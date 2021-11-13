ኢትዮጵያን ለመታደግ አሸባሪውን ህወሓት በቆራጥነት መፋለም ይገባል

ደብረ ብርሃን ህዳር 4/2014 (ኢዜአ)ኢትዮጵያን ከአሸባሪው ህወሓትና ተላላኪዎች ጥፋት ለመታደግ አንድነትን አጠናክሮ የሽብር ቡድኖችን በቆራጥነት መፋለም አማራጭ የሌለው የሕልውና ጉዳይ መሆኑን በአማራ ክልል የሰሜን ሸዋ ዞን ዋና አስተዳዳሪ ገለጹ።
የዞኑ ህዝብ ለሕልውና ዘመቻው በተለያየ መንገድ እያደረገ ያለውን ድጋፍ እንዲያጠናክር በአማራ ክልል የሰሜን ሸዋ ዞን ዋና አስተዳዳሪ ጥሪ አቅርበዋል።
ዋና አስተዳዳሪው አቶ ታደሰ ገብረፃድቅ ለኢዜአ እንዳሉት በሽብር ተግባር የተሰማሩት ህወሓትና ሸኔ ኢትዮጵያን ለማፍረስና ለውጭ ጠላት አሳልፎ ለመስጠት ተባብረው እየሰሩ ነው።
ከአመሰራረቱ ጀምሮ አማራን በጠላትነት የፈረጀው ህወሓት በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎችን በመውረር ማንነት ላይ ያተኮረ ጥቃት እየፈጸመ ይገኛል።
በሽብር ቡድኑ እኩይ ተግባር በርካታ ዜጎች በአሰቃቂ ሁኔታ ከመገደላቸው ባለፈ አንድ ሚሊዮን የሚጠጉት ከቄያቸው ተፈናቅለው ለችግር ተዳርገዋል።
በአሸባሪው ህወሓትና ተላላኪዎቹ የተጋረጠውን ወቅታዊ የሕልውና አደጋ በአጭር ጊዜ ውስጥ ለመቀልበስ ይህን ክፉ ጠላት መፋለም ከሁሉም ሊቀድም የሚገባ ተግባር ነው።
ኢትዮጵያን ከአሸባሪው ህወሓትና ከተላላኪዎቹ ለመታደግ ሁሉም አንድነትን አጠናክሮ አሸባሪውን ቡድን ለመደምሰስ በቆራጥነት እየተፋለመው ነው።
ኢትዮጵያዊያን በአሁኑ ወቅት የጋራ ጠላታቸው የሆነውን አሸባሪውን ህወሓት በህብረት እየተፋለሙት ነው።
አሸባሪውን ህወሓት ለመፋለም ወደግንባር መዝመት ያልቻሉት የዞኑ ነዋሪዎች አካባቢያቸውን ከፀጉረ ልውጦች ነቅተው እንዲጠብቁ አቶ ታደሰ አሳስበዋል።
የዞኑ ህዝብ ለህልውና ዘመቻው በገንዘብ፣ በእውቀት፣ በጉልበት እና ግንባር ድረስ በመዝመት እያሳየ ያለውን ድጋፍ ፣ በቀጣይም እንዲያጠናክር ጥሪ አቅርበዋል።
የሽብር ቡድኑ ተደምስሶ ዜጎች ወደ መደበኛው የልማት ሥራቸው እንዲገቡ ለሕልውና ዘመቻው የሚደረገው ድጋፍ ቀጣይነት ሊኖረው ይገባል።
በዞኑ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን በአግባቡ በመተግበር ዞኑን ወደተሟላ ሰላም ለመመለስ በሚደረገው ጥረትም የኅብረተሰቡን ትብበር ጠይቀዋል።
የሽብር ቡድኖቹ በይፋት ቀጠናና በከሚሴ አካባቢ ሰርጎ ለመግባት ያደረው ሙከራ በጀግናው መከላከያ ሠራዊታችን፣ በአማራ ልዩ ኃይ፣ ጥምር የሚኒሻ አባላትና ፋኖዎች መክሸፉንም ገልጸዋል።