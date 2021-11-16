የመዲናዋ ነዋሪዎች አካባቢያቸውን በንቃት እየጠበቁ ነው

አዲስ አበባ ህዳር 7/2014 (ኢዜአ) የአካባቢያቸውን ሰላም ከሚያውኩ የትኛውም አይነት እንቅስቃሴዎች እየጠበቁ መሆኑን ኢዜአ ያነጋገራቸው የአዲስ አበባ ነዋሪዎች ገለጹ።
የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች የህወሃትና ሸኔ አሸባሪ ቡድኖችን ተልዕኮ ይዘው የሚንቀሳቀሱ ሰርጎ ገቦች ለመከላከል ተደራጅተው አካባቢያቸውን እየጠበቁ ነው።
የአዲስ አበባ ኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ አቶ ዮናስ ዘውዴን ጨምሮ ሌሎች የመንግስት ኃላፊዎች በአራዳ ክፍለ ከተማ በመገኘት አካባቢያቸውን ተደራጅተው የሚጠብቁ ነዋሪዎችን አበረታተዋል፡፡
ኢዜአ በስፍራው ተገኝቶ ያነጋገራቸው ነዋሪዎች ለአካባቢያቸው ሰላም ነቅተው እየሰሩ መሆኑን አንስተዋል፡፡
ወይዘሮ ፍሬህይወት ይልማ በቀጠና እና ብሎክ ተደራጅተው በማንኛውም ሰዓት አካባቢያቸውን በንቃት እየጠበቁ መሆኑን ተናግረዋል፡፡
ወደ ግንባር ከሚዘምቱ ውጪ ያሉ የኀብረተሰብ ክፍሎች አካባቢያቸውን ከጸጉረ ልውጦች የመጠበቅ ኃላፊነት እንዳለባቸውም ነው የተናገሩት፡፡
ሌላኛው አስተያየት ሰጪ አቶ እድሪስ ሳፊ በበኩላቸው ነዋሪዎቹ የማህበረሰብ ፖሊስ ስልጠና በመውሰድ፤ ከተራ የስርቆት ወንጀል ጀምሮ የአካባቢ ጸጥታን የሚያውኩ እንቅስቃሴዎችን ለመቆጣጠር መደራጀታቸውን ነው የተናገሩት፡፡
ለአሸባሪ ቡድኖቹ ተላላኪ የሆኑ አካላትን በመከታተል በቁጥጥር ስር እንዲውሉ ከፖሊስ ጋር በቅንጅት እየሰሩ ስለመሆኑም ገልጸዋል።
የአገር ሰላምና ጸጥታ ማስጠበቅ የሚጀመረው ከአካባቢ ነው ያሉት ደግሞ የአዲስ አበባ ከተማ ኮሚዩኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ አቶ ዮናስ ዘውዴ ናቸው፡፡
በተለይ የአፍሪካ መዲናና የሌሎች ዓለም አቀፍ ተቋማት መቀመጫ የሆነችውን አዲስ አበባን መጠበቅ የሁሉም ነዋሪዎች ኃላፊነት መሆኑን አንስተዋል፡፡
ቀን ወዳጅ መስለው ማታ የሽብር ቡድኖችን ዓላማ የሚያስፈጽሙ አካላትን በንቃት መከታተል ይገባል ነው ያሉት።
በርካታ ወገኖች በግምባር ከአሸባሪው ቡድን ጋር እየተፋለሙ መሆኑን አስታውሰው፤ እኛም ከተማችንን በመጠበቅ የገጠመንን ፈተና ተጋግዘን ማለፍ አለብን ነው ያሉት።