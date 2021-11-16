ኢትዮጵያ ማለቂያ የሌለው ውበት

ህዳር 07 ቀን 2014 (ኢዜአ) ካናዳዊው አለም አቀፍ ፎቶ ግራፈርና ዳይሬክተር ጆይ ላውረንስ የኢትዮጵያን መስህቦች የማያልቅ ውበት ሲል ይገልጻቸዋል።
በዘርፉ ከ13 አመታት በላይ የሰራው ጆይ ላውረንስ ኢትዮጵያን ጨምሮ የተለያዩ አገሮችን መስህቦች ለአለም በማስተዋወቅ ላይ ይገኛል።
ባለሙያው “ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ድንቅ መስህቦች በየትኛውም የአለም ክፍል አይገኙም” ሲል ለኢትዮጵያ ያለውን ትልቅ ፍቅር ይገልጻል።
የኢትየጵያን ሰው ሰራሽና የተፈጥሮ መስህቦች “ማለቂያ የሌለው፣ ማለቂያ የሌለው፣ ማለቂያ የሌለው – ውበት” ሲል የውስጥ መደነቁን ገልጿል።
ኢትዮጵያ ልዩ የመሆኗ ምሥጢር የተፈጥሮ ሃብቶቿ ብቻ ሳይሆኑ በሀገሪቱ የትኛውም አካባቢ የሚገኙት ህዝቦቿና ባህላቸውም ጭምር እንጂ በማለት ያመለክታል።
“በኢትዮጵያ ብዙ በቆያችሁ ቁጥር በቀላሉ የማይታየውን፣ ልዩ ስሜት የሚሰጠውን ሕብረ ቀለም ታዩታላችሁ” ሲልም ጥሪውን ለአለም አቀፉ ማህበሰረሰብ አቅርቧል።
በኢትዮጵያ በሚኖረው ቆይታ አብረውት የሚሰሩት ባልደረቦቹ ላውረንስን “ኢትዮጵያ የሕይወቱ አንድ አካል ናት” በማለት ይገልጹታል።
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