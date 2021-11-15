የንጹህ መጠጥ ውሃ ተደራሽነትን ለማሳደግ የተጀመሩ ፕሮጀክቶችን በፍጥነት ለማጠናቀቅ እየተሰራ ነው

ህዳር 06/2014 (ኢዜአ) የአገሪቷን የንጹህ መጠጥ ውሃ ሽፋን ለማሳደግ የተጀመሩ ፕሮጀክቶችን በፍጥነት የማጠናቀቅ ተግባር እየተከናወነ መሆኑን የውሃ እና ኢነርጂ ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ሀብታሙ ኢተፋ ገለጹ።
ሚኒስትሩና ሌሎች የስራ ኃላፊዎች በደቡብ ክልል ሶስት ዞኖች እየተገነቡ ያሉ ፕሮጀክቶችን ጎብኝተዋል።
የተጎበኙት የሳንኩራ-ሀላባ ሎት ሁለት፣ የስልጤ ዞን የሳንኩራና ኳኩቶ የንጹህ መጠጥ ውሃ ፕሮጀክቶችና የላይኛው ብላቴ የቦይ ተፋሰስ የጎርፍ መከላከል ስራዎች ናቸው።
ጉብኝቱ ፕሮጀክቶቹ የደረሱበትን የአፈጻጸም ደረጃ በማየት በአፋጣኝ ተጠናቀው ለኅብረተሰቡ አገልግሎት እንዲሰጡ ለማድረግ ያለመ መሆኑን ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጅነር ሀብታሙ ገልጸዋል።
በፕሮጀክቶቹ ግንባታ በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት የኩባንያዎች እቃዎችን በወቅቱ ያለማቅረብና ሌሎች ችግሮች እንደነበሩ ጠቁመዋል።
ይሁንና እየተገነቡ ያሉ የመጠጥ ውሃ ፕሮጀክቶችን ፈጥኖ በማጠናቀቅ የንፁህ መጠጥ ውሃ አቅርቦቱን ለማሻሻል እየተሰራ እንደሆነ ተናግረዋል።
በዞኖቹ እተገነቡ ያሉት ፕሮጀክቶችም የአካባቢዎቹን የንጹህ መጠጥ ውሃ ችግር እንደሚያቃልሉ ጠቅሰዋል።
የደቡብ ክልል የውሃ ስራዎች ኮንስትራክሽን ኢንተርፕራይዝ ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ኤልያስ ቲሮ፤ የሀላባ ሳንኩራ የንጹህ መጠጥ ውሃ ፕሮጀክት በ45 ቀናት ውስጥ እንደሚጠናቀቅ ገልጸዋል።
በአካባቢው ውሃ ውስጥ የሚገኘውን የፍሎራይድ ንጥረ ነገር ለማጣራት ኬሚካል በወቅቱ አለማግኘትና የውሃ ፓምፖች ዝርጋታ መጓተት ለፕሮጀክቱ መዘግየት ምክንያቶች እንደሆኑም ጠቅሰዋል።
በስልጤ ዞን የሚገኙት የሳንኩራ ኳኩቶ ፕሮጀክቶችን የሚገነባው የጂ.ቲ.ፒ ኢንጂነሪንግ ስራ አስኪያጅ አቶ ጌታሁን ታገሰም ፕሮጀክቱ በጥሩ አፈፃፀም ላይ እንደሚገኝ ተናግረዋል።
ጉብኝት በተደረገባቸው የሀላባና የስልጤ ዞኖች የንፁህ መጠጥ ውሃ ችግር መኖሩን የአካባቢው ነዋሪዎችና የአመራር አባላት ገልጸዋል።