ከተማ አስተዳደሩ በአፋር ግንባር ለመከላከያና ልዩ ሀይል ከ10 ሚሊዮን ብር በላይ ግምት ያላቸው ድጋፍ አደረገ

ሰመራ ህዳር 4/2014 (ኢዜአ) የአዲስ አበባ ከተማ አስስተዳድር በአፋር ግንባር የህወሀት ወራሪ ሀይልን በመፋለም ላይ ላሉ ለሀገር መከላከያ ሰራዊትና ልዩ ሃይሉ ከ10 ሚሊዮን ብር በላይ ግምት ያላቸው ሰንጋዎችንና ሌሎች ቁሳቁሶችን ድጋፍ አደረገ።
የአስተዳደሩ ከንቲባ አዳነች አቤቤ ዛሬ ሰመራ ከተማ ተገኝተው ድጋፍን ለአፋር ክልል ርእሰ መአስተዳድርና ለሀገር መከላከያ ሰራዊት አመራሮች አስረክበዋል ።
ከንቲባ አዳነች አቤቤ በወቅቱ እንደተናገሩት ህወሀት በአፋርና አማራ አካባቢዎች የከፈተብንን የግፍ ወረራ ለመቀልበስ መከላከያና ልዩ ሃይሎች እያደረጉ ባለው ከፍተኛ ርብርብ ድል እየተመገበ ይገኛል።
የአፋር ህዝብ ከመከላከያ ሰራዊትና ልዩ ሀይል ጋር በመሆን ወራሪው ሀይል በአፋር በኩል የሀገሪቱን የወጪና ገቢ ንግድ መስመር በመቆጣጠር ሀገር ለማፍረስ የወጠነውን ውኩይ አላማ በማክሸፍ ከፍተኛ ጀብድ መፈጸሙን ተናግረዋል።
ለተመዘገበው ጀብድ የአዲስ አበባ ከተማ መስተዳድርና ህዝብ ከፍተኛ ኩራት የተሠማው መሆኑን ገልጸው ፤ከተማ አስተዳድሩ ለሠራዊቱና ለልዩ ሀይል ያለውን አጋርነት ለመግለጽ ከ10 ሚሊዮን በላይ ግምት ያላቸው 120 ሰንጋዎች ድጋፍ ማድረጉን ተናግረዋል ።
አስተዳደሩ ድጋፉን አጠናክሮ እንደሚቀጥል አስታውቀዋል
የአፋር ክልል ርእሰ መስተዳድር አቶ አወል አርባ በበኩላቸው “አሸባሪው ህወሀትና ከጀርባው የተሰለፋ የውጭ ሃይሎች ኢትዮጵያን ለማፍረስ የወጠኑት ሴራ በህዝቦቿ የተባባረ ክንድ እየተመከተ ይገኛል” ብለዋል።
“ከመከላከያ ሰራዊትና ልዩ ሀይል በተጨማሪ ህዝቡ አካባቢውን በመጠበቅና ጠላትን መፈናፈኛ በማሳጣት ትልቅ ገድል እየፈጸመ ነው” ብለዋል
ህይወቱን ሳይሰስት ለሀገርና ለህዝብ ደህንነት እየተዋደቀ ለሚገኘው መከላከያ ሰራዊትና የክልሎች ጸጥታ መዋቅር ህዝቡ እየሰጠ ያለው ደጀንነትም ለድሉ መፍጠን የጎላ ሚና እንዳለው አመልከተዋል።
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ላደረገው ድጋፋ በክልሉ፣ በሀገር መከላከያና ልዩ ሃይል ስም አመስገነዋል።
የሀገር መከላከያ ሠራዊትን በመወከል ድጋፉን የተረከቡት ኮሎኔል እሸቴ በሪሁን በበኩላቸው ህዝቡ ለመከላከያ ሠራዊት እያደረገ ያለው ሁሉን አቀፍ ድጋፍ የሚደነቅና የሚያኮራ መሆኑን ተናግረዋል።
ሰራዊቱ አሸባሪው ህወሃት በሀገር ላይ የፈጸመውን ክህደትና የግፍ ወረራ በአጭር ጊዜ በመቀልበስ የወራሪውን ግብአተ መሬት ለመፈጸም በቁርጠኝነት እየተፋለመ መሆኑን አስታውቀዋል ።