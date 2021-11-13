ከሰኞ ጀምሮ ከ7 ሚሊዮን በላይ ለሚሆኑ ዜጎች የኮሮናቫይረስ ክትባት ይሰጣል

አዳማ ፤ ህዳር 4/2014 (ኢዜአ) ከመጪው ሰኞ ጀምሮ ከ7 ሚሊዮን በላይ ለሚሆኑ ዜጎች የኮሮናቫይረስ መከላከያ ክትባት በመላው ሀገሪቱ በዘመቻ እንደሚሰጥ የጤና ሚኒስቴር አስታወቀ።
ሚኒስቴሩ የክትባት ዘመቻውን ውጤታማ ለማድረግ ከፌዴራል መንግስት መስሪያ ቤቶች የኮሙዩኒኬሽን ባለሙያና አመራሮች ጋር በአዳማ ከተማ እየመከረ ነው።
የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር የኮሙዩኒኬሽን ዳይሬክተር ዶክተር ተገኔ ረጋሳ በተለይ ለኢዜአ እንደተናገሩት፤ በህብረተሰቡ ውስጥ በሚነዛው ያልተገባ አሉባልታና ሃሰተኛ ወሬ ክትባቱ በሚፈለገው ደረጃ እየተሰጠ አይደለም።
የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመግታት የወጡ መመሪያዎችና ፕሮቶኮል በተገቢው መንገድ እንዲተገበሩ በተደረገው ጥረት ቫይረሱ በዜጎች ላይ የከፋ ጉዳት እንዳያስከትል ማድረግ ተችሏል ብለዋል።
በዚህም የኮሙዩኒኬሽንና መገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች እንዲሁም የዘርፉ አመራሮች ስለ በሽታው አስከፊነትና ስለሚያስከትለው ጉዳት የህብረተሰቡን ግንዛቤ በማሳደግ በኩል የማይተካ ሚና መጫወታቸውን ነው የገለጹት።
ከመጪው ሰኞ ጀምሮ ለሁለት ሳምንት በሚቆይ የክትባት ዘመቻ ከ7 ሚሊዮን በላይ ዜጎችን ለመከተብ መታቀዱንም ዶክተር ተገኔ አስታውቀዋል።
“ቀደም ሲል ክትባቱ ከ18 ዓመት ዕድሜ በላይ ለሚሆኑ ዜጎች ሲሰጥ ነበር” ያሉት ዳይሬክተሩ፣ በእዚህ ዘመቻ ዕድሜያቸው ከ12 ዓመት በላይ ለሆኑ ልጆች “ፋይዘር” የተባለ የኮሮናቫይረስ ክትባት እንደሚሰጥ ገልጸዋል።
“የበሽታውን ስርጭት በመግታት በኩል የተገኘው ውጤት ክትባቱን በሚፈለገው ደረጃ ለህብረተሰቡ ተደራሽ በማድረግ መድገም አለብን” ብለዋል።
የኮሙዩኒኬሽንና የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች ህብረተሰቡን በማንቃትና ስለበሽታው ግንዛቤ በማስጨበጥ ግንባር ቀደም ሚና መጫወት እንዳለባቸው አመልክተዋል።
የጤና ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ደረጀ ዱጉማ በበኩላቸው፤ የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል የተቀናጀ ዘርፈ ብዙ ምላሽ እየተሰጠ መሆኑን ተናግረዋል።
የቫይረሱን ስርጭት ለመግታት የወጡ መመሪያዎች እና መከላከያ ዘዴዎች ውጤታማ እንዲሆኑና ህዝብን በማንቃት በኩል የኮሙዩኒኬሽንና የመገናኛ ብዙሃን አካላት ሚና የላቀ እንደነበረ አስታውሰዋል።
” በቀጣይም ለህብረተሰቡ ትክክለኛ መረጃ በማድረስ አሉባልታዎችን መመከት ከዘርፉ የሚጠበቅ ቀዳሚ ተግባር ነው” ብለዋል።
የትምህርት ሚኒስቴር የኮሙዩኒኬሽን ዳይሬክተር ወይዘሮ ሐረጉዋ ማሞ በበኩላቸው፤የኮሮና በሽታን ለመከላከል የወጣው መመሪያና ፕሮቶኮል በሁሉም ትምህርት ቤቶች ተግባራዊ በማድረግ በኩል አበረታች ውጤት መገኘቱን ተናግረዋል።
በዚህም በትምህርት ቤቶች የበሽታውን ስርጭት ከመግታት ባለፈ የመማር ማስተማር ሂደቱ ሳይሰተጓጎል እንዲቀጥል ማድረግ መቻሉን ገልጸዋል።
“ከመጪው ሰኞ ጀምሮ የሚካሄደው የክትባት ዘመቻ ውጤታማ እንዲሆን ከመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ጀምሮ ያሉ ተማሪዎችና መምህራን ለመከተብ ራሳቸውን ማዘጋጀት አለባቸው” ብለዋል።
አርሶ አደሮች፣ የግብርና ሴክተር አመራሮችና ሠራተኞ የክትባቱ ዘመቻ እንዲሳካ ድጋፍ ማድረግ እንዳለባቸው ያመለከቱት ደግሞ የግብርና ሚኒስቴር የኮሙዩኒኬሽን ዳይሬክተር አቶ አበራ ለማ ናቸው።
በተቀመጠው የጊዜ ገደብ ውስጥ በመከተብ ወረርሽኙን ለመቆጣጠርና ለማጥፋት በሚደረገው ጥረት የድርሻቸውን እንዲወጡም ጥሪ አቅርበዋል።
የኮሮናቫይረስ የግብርና ሴክተርን ጨምሮ በኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ላይ ሊያሳድር የሚችለውን ጫና ለመቋቋም ሁሉም የበኩሉን አስተዋጽኦ ማድረግ እንዳለበትም ተናግረዋል።