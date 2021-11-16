ማዕከሉ በምርምር ያገኘውን “ሾሪማ” የተሰኘ አዲስ የዳቦ ስንዴ ዝርያ አስተዋወቀ ነው

ሃዋሳ፣ ህዳር 7/2014 (ኢዜአ) በሽታን ተቋቁሞ የተሻለ ምርት የሚሰጥ “ሾሪማ” የተሰኘ አዲስ የዳቦ ስንዴ ዝርያ ለአርሶ አደሮች እያስተዋወቀ መሆኑን የደቡብ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት የሃዋሳ ማዕከል አስታወቀ።
ማዕከሉ ምርምሩን በሲዳማ ክልል በጤጢቻ እና ቡርሳ ወረዳዎች ከ40 ሄክታር በሚበልጥ የአርሶ አደሮች ማሳ ላይ በኩታ ገጠም እየለማ ያለውን ስንዴ በተለያዩ አካላት ተጎብኝቷል።
በደቡብ ግብርና ምርምር ኢንስትቲዩት የሃዋሳ ማዕከል ዳይሬክተር ዶክተር ዓባይ አያለው ማዕከሉ እስካሁን በአገዳ፣ ብዕርና ስራስር ሰብሎች ከ70 በላይ የምርምር ውጤቶችን ለአርሶ አደሩ አስተዋውቋል።
በአሁኑ ወቅት በማዕከሉ በምርምር የተገኘ “ሾሪማ” የተሰኘና በሽታን ተቋቁሞ የተሻለ ምርት የሚሰጥ ምርጥ የስንዴ ዝርያ በአርሶ አደሮች ማሳ ላይ ለምቶ እየተዋወቀ መሆኑን ተናግረዋል ።
የዳቦ ስንዴ ዝርያው በሲዳማ ክልል ሁለት ወረዳዎች ከ40 ሄክታር በሚበልጥ የአርሶ አደሮች ማሳ ላይ መልማቱን ገልጸዋል።
አርሶ አደሮቹ የስንዴ ዝርያውን የተሻሻሉ የግብርና ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም በኩታ ገጠም ማሳ ማልማታቸውን ጠቁመው ከልማቱ በሄክታር እስከ 55 ኩንታል ምርት እንደሚጠበቅ አመላክተዋል።
የደቡብ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት የቴክኖሎጂ ብዜትና ሽግግር ዘርፍ ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ ላጫ ጋሩማ በበኩላቸው ኢንስቲትዩቱ የግብርና ምርታማነትን ለማሳደግ እየሰራ መሆኑን ገልጸዋል።
“በተለይም በቴክኖሎጂ ማፍለቅ፣ በማላመድና በሽግግር ላይ በትኩረት እየሰራ ነው” ብለዋል።
በተጠናከረ መልኩ ከ2010 ዓ.ም ጀምሮ በሰፋፊ የኩታ ገጠም ማሳዎች ላይ ምርታማነትን የሚያሳድጉ የተለያዩ የምርምር ሥራዎችን እያካሄደ መሆኑን ተናግረዋል።
አቶ ላጫ እንዳሉት ማእከሉ በተያዘው በጀት ዓመት በደቡብና በሲዳማ ክልሎች ከ1ሺህ 300 በላይ አርሶ አደሮችን በማሳተፍ ከ614 ሄክታር በላይ መሬት ላይ የሰብል ዝርያ ማሻሻያ ስራ እየተሰራ ነው።
በኩታ ገጠም ማሳ ላይ የሰብል ዝርያዎችን በማልማት ለአርሶ አደሮች የማስተዋወቅ ሥራ እያከናወነ መሆኑን ጠቁመው፣ የመስክ ምልከታው የዚሁ አካል መሆኑን ጠቅሰዋል።
ዳይሬክተሩ እንዳሉት አርሶ አደሮች በኩታ ገጠም እርሻ በሰብል ልማት መሰማራታቸው የመሬቱ ደህንነት እንዲጠበቅና ለሰብሉ በቂ እንክብካቤ ለማድረግ ያስችላል።
በክልሉ የጤጢቻ ወረዳ ሎያ ቀበሌ ነዋሪ አርሶ አደር ማቴዎስ ቦሮዳ 10 አርሶ አደሮች በመደራጀት ከስምንት ሄክታር በሚበልጥ ኩታ ገጠም ማሳ ላይ ስንዴ እያለሙ መሆኑን ገልጸዋል።
ኢንስቲትዩቱ ምርጥ ዘር ከማቅረብ ባለፈ በመስመር የመዝራትና ሌሎች የግብርና አሰራሮች ላይ ስልጠና በመስጠት የተሻለ ዕውቀት እንዲይዙ ማድረጉን ተናግረዋል።
በኩታ ገጠም ማልማታቸው ስራዎችን በደቦ ለማከናወን፣ እርስ በርስ ለመማማርና ለመተጋገዝ የረዳቸው መሆኑን ገልጸዋል።
በክልሉ በቡርሳ ወረዳ አባ ጋንጋዋ ቀበሌ ነዋሪ አርሶ አደር አባ ዳንጉራ በበኩላቸው 17 ሆነው በመደራጀት በ12 ሄክታር ማሳ ላይ ስንዴን ለመጀመሪያ ጊዜ በኩታ ገጠም ማልማታቸውን ገልጸዋል።
ከዚህ ቀደም በግል በባህላዊ ዘዴ ሲያለሙ በሄክታር ከ10 ኩንታል ያልበለጠ የስንዴ ምርት ያገኙ እንደነበር አስታውሰው አሁን ላይ ከዘሩት ምርጥ ዘር ከ40 ኩንታል በላይ ምርት እንደሚጠብቁ አመላክተዋል።
በመስክ ምልከታው ላይ የተገኙት የቡርሳ ወረዳ ምክትል አስተዳዳሪና እርሻና ተፈጥሮ ሃብት ልማት ጽህፈት ቤት ሃላፊ አቶ ባቢሶ ባናታ በበኩላቸው በምርምር በተገኘው የስንዴ ዝርያ የለማው ሰብል ከተለምዶው የተለየ የምርት ቁመና እንዳለው ገልጸው ተሞክሮውን ወደ ሌሎች አርሶ አደሮች ለማስፋፋት ዕቅድ መያዙን ገልጸዋል።
በአሁኑ ወቅት ሀገር ከገጠማት ፈተና ለማውጣት ከሚደረገው ትግል ጎን ለጎን የግብርና ምርትን ለማሳደግ በልዩ ትኩረት እየተሰራ መሆኑን አቶ ባቢሶ አስታውቀዋል።