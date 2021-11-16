ሁሉም ዜጋ ተደራጅቶ አካባቢውን ከሰርጎ ገቦችና ድብቅ ዓላማ ካላቸው ኃይሎች መጠበቅ አለበት

አዲስ አበባ ህዳር 7/2014 (ኢዜአ) ሁሉም ዜጋ ተደራጅቶ አካባቢውን ከሰርጎ ገቦችና ድብቅ ዓላማ ካላቸው ኃይሎች መጠበቅ እንዳለበት የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ ጃንጥራር አባይ ጥሪ አቀረቡ።
በአራዳ ክፍለ ከተማ የወረዳ 4 አስተዳደር ነዋሪዎች ለመከላከያ ሰራዊት በአይነት 5 ሚሊየን ብር የሚገመት ድጋፍ አድርገዋል፡፡
አሸባሪው ህወሃት በኢትዮጵያ ላይ የደቀነውን የህልውና አደጋ ለመቀልበስ ሁሉም ዜጋ ከመከላከያ ሰራዊት ጎን በመሰለፍ የበኩሉን ሚና እየተወጣ ይገኛል።
ዜጎች በአካል ወደ ግንባር በመዝመት፣ ደም በመለገስ፣ ስንቅ በማዘጋጀት፣ የገንዘብ በማዋጣት ሁለንተናዊ ድጋፋቸውን አጠናክረው ቀጥለዋል፡፡
በአራዳ ክፍለ ከተማ የወረዳ 4 አስተዳደር ነዋሪዎች በዛሬው እለት ለመከላከያ ሰራዊት በአይነትና በስንቅ 5 ሚሊየን ብር የሚገመት ድጋፍ አድርገዋል፡፡
በዚሁ ወቅት ሰራዊቱን ለመቀላቀል የወሰኑ የመንግስት አመራሮችና ዘማቾች የባንዲራ ርክክብ ተደርጎላቸዋል።
የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ ጃንጥራር አባይ ኢትዮጵያውያን ለመከላከያ ሰራዊቱ ድጋፍ በማድረግ ሀገራቸውን እንደሚወዱ በተግባር እያሳዩ መሆኑን ተናግረዋል፡፡
“ወራሪው ሃይል እኔ ካልገዛኋት ሀገር ትፈርሳለች” በሚል ቅዠት ወረራ ቢፈጽምም አባቶቹ በነፃነት ጠብቀው ያስረከቡትን ሀገር የተቀበለው ወጣቱ ከመከላከያ ጎን በመሰለፍ አሻራውን እያሳረፈ እንደሚገኝ ገልጸዋል።
በዚህም ህብረተሰቡ ተደራጅቶ የአካባቢውን ሰላም በማስጠበቅ ረገድ እያከናወነ ባለው አኩሪ ተግባር ሰፊ ለውጥ መታየቱን ተናግረዋል።
ሁሉም ዜጋ አካባቢውን ድብቅ ተልዕኮ ካላቸው ግለሰቦችና ሰርጎ ገቦች የመጠበቁን የስራ አጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል ብለዋል።
በአራዳ ክፍለ ከተማ የወረዳ 04 አስተዳደር ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ በላይ ሙሉጌታ ድጋፉ ለሶስተኛ ጊዜ መከናወኑን ገልጸው ወረዳው እስካሁን ባለው ሂደት ከ44 ሚሊዮን ብር በላይ ድጋፍ መደረጉን ገልጸዋል።
በዚሁ ወቅት ከ1 ሺህ በላይ የሚሆኑ ነዋሪዎች ለመከላከያ ሰራዊት የደም ልገሳ አድርገዋል።
በወረዳው ከ1 ሺህ 500 የሚበልጡ በጎ ፈቃደኞችን በመመልመል አካባቢያቸውን እንዲጠብቁ መደረጉንም እንዲሁ።
የወረዳው ነዋሪዎች የጁንታው ግብአተ መሬት እስኪፈጸም ድጋፋቸውን አጠናክረው እንደሚቀጥሉ አረጋግጠዋል።