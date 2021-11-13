የአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ በህልውና ዘመቻው ጉዳት ለደረሰባቸው የመከላከያ ሰራዊት አባላት የቁሳቁስ ድጋፍ አደረገ

የአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ በህልውና ዘመቻው ጉዳት ለደረሰባቸው የመከላከያ ሰራዊት አባላት ከ1 ነጥብ 2 ሚሊዮን ብር በላይ ግምታዊ ዋጋ ያላቸው ቁሳቁሶችን ድጋፍ አደረገ።
ድጋፉንም የአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ ወይዘሮ ሽታዬ መሃመድ በቆሬ የመከላከያ ሰራዊት ካምፕ በመገኘት ለመከላከያ ዋር ኮሌጅ አዛዥ ተወካይ ኮሎኔል አውግቼው ፈቃደ አስረክበዋል፡፡
ክፍለ ከተማው ድጋፉን ያደረገው ከነዋሪዎች፣ ከባለ ሃብቶችና ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች በማሰባሰብ ሲሆን፤ ድጋፉም በዋናነት አልሚ ምግቦች፣ የተለያዩ አልባሳት፣ የንጽህና መጠበቂያዎች እንዲሁም ይእርድ እንስሳቶችን ያካተተ ነው።
የክፍለ ከተማው ዋና ስራ አስፈጻሚ ወይዘሮ ሽታዬ መሃመድ በዚህን ወቅት ድጋፉ የተደረገው ለኢትዮጵያ ህልውና መጠበቅ ዘብ ለሆነው የመከላከያ ሰራዊት አጋርነትን ለመግለጽ መሆኑን ተናግረዋል፡፡
የቁሳቁስ ድጋፉ ከ1 ነጥብ 2 ሚሊዮ ብር በላይ የሆነ ግምታዊ ዋጋ እንዳለው ገልጸው፤ በቀጣይም ድጋፉ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ተናግረዋል፡፡
የመከላከያ ዋር ኮሌጅ አዛዥ ተወካይ ኮሎኔል አውግቼው ፈቃደ ኢትዮጵያውያን እያደረጉት ያለው ድጋፍ ለሰራዊቱ የሞራል ስንቅ መሆኑን ተናግረዋል፡፡
በተለይ በህልውና ዘመቻው ለተጎዱ የሰራዊቱ አባላት የሚደረገው ድጋፍ በቶሎ አገግመው ሀገራቸውን ዳግም እንዲያገለግሉ የጥንካሬ ምንጭ መሆኑንም ጨምረው ገልጸዋል፡፡
ኢትዮጵያውያን ለህልውና ዘመቻው ስኬት እያደረጉ ያለውን ተሳትፎ በአጠናክረው መቀጠል እንዳለባቸውም ጥሪ አቅርበዋል፡፡