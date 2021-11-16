አስፈላጊውን መስዋዕትነት በመክፈል የሀገራችንን ሉዓላዊነት ለማስጠበቅ ተዘጋጅተናል- የግምቢ ከተማና አካባቢዋ ነዋሪዎች

ግምቢ ህዳር 7/2014/ኢዜአ/ የግምቢ ከተማና አካባቢዋ ነዋሪዎች አስፈላጊውን መስዋዕትነት በመክፈል የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት ለማስጠበቅ መዘጋጀታቸውን አስታወቁ ።
በዞኑ የግምቢ ወረዳና ግምቢ ከታማ ነዋሪዎች አሸባሪውን ህወሓትና ሸኔ የሚያወግዝና ለጀግናው መከላከያ ሠራዊት ያላቸውን አጋርነት ያሳዩበት ሰልፍ ዛሬ በግምቢ ከተማ አካሄደዋል፡፡
አሸባሪው ህወሓትና ሸኔ የሁሉም ኢትዮጵያ ህዝብ ጠላት ናቸው፣ ሸኔ የኦሮሞ ህዝብ የደም ካንሰር ነው፣ እኛ እያለን ሀገራችን አትፈርስም የሚሉት መፈክሮች ሰልፈኞቹ ካሰሙት መካከል ናቸው፡፡
ሀገርን ከብተና ማዳንና ህልውናዋን የማስቀጠል ጉዳይ ለመንግሥት ብቻ የምንተው ተግባር አይደለም ያሉት ሰልፈኞች አስፈላጊውን መስዋዕትነት በመክፈል የሀገራችንን ሉዓላዊነት ለማስጠበቅ ተዘጋጂተናል ብለዋል፡፡
የግምቢ ከተማ 01 ቀበሌ ነዋሪ አቶ ፍቅሩ አያና እንዳሉት አሸባሪው ሸኔ በምዕራብ ወለጋ ዞን በአንዳንድ ወረዳዎችና ቀበሌዎች አሰቃቂ ግፎችን እየፈፀመ ነው።
ስለሆነም ከመንግሥት ጎን በመሆን ይህን አሸባሪ ቡድን ለመደምሰስ የሚፈለግብኝን ለማድረግ ተዘጋጅቻለሁ ነው ያሉት።
ከግምቢ ወረዳ ነዋሪዎች መካከል አቶ ዮሐንስ በዳሳ በሰጡት አስተያየት “አሸባሪዎችን ማስወገድ የሚቻለው ሁሉም የድርሻውን ሲወጣ ነው፤ በመንግሥት የሚሰጠውን የትኛውንም ተልዕኮ በመውስድ ግዴታዬን ለመወጣት ዝግጁ ነኝ” ብለዋል።፡፡
መንግሥት የደነገገውን የአስቸኳይ ጊዜ ዓዋጅ ተፈጻሚነት የሚጠበቅባቸውን ድጋፍ ሁሉ ለማድረግ ዝግጁ ናቸው፡፡
ወጣት ዳንኤል ለሜሳ እንዳለው ህወሓትና ሸኔ ከጅምሩ የወጣቶች ጠላት ናቸው። የዞኑ ወጣቶች እነዚህን አሸባሪ ቡድኖች ለማጥፋት ከመንግሥት ጎን በመሆን አስፈላጊውን ሁሉ ለማድረግ ዝግጁ ነው።
ወጣቱ አክሎም የሀገሩን ሉዓላዊነት ለማስጠበቅ የሀገር መከላክያ ሠራዊትን ለመቀላቀል ዝግጁ መሆኑን ገልጿል።
የግምቢ ወረዳ ነዋሪ ወይዘሮ ተሊሌ ኦልጅራ በበኩላቸው ከመንግሥት ጎን ሆነው አሸባሪዎቹን ህወሓትና ሸኔ ለመዋጋት ቆርጠው መናሳታቸው ተናግረዋል፡፡
የምዕራብ ወለጋ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሰሎሞን ታምሩ በዚሁ ጊዜ ባስተላለፉት መልዕክት በሰላም መውጣትና መግባት የሚቻለው ሰላም ሲኖር ነው።
ህውሓትና ሸኔ በሀገራችን ኢትዮጵያ ላይ የደቀኑትን ወቅታዊ የሕልውና አደጋ ለመቀልበስ የዞኑ ህዝብ የጀመረውን ሁሉን አቀፍ ድጋፍ አጠናክሮ መቀጠል አለበት፡፡
የዞኑ ወጣቶች የክተት ጥሪውን ተቀብለው የሕልውና ዘመቻውን ተቀላቅለው አሸባሪዎችን በመደምሰስ የሀገራችንን ሉዓላዊነት ማስከበር መቻል እንዳለባቸው አስገንዝበዋል፡፡
ቀደምት አባቶቻችን ጀግንነት እንጂ ለጠላት እጅ መስጠት አላስተማሩንም ያሉት ዋና አስተዳዳሪው የአሁኑ ትውልድ የአባቶቹን ተጋድሎ የሚደግምበት ጊዜው አሁን ነው ብለዋል።
የኦሮሚያ ፀጥታና አስዳደር ቢሮ ምክትል ሀላፊ አቶ ፀሐይ ነጋሽ ባደረጉት ንግግር የወለጋ ህዝብ ጠላት የሆነውን ሸኔ ከውስጡ ለማውጣት በሚደረገው ትግል እያደረገ ያለውን ድጋፍ አጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባ አሳስበዋል፡፡
ሀላፊው እንዳሉት ምዕራባዊያን ሚዲያዎች አሸባረውን በመደገፍ ሐሰተኛ ዜናዎችን እያሰራጩ ይገኛሉ። ኅብረተሰቡ ለሐሰተኛ መረጃዎች ጆሮ ሳይሰጡ መከላክያ ሠራዊትን በመደገፍ ለሕልውና ዘመቻ መሳካት የበኩሉን ድርሻ እንዲወጣም ጠይቀዋል፡፡