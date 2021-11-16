ለጋሽ ና ለተራቡ አጉራሽ ለነበሩ ተፈናቃዮች ፈጥኖ መድረስ ያስፈልጋል

ደብረ ብርሃን ህዳር 7/2014(ኢዜአ ) ለጋሽና ለተራቡ አጉራሽ ለነበሩ ተፈናቃዮች ፈጥኖ በመድረስ ድጋፍ ማድረግ እንደሚገባ ተመለከተ።
በአዲስ አበባ የሚገኘው የላምበረት አገር አቋራጭ የህዝብ ማመላለሻ መናኸሪያ ሰራተኞች ማህበራት ህወሀት በከፈተው ጦርነት ከቤት ንብረታቸው ለተፈናቀሉ ወገኖች የምግብ እህልና የቁሳቁስ ድጋፍ አድርገዋል።
ማህበራቱ 600ሺህ ብር በላይ ዋጋ ያላቸው የምግብ እህልና ቁሳቁሶችን በደብረብርሀን ጊዜያዊ መጠለያ ለሚገኙ ተፈናቃዮች ዛሬ በድጋፍ አበርከተዋል።
የማህበራቱ የስምሪት ሃላፊና የድጋፉ ተወካይ አቶ ነፃነት አባቡ በርክክብ ስነ ስርዓቱ ላይ እንዳሉት አሸባሪው ህውሃት በወረራ በያዛቸው አካባቢዎች በርካታ ንፁሃን ወገኖችን በማፈናቃል ለችግር ዳርጓል።
ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለው ለተረጅነት የተጋለጡ ወገኖች በሰላም ጊዜ ለጋሽ ና የተራበ አጉራሽ እንደነበሩ አስታውሰዋል።
“ተፈናቃይ ወገኖች ለምግብ እጥረት ተጋልጠው ቀን በፀሃይ ለሊት በብርድ ሲሰቃዩ ከማየት በላይ የሚከብድ ነገር የለም” ብለዋል።
ሀገር የገጠማት አስቸጋሪ ወቅት እስኪያልፍ ለተፈናቃዮች ፈጥኖ በመድረስ መረዳዳትና መተጋገዝ ከሁሉም እንደሚጠበቅ ጠቅሰው፤ በመናኸሪያው የሚገኙ ማህበራት ሰራተኞች ተሳፋሪዎችን በማስተባበር ከ600 ሺህ ብር በላይ በማሰባሰብ ድጋፉን ማድረጋቸውን ተናግረዋል ።
በተሰበሰበው ገንዘብ 70 ኩንታል የፊኖ ዱቄት፣ 30 ኩንታል ማካሮኒ እንዲሁም 30 ካርቶን ሳሙናና የሴቶችና የህፃናት የንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁሶች በድጋፍ መበርከቱን አስታውቀዋል።
“የወገኖቻችን ችግር በዘላቂነት እስኪፈታ ከሰራተኞችም ሆነ መንገደኞችን በማስተባበር ድጋፉ ተጠናክሮ ይቀጥላል” ሲሉ አቶ ነፃነት አስታውቀዋል።
ከደሴ ከተማ ተፈናቅለው እንደመጡና ቀደም ሲል ሌሎች ተፈናቃዮችን ሲደግፉ እንደነበር የገለፁት ደግሞ ወይዘሮ ትዕግስት ተምትሜ ናቸው።
“ከሞቀ ቤቴና ሃብት ንብረቴ ተፈናቅየ የሰው እጅ ጠባቂ ብሆንም በመጠለያ ጣቢያው ከወገን በሚደረግልኝ ድጋፍ ኮርቻለሁ” ብለዋል።