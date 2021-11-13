ለሠራዊቱ ሁሉን አቀፍ ድጋፍ ለማድረግ ከመቼውም ጊዜ በላይ ዝግጁ ነን

ዲላ፤ ህዳር 4/2014(ኢዜአ) ግንባር ለሚገኘው ሠራዊት ሁሉን አቀፍ ድጋፍ ለማድረግ ከመቼውም ጊዜ በላይ ዝግጁ መሆናቸውን በጌዴኦ ዞን ማዕከል የሚገኙ የሴቶች አደረጃጀቶች ተናገሩ።
የዞኑ ሴቶች በየአደረጃጀቶቻቸው በመታገዝ ለሰራዊቱ ስንቅ እያዘጋጁ ነው።
በስንቅ ዝግጅቱ እየተሳተፉ ካሉት መካከል ወይዘሮ መሰረት አበበ፤ በግንባር ለሚገኘው ሠራዊት ሁሉን አቀፍ ድጋፍ ለማድረግ ከመቼውም ጊዜ በላይ ዝግጁ መሆናቸውን ተናግረዋል።
ሀገርን ለማጥፋት ተባብረው የተነሱ አሽባሪዎችን ለማጥፋት በጋራ መቆም ግዴታ መሆኑን ጠቅሰው አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርጉ ገልጸዋል።
ወይዘሮ አበባ ጀቦ በበኩላቸው፤ ከሀገር ክብርና ከነጻነታችን የሚበልጥ ነገር ባለመኖሩና እናትነትን ለሠራዊቱ በተግባር ለማሳየት ከመቼውም ጊዜ በላይ ዝግጁ ነን ብለዋል።
የጌዴኦ ዞን ሴቶች ሊግ የፖለቲካና ርዕዮተ ዓለም ዘርፍ ኃላፊ ወይዘሮ ነፃነት በቀለ ፤ የዞኑ ሴቶች ለመከላከያ ሰራዊትና በግንባር እየተዋደቀ ላለው የጸጥታ ሃይል ያለንን አጋርነትና ደጀንነታችንን ለማሳየት ስንቅ እያዘጋጀን ነው ብለዋል።
ስንቁ ከዞን ማዕከል ከተለያዩ የሴቶች አደረጃጀት በተሰበሰበ 4 መቶ ሺህ ብር እየተዘጋጀ መሆኑን አስረድተዋል።
በዞን ማዕከል የተጀመረውን ወደ ታችኛው መዋቅር በማስፋት ከ1 ሚሊዮን ብር በላይ የስንቅ ዝግጅት ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን ጠቁመዋል።
ኢትዮጵያን ለመበታትን የተነሳውን የአሸባሪ የህወሓት ቡድን ሴራ ለማክሸፍ በሚደረገው እንቅስቃሴ ሴቶች የሚጠበቅባቸውን ድርሻ በመወጣት የታሪክ አሻራቸውን አስቀምጠው ማለፍ እንዳለባቸው አሳስበዋል።
ዛሬ በዲላ ከተማ የዞን ማዕከል የሚገኙ የሴት አደረጃጀቶች የስንቅ ዝግጅት እስከ ቀበሌ ባለው መዋቅር ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ተጠቁሟል።