወሓት አያፈርሳትም

በእናትና አባቶቻችን ደምና አጥንት የተገነባች አገር ኢትዮጵያን አሸባሪው የህወሓት ቡድን አያፈርሳትም ሲሉ የጉለሌ ክፍለ ከተማ ወጣቶች ተናገሩ፡፡
የክፍለ ከተማው አስተዳደር አካባቢያቸውን መጠበቅ የሚያስችላቸውን ስልጠና የወሰዱ ነዋሪዎችን ዛሬ አስመርቋል፡፡
ነዋሪዎቹ በየአካባቢያቸው በመደራጀት የከተማዋን የጸጥታ ለማደፍረስ የሚጥሩ የሽብር ቡድኑን ተላላኪዎች ለመከላከል ይሰራሉ፡፡
ስልጠናውን የተከታተለው ወጣት ታሪኩ በቀለ በጀግኖች አባትና እናቶቻችን መስዋዕትነት ተከብራ የቆየችውን አገር ለአሸባሪው ህወሓትና ተላላኪው ሸኔ አሳልፈን አንሰጥም ብሏል፡፡
ወጣት ትዕግስት ሻውል በበኩሏ መከላከያ ሠራዊት ከአሸባሪው ጋር እያደረገ ያለውን ተጋድሎ መደገፍ ምርጫ ሳይሆን ግዴታ ነው ብላለች፡፡
በከተማችን ሰርገው ሊገቡ የሚችሉ የአሸባሪው ህወሓት ተላላኪዎችን በመመከት አገር ለማዳን በሚደረገው ርብርብ የበኩሏን እንደምትወጣም ተናግራለች።
የክፍለ ከተማው ዋና ስራ አስፈጻሚ ወይዘሮ ቆንጅት ደበላ፤ የአሸባሪውን ህወሓት አገር የማፍረስ እኩይ ተግባር ለመመከት የሁሉም ዜጋ ርብርብ ያስፈልጋል ብለዋል፡፡
በመሆኑም ክፍለ ከተማው የአካባቢውን ሠላም በአስተማማኝ ሁኔታ ለማስጠበቅ በጎ ፈቃደኛ ተጠባባቂ ሃይል በማሰልጠን ለምረቃ ማብቃቱን ገልጸዋል።
ኢትዮጵያን ለማፍረስ መሞከር የአባቶቻችንን አጽም ለማፍረስ መሞከር ነው፤ ክህደትም ነው ያሉት ዋና ስራ አስፈጻሚዋ የባንዳነት ሚና ለመወጣት የሚወራጩ ኃይሎች ሴራ በውድ ልጆቿ ይቀለበሳል ብለዋል፡፡
የአባቶችን ታሪክና አደራ ለመወጣት የክፍለ ከተማው ሕዝብ እያደረገ ላለው ሁሉን አቀፍ ትብብርም መስጋና አቅርበዋል።
የጥፋት ሃይሉ ግብዓተ መሬት እስከሚፈጸም እረፍት እንደማይኖርና ለዚህም የሕዝባዊ ሃይሉ ሚና የጎላ መሆኑን የገለጹት ደግሞ በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የከተማዋ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ጥራቱ በየነ ናቸው።
አሸባሪው ቡድን ግብዓተ መሬቱ እየተፈጸመ ቢሆንም የሐሰት ፕሮፖጋንዳውን አጠናክሮ ቀጥሎበታል፤ ለዚህም የውጭ ታሪካዊ ጠላቶቻችን ድጋፍ ይደረግለታል ብለዋል።
በተመሳሳይ የልደታ ክፍለከተማ ላሰለጠናቸው ነዋሪዎች ዛሬ የስራ ስምሪት ሰጥቷል፡፡