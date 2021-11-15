ሀሰተኛ መረጃ ማሰራጨት የአሸባሪው ህወሃት የውጊያ ስልት በመሆኑ መረጃዎችን በሚገባ መመርመር አለብን

ህዳር 06 ቀን 2014 (ኢዜአ) “ሀሰተኛ መረጃ ማሰራጨት የአሸባሪው ህወሃት አንዱ የውጊያ ስልት በመሆኑ የሚደርሱንን መረጃዎች በሚገባ መመርመር አለብን” ሲሉ የቀድሞ ሰራዊት ከፍተኛ የጦር መኮንኖች ገለጹ።
አንዳንድ ዓለም አቀፍ ተደራሽነት ያላቸው መገናኛ ብዙኃን ከጋዜጠኝነት መርህ ባፈነገጠ መልኩ ኢትዮጵያን የሚመለከቱ የሀሰት መረጃዎችን እያሰራጩ ይገኛሉ፡፡
ከዚህ በተጨማሪ የአሸባሪው ህወሃት አፈ-ቀላጤዎች እንዲሁም የቡድኑ አባላትና ደጋፊዎች በተቀናበረ የፎቶና የቪዲዮ ምስል ጭምር ሀሰተኛ መረጃዎችን እያሰራጩ ነው፡፡
ይህም በዋናነት ህዝብን በማሸበር እኩይ ዓላማቸውን ለማሳካት መሆኑ ይገለጻል፡፡
የቀድሞ ሰራዊት ከፍተኛ የጦር መኮንን የሆኑት ብርጋዴር ጄነራል ሰብስቤ ንጋቱ እና ኮሎኔል ገበየሁ አበበ ለኢዜአ እንደተናገሩት፤ አሸባሪው ህወሃት ሀሰተኛ መረጃዎችን በማሰራጨት ህዝብን ለማሸበር እየሰራ ይገኛል፡፡
አሸባሪ ቡድኑ ሀሰተኛ መረጃ ማሰራጨትን አንዱ የውጊያ ስልት አድርጎ እየተጠቀመበት መሆኑንም ተናግረዋል፡፡
በመሆኑም ትክክለኛ መረጃ በፍጥነት ተደራሽ እንዲሆን በማድረግ ሀሰተኛ መረጃዎችን መመከት እንደሚገባም ነው የገለጹት፡፡
“ህብረተሰቡ አሸባሪ ቡድኑ በሚያሰራጫቸው መረጃዎች ሳይደናገር የሚደርሱትን መረጃዎች አንጥሮ መጠቀም አለበት” ብለዋል።
አንዳንድ የምዕራባውያን ሚዲያዎች ኢትዮጵያን በሚመለከት የሚያሰራጩትን ሀሰተኛ መረጃ ለመመከት የሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን በተለያዩ ዓለም አቀፍ ቋንቋዎች የኢትዮጵያን እውነት ተደራሽ ማድረግ እንዳለባቸውም ተናግረዋል፡፡
በተለይ ምሁራን የተለያዩ የተግባቦት አውታሮችን በመጠቀም የአገራቸውን እውነት የማሳወቅ ኃላፊነት እንዳለባቸውም ጨምረው ገልጸዋል።
ኮሎኔል ገበየሁ አበበ በበኩላቸው፤ አንዳንድ የዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙኃን ሆን ብለው የተሳሳቱ ዘገባዎችን እንደሚያሰራጩ መገንዘብ ይገባል ነው ያሉት፡፡
ከዚህ አኳያ ኀብረተሰቡ በየጊዜው በሚሰራጩ ሀሰተኛ መረጃዎች መደናገር እንደሌለበትና መረጃን ከትክክለኛ ምንጭ መውሰድ እንዳለበት መክረዋል፡፡
ኢትዮጵያዊያን ማህበራዊ ትስስራቸውንና አንድነታቸውን በማጠናከር ለህልውና ዘመቻው ስኬት መስራት እንዳለባቸውም ነው ያነሱት፡፡
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