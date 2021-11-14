የውጭ ሃይሎች በኢትዮጵያ ላይ እያደረሱ ያለውን ጫና የሚያወግዝ ሰልፍ በቡታጅራ ከተማ እየተካሄደ ነው

ህዳር 5/2014 (ኢዜአ) የውጭ ሃይሎች በኢትዮጵያ ላይ እያደረሱት ያለውን ጫና የሚያወግዝ ሰልፍ በቡታጅራ ከተማ እየተካሄደ ነው። ከክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች ተውጣጥተው መከላከያ ሰራዊትን ለሚቀላቀሉ 385 ህዝባዊ ሰራዊትም ሽኝት ተደርጓል።
በሰላማዊ ሰልፉ ላይ የመከላከያ ሚኒስትር ዴኤታ ማርታ ሉዊጂ፣ የደቡብ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ እርስቱ ይርዳው፣ ከክልሉ ሁሉም ዞን የተውጣጡ የህብረተሰብ ክፍሎችና አመራሮች ተሳትፈዋል።
የውጭ ሃይሎች በኢትዮጵያ ላይ የምታደርሱትን ያልተገባ ጫና አቁሙ፣ አንድነታችንን አጠናክረን ኢትዮጵያን አሸናፊ እናደርጋታለን፣ አሸባሪው ሃይል በጋራ ክንዳችን ይጠፋል፣ ኢትዮጵያዊነት ይለመልማል የሚሉና ሌሎችም መልእክቶች በሰልፈኞቹ እየተንፀባረቁ ይገኛሉ።
ክልሉ ከተለያዩ አካባቢዎች ለተውጣጡና የአገር መከላከያ ሰራዊትን ለሚቀላቀሉ 385 ሕዝባዊ ሰራዊት ሽኝት አካሔዷል።
በዛሬው ዕለት ሽኝት የተደረገላቸው ህዝባዊ ሰራዊት ከዚህ ቀደም በሀገር መከላከያ ሰራዊት ውስጥ ሲያገለግሉ የነበሩ እንደሆኑም ተገልጿል።
ህዝባዊ ሰራዊቱ ከሁሉም የክልሉ አከባቢዎች የተወጣጡ መሆናቸውም ተነግሯል።
ዘማቾቹም የአገራቸውን ሉዓላዊነት ለማስጠበቅ አስፈላጊውን ሁሉ መስዋዕትነት በመክፈል አሸባሪውን ለመደምሰስ መዘጋጀታቸውን ተናግረዋል።