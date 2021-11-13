ኢትዮጵያን ለማዳን በሚከናወኑት ተግባራት በግንባር ቀደምትነት እንሰለፋለን

ሐረር ፤ ህዳር 4/2014(ኢዜአ) ኢትዮጵያን ለማዳን በሚከናወኑ ተግባራት በግንባር ቀደምትነት በመሰለፍ የድርሻቸውን እንደሚወጡ በሐረሪ ክልል የሀገር ሽማግሌዎችና የሃይማኖት አባቶች አስታወቁ።
የሀገር ሽማግሌዎቹና የሃይማኖት አባቶቹ በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳይ ላይ ዛሬ በሐረር ከተማ ውይይት አካሂደዋል።
አሸባሪውን ህወሓትና ተላላኪዎቹን ለመደምሰስ የሚካሄደው ዘመቻ በስኬት እንዲጠናቀቅ የጀመሩትን የድጋፍ ሥራ እንደሚያጠናክሩ ተሳታፊዎቹ ተናግረዋል።
ኢትዮጵያን ለማዳን በሚከናወኑ ተግባራት በግንባር ቀደምትነት ከሚያደርጉት ድጋፍ ባለፈ በጸሎትም ለማገዝ ዝግጁ መሆናቸውን ገልጸዋል።
በክልሉ የሀገር ሽማግሌው የሆኑት አቶ አያልቅበት ቸርነት፤ አሸባሪው ህወሓት ዚያድባሬ ያልፈጸመውን የእምነት ተቋማትን የማውደምና ንፁሃንን የመጨፍጨፍ አረመኔያዊ ተግባራቱ እንደቀጠለበት ተናግረዋል።
“ይህ የሽብር ቡድን እንዲጠፋ አባቶች በጸሎት እኛ የሀገር ሽማግሌዎችም አስፈላጊውን ሁሉ ድጋፍ በማድረግ ከመንግስት ጎን እንሆናለን” ብለዋል።
“አሸባሪው ህወሓት ለ27 ዓመታት እርስ በርስ ሲያጋጨንና ሲያታልለን የኖረው ሳያንስ አሁንም ቀንበሩን ሊጭንብን ይፈልጋል” ያሉት ደግሞ የሃይማኖት አባት ሃጂ ጀማል ሙመድ ናቸው።
የቡድኑን ሀገርና ህዝብ የመበታተን ዓላማና ግብ ለህብረተሰቡ ማስተማር እንደሚገባና ለእዚህም እንደሚሰሩ ነው የተናገሩት።
“በተለይ የሃይማኖት አባቶች ከፈጣሪ የተላከልንን ሃይማኖታዊ አስተምህሮ በመጠቀም ህዝቡ በሃሰት ፕሮፖጋንዳ እንዳይታለል ማስተማር አለብን፤ በዚህም ሀገር የምትጠብቅብኝን ሁሉ ለማበርከት ተዘጋጅቻለው” ብለዋል።
የሀገር ሽማግሌው አቶ ማሞ ጅፋር በበኩላቸው፤ የቀድሞ ጦር ሠራዊት አባል መሆናቸውንና አሁንም ለመዝመት መዘጋጀታቸውን ገልጸዋል።
የአሸባሪዎቹ ህወሓትና ሸኔ ተላላኪዎች በአካባቢያቸው ችግር እንዳይፈጥሩ ጥበቃ እያደረጉ መሆኑን ጠቁመው፤ “ሀገሬን ለመታደግ የጀመርኩትን የደጀንነት ሥራ አጠናክሬ እቀጥላለው” ብለዋል።
“ትግሉ የሞት ሽረት በመሆኑ ወጣቶችን ወደ ግንባር እንዲጓዙ በማድረግ፣ ለተፈናቀሉ ወገኖች ድጋፍ በማሰባሰብ እና ለሠራዊቱ ደጀን በመሆን እስከመጨረሻው ድረስ ድጋፋችንን እናጠናክራለን” ያሉት ደግሞ አቶ ዝግያለው ሚስጥሩ ናቸው።
ሀገርን ማዳን ከአካባቢ እንደሚጀምር አመለክተው፤ ፣ ሀገር የተጋረጠባትን የህልውና አደጋ ለመታደግ በሚደረገው ጥረት እስከ ህይወት መስዋዕትነት ለመክፈል ቁርጠኛ መሆናቸውን አስታወቀዋል።
የብልጽግና ፓርቲ የሐረሪ ክልል ጽህፈት ቤት ሃላፊ አቶ አብዱጀባር መሀመድ በበኩላቸው ፤አሸባሪዎቹ ህወሓትና ሸኔ ከውጭ የጥፋት ሃይሎች ጋር በመቀናጀት ሀገራችንን ለማፍረስ መነሳታቸውን ተናግረዋል።
እየፈጸሙት ባለው ሀገር የማፍረስ ተግባር የሃይማኖት አባቶችን ጭምር እየገደሉና የእምነት ተቋማትን እያወደሙ መሆኑን አንስተዋል፡፡
ሀገርን ለመታደግ እየተደረገ ባለው ርብርብ የሃይማኖት አባቶች እና የሀገር ሽማግሌዎች አስተዋጾቸው የጎላ ነው ብለዋል፡፡
በተለይም ህብረተሰቡን በማስተባበር በጦርነቱ ምክንያት የተፈናቀሉ ወገኖችን ለማቋቋምና ሠራዊቱን ለመደገፍ ቀጣይነት ያለው ስራ እንዲያከናወኑ አመላክተዋል፡፡
“የጥፋት ቡድኑ እየተንቀሳቀሰ ያለው ስርዓትን ለመቀየር ሳይሆን ህዝብ ለመጨረስ እና ሀገር ለማፍረስ ነው” ብለዋል ሃላፊው ፡፡