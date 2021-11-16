የአሸባሪዎቹ ተላላኪዎች ሰርገው እንዳይገቡ አካባቢያችንን ነቅተን እየጠበቅን ነው

ሐረር፤ ህዳር 7/ 2014 (ኢዜአ) የሐረሪ ክልል ነዋሪዎች የአሸባሪዎቹ ህውሃት እና ሸኔ ተላላኪዎች ሰርገው እንዳይገቡ አካባቢያችንን ነቅተን እየጠበቅን ነው ።
ነዋሪዎቹ “እኔም ለሰፈሬ ፖሊስ እና ዘብ ነኝ” በሚል መሪ ሀሳብ የሚያከናውኗቸውን የምሽት የጥበቃ ስራዎችን ትናንት ምሽት የክልሉ ከፍተኛ አመራሮች ተዘዋውረው ተመልክተዋል።
ነዋሪዎቹ በወቅቱ እንደተናገሩት፤ ሰርጎ ገብ የጥፋት ተላላኪዎችን ለማጋለጥ በአንድነት ሆነው አካባቢያቸውን በመጠበቅ ላይ ይገኛሉ።
በሐረር ከተማው የቀበሌ 14 ነዋሪ ወጣት መላኩ ፍቅሩ በሰጠው አስተያየት፤ ወጣቱና ሌላውም ህብረተሰብ በንቃት እና ደስ በሚል ወኔ እና መንፈስ አካባቢውን በንቃት እየጠበቅን ነው ብሏል።
በዚህም የአሸባሪውን ህወሃት ተላላኪዎች እና ጸጉረ ልውጦችን በቁጥጥር ስር እያዋልን ነው፤የአካባቢያችንም የጸጥታ ሁኔታ ጥሩ ነው፤ የህብረተሰቡ ድጋፍ ለስራችን አግዞናል ነው ያለው።
ከአካባቢው ህብረተሰብ ጋር በመቀናጀት የምሽት ጥበቃ ስራዎችን አጥብቀን እየሰራን ነው፤በዚህም እስካሁን በሁሉም ዘንድ መልካም አቀባበል እየተደረገልን ነው ያሉት ደግሞ ወይዘሮ ፋኑሴ ተስፋዬ ናቸው።
የጥበቃውን ሰራ አጠናከረው በመቀጠል የአሸባሪዎቹ ተላላኪዎችን በማጥፋት የአካባቢያቸውን ሰላም እናረጋግጣለን ብለዋል።
የሰንጋ በር አከባቢ ነዋሪ ወጣት ሰሚር ዩስፍ በበኩሉ፤ የአሸባሪው ህወሃት ዓላማ ሀገር ማፍረስ ነው፤ ይህም እንዳይሳካ ወጣቶች በአንድነት ሆነን አካባቢያችንን ነቅተን እየጠበቅን ነው ሲል ገልጿል።
ከማህበረሰቡ ጋር በመተባበር ጸጉረ ልውጦችን ለይተው የማጥራት ስራን ከጸጥታ ሃይሉ ጋር በተቀናጀ አካሄድ እያከናወኑ እንደሚገኙ ተናግሯል።
የክልሉ ህብረተሰብ በተለይ ወጣቶች በነቂስ ወጥተው አካባቢያቸውን ከሰርጎ ገቦች እየጠበቁ መሆናቸውን የተናገሩት ደግሞ የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽነር ነስሪ ዘከርያ ናቸው።
የጥበቃው ስራ ተጠናክሮ እንዲቀጥል አስፈላጊው እገዛ እየደረገ መሆኑንም አመልክተዋል።
የክልሉ ሰላም እና ጸጥታ ቢሮ አስተዳደር ሃላፊ አቶ ጥላሁን ዋደራ በበኩላቸው፤ ህዝቡ ተደራጅቶ ከአሸባሪዎቹ ተላላኪዎች እኩይ ተግባር አካባቢውን እየጠበቀ ነው ያሉት።
ይህን ስራ አጠናከሮ ለማስቀጠል ወጣቱንና ሌላውም ነዋሪ የማስተባበር እና በስልጠናም የማጠናከር ስራ እየተከናወነ መሆኑን አስታውቀዋል።
የሐረሪ ክልል ህዝብ አካባቢውን ከመጠበቅ ባለፈ ሀገርን ከአሸባሪዎቹ ህወሃትና ሸኔ ጥፋት ለመታደግ ከደጀንነት እስከ ግንባር ድረስ መከላከያ ሰራዊትን በሁለገብነት እየደገፈ የድርሻውን እየተወጣ እንደሚገኝ ተመልክቷል።