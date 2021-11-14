ኅዳር 5/2014 (ኢዜአ) የክልላችንንና የሀገራችንን ህልውና ለማስጠበቅ መስዋእትነት ለመክፈል ተዘጋጅተናል ሲሉ የአማራ ክልል ተመራቂ የልዩ ሃይል ፓሊስ አባላት ገለፁ።
የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሌጅ ለ9ኛ ዙር ያሰለጠናቸውን የልዩ ሃይል ፖሊሶች ትናንት አስመርቋል።
ከተመራቂዎች መካከል ኮንስታብል ሙሴ አስፋው ለኢዜአ እንደገለፀው አሸባሪው ህወሃት ማንነትን መሰረት በማድረግ እየፈፀመ ያለውን የዘር ጭፍጨፋ ማስቆም ለነገ የሚባል አጀንዳ አይደለም።
ይኖርበት በነበረው ወልደያ ከተማ የአሸባሪው ወራሪ ሀይል አሰቃቂ ግፍና በደሎችን ሲፈፅም መመልከቱን አስታውሶ ፤ወራሪውን ለመመከትና ለመደምሰስ ወደ ልዩ ሃይል መቀላቀሉን ተናግሯል።
በስልጠና ያገኘውን ፖሊሳዊ ጥበብ በመጠቀም በተሰጠው ግዳጅ ሁሉ እልህና ወኔ በመላበስ አሸባሪውን ለመደምሰስ ዝግጁ መሆኑን ገልጿል።
ኮንስታብል መኳንት ነጋ በበኩሉ የሀገርን ህልውና ለማስከበርና የህዝብን ነፃነት ለመመለስ ወደ ልዩ ሃይል ፓሊስ መቀላቀሉን ተናግሯል።
አሸባሪው ህወሀት እየፈጸመ ያለውን ማንነትን መሰረት ያደረገ ጭፍጨፋና ዘረፋን ለማስቆም ቁርጠኛ መሆኑን አመልክቷል ።
በቀጣይ በሚሰጠውው ግዳጅ መሰረት አስፈላጊውን መስዕዋትነት በመክፈል የክልሉን ብሎም የሀገሪቱን ህልውና ለማረጋገጥ መዘጋጀቱን አስታውቃል።
” አስፈላጊውን መስዕዋትነት በመክፈል የአሸባሪውን የህወሃት ወራሪ ሀይል ግብአተ መሬት የመፈፀም ፅኑ አላማ አለኝ” ያለችው ደግሞ ኮንስታብል ድንብላል ሃይሌ ናት።
ትኖርበት በነበረው አካባቢ የአሸባሪው ህወሃትን አረመኔነት፣ ጭቆናና ግፍ መመልከቷን አስታውሳለች።
በሚሰጣት ግዳጅ ሁሉ አስፈላጊውን የህይወት መስዕዋትነት በመክፈል ለሃገሯ የድል ብሰራት ለማብሰር መጓጓቷን ገልፃለች።
የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ይልቃል ከፋአለ በበኩላቸው “አሸባሪው ህወሃት የአማራ ህዝብ እንደ ህዝብ ካልጠፋና ካልተዋረደ እንዲሁም ካልደኽየ እኛ መኖር አንችልም የሚል አላማ ሰንቆ እየተንቀሳቀሰ ነው” ብለዋል።
የአማራ ህዝብ ለክብሩና ለህልውናው የማይደራደር መሆኑን ተመራቂዎች ትልቅ ማሳያ መሆናቸውን ጠቁመው ፤ “ተመራቂዎች የአሸባሪውን አከርካሪ እንደምትሰብሩ የክልሉ መንግስት እምነት ጥሎባችኋል” ሲሉ ተናግረዋል።
“ተመራቂዎች አሸባሪው ህወሓት በክልሉ ህዝብ ላይ እያደረሰ ያለውን ግፍና በደል በቆራጥ ታግሎ በማስቆም የህዝብ አለኝታነታችሁን በተግባር ታስመሰክራላችሁ “ብለዋል።
ተመራቂዎች እንደ ቀደምት አባቶቻቸው ገድል በመፈፀም የአማራን ህልውና እንዲያስከብሩ ርዕሰ መስተዳደሩ የአደራ መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል።
ተመራቂዎች በስልጠና ያገኙትን ክህሎት በመጠቀም የአሸባሪውን ግብዓተ መሬት በመፈፀም የክልሉን ሰላምና ደህንነት እንደሚያስጠብቁ ተስፋ መደረጉን የገለፁት ደግሞ የክልሉ ፓሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ተኮላ አይፎክሩ ናቸው።
“ተመራቂዎች የፖሊሳዊ ስነ ምግባር በመላበስ በተሰጣቸው ግዳጅ ሁሉ እንደ አርበኛ አባቶች ገድል በመፈፀም የክልሉን ብሎም የሃገሪቱን ህልውና ማስጠበቅ ትልቅ ሃላፊነት አለባችሁ” ብለዋል።
በምረቃ-ስነ ስርዓቱ ላይ ከክልሉ፣ ከፌደራልና ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የተውጣጡ ከፍተኛ አመራሮችና ባለድርሻ አካላት ተሳትፈዋል።
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