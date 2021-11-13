በወላይታ፣ ጌዴኦና ሀድያ ዞኖች የመከላከያ ሰራዊቱን ለመቀላቀል የተዘጋጁ አካላት ሽኝት እየተደረገ ነው

ሶዶ/ዲላ/ሆሳዕና፤ ህዳር 4/2014 (ኢዜአ) በወላይታ፣ ጌዴኦና ሀድያ ዞኖች ከመከላከያ ሰራዊቱ ጋር በመቀላቀል በህልውናው ዘመቻ በመሳተፍ የድርሻቸውን ለመወጣት ለተዘጋጁ አመራሮች፣ የቀድሞ መከላከያ ሰራዊት አባላትና ተጠባባቂ ሀይል ሽኝት መርሀ ግብር እየተካሄደ ነው።
በወላይታ ሶዶ፣ ዲላና ሆሳዕና ከተሞች እየተካሄደ ባለው የሽኝት መርሀ ግብር ላይ የሀገር ሽማግሌዎች፣ የሀይማኖት አባቶችና የዞኑ አመራሮች ተገኝተዋል።
ከሽኝት መርሀ ግብሩ በተጓዳኝ የዞኖቹ ህዝብ ለመከላከያ ሰራዊቱ ያዘጋጀው ደረቅ ስንቅ፣ የእርድ እንስሳትና ገንዘብ ድጋፍ እንደሚያደርግ ይጠበቃል።
በወላይታ ሶዶ እየተካሄደ ባለው የሽኝት መረሃ ግብር የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ አቶ አክሊሉ ለማ እንዳሉት፤የዞኑ ህዝብ ለመከላከያ ሰራዊቱ ያለውን አጋርነት ለመግለጽ በተለያዩ ጊዜያት ድጋፍ ሲያደርግ ቆይቷል።
ዛሬም 15 ሚሊዮን ብር በጥሬ ገንዘብ እንዲሁም 25 ሚሊዮን ብር ግምት ያለው ደረቅ ስንቅና የእርድ እንስሳትን ድጋፍ ለማድረግ መዘጋጀታቸውን አስታውቀዋል።