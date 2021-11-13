በተመረቅንበት የህክምና ሙያ ወደ ግንባር ዘምተን ለመከላከያ ሰራዊት ድጋፍ ለመስጠት ተዘጋጅተናል

ሚዛን አማን ፤ ህዳር 4/2014( ኢዜአ) ወደ ግንባር በመዝመት በተመረቁበት ሙያ እየተዋደቀ ላለው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ድጋፍ ለመስጠት መዘጋጀታቸውን የሚዛን ቴፒ ዩኒቨርሰቲ ህክምናና ጤና ሳይንስ ኮሌጅ ተመራቂዎች ተናገሩ።
ኮሌጁ በተለያየ የህክምና ሙያ ያሰለጠናቸው ከ400 በላይ ተማሪዎችን ዛሬ አሰመርቋል።
ከተመራቂዎቹ መካከል በነርሲንግ ሙያ ከፍተኛ ነጥብ በማምጣት የዋንጫ ተሻላሚው እንዳልካቸው መልሴ እንዳለው፤ መማርም ሆነ መስራት የሚቻለው ሀገር ስትኖር ነውና ለሀገር ሉዓላዊነት መከበር ቅድሚያ ሰጥቶ ለመስራት ይፈልጋል።
“በተማርነው ትምህርት ሙያችን የሚፈቅደውን አስተዋጽኦ ካበረከትን ችግሮችን ማስወገድ እንችላለን” ብሏል።
ሀገሬን ከጠላት ለመታደግ እየተዋደቀ ያለውን የመከላከያ ሠራዊት እስከ ግንባር ድረስ በመሄድ ለማገልገል ዝግጁ ሲል ገልጿል።
ሌላዋ የሜዳሊያ ተሸላሚ ምሩቅ ሪሃና አብደላ በበኩሏ፤ ኢትዮጵያ ውስጥ ከጤና ጋር የሚገናኙ ችግሮችን ለማቃለል የድርሻዋን እንደምትወጣ ተናግራለች።
“በተለይ አሁን እየተካሄደ ባለው ጦርነት ምክንያት የሚጎዱትን በማንኛውም ሁኔታ በሙያዬ አክሞ በማዳን ወገኔን ለመርዳት ዝግጁ ነኝ” ብላለች።
ህይወታቸውን ስለ ሀገራቸው ሲሉ እየከፈሉ ያሉ የመከላከያ ሰራዊትን ለመደገፍና የተጎጂዎች ህይወት እንዲተርፍ ለመስራት ቁርጠኛ መሆኗን ጠቁማለች።
ሀገር ህልውናዋ ተከብሮ እኛም በነጻነት መኖር እንድንችል የህይወት መስዋዕትነት እየከፈለ ለሚገኘው የመከላከያ ሰራዊት በግንባር ተገኝቼ ጉዳቱን በማከም ከጎኑ ልቆም ዝግጁ ነኝ ያለው ደግሞ ሌላው ተመራቂ ዘገየ ገብረሚካኤል ነው።
በተማርኩት ሙያ ሀገሬን በቀናነት አገለግላለሁ ያለው ተመራቂው ፤ በኢትዮጵያ የተጋረጠው ፈተና እስኪወገድ ድረስ መድከምና መሰላቸት ሳይኖር ሰርቶ ድል መቀዳጀት እንደሚያስፈልግና ለዚህም የበኩሉን አስተዋጽኦ ለማበርከት ወደ ኋላ እንደማይል ነው የገለጸው።
ሌላዋ አስተያየት ሰጪ ቅሳኔት ሲሻ ፤ለኢትዮጵያ የተቻላትን ሁሉ በማድረግ ፈተናዎችን እንድትሻገር አጋዥ እሆናለሁ ብላለች።
በዚህ አስቸጋሪ ጊዜ ተመርቆ ኢትዮጵያን በሙያ ማገልገል ኩራት መሆኑን ተናግራለች።
በምረቃ ሥነ-ሥርዓት ላይ በክብር እንግድነት የተገኙት የአፍሪካ አመራር ልህቀት ማዕከል የአካዳሚክ ጉዳዮች ምክትል ፕሬዚዳንት አቶ ፀጋዬ ማሞ፤ የተሻለች ኢትዮጵያን ለመገንባት ትግል ላይ እንገኛለን ብለዋል።
ተመራቂዎች የተመቻቸ ነገር ከመፈለግ ይልቅ ለትግሉ ጉልበት በመሆን የኢትዮጵያን ችግር ለመፍታት የድርሻቸውን ለመወጣት ዝግጁ መሆን እንዳለባቸው አመልክተዋል።
“ህብረተሰቡን ሲቀላቀሉ ችግር ፈቺ ለመሆን መዘጋጀት በዚህ ወቅት ከተመራቂ ተማሪዎች የሚጠበቅ ነው” ብለዋል።
የሚዛን ቴፒ ዩኒቨርስቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር አህመድ ሙስጠፋ በበኩላቸው፤ ተመራቂዎች ከውስጥና ከውጭ የተደራጁ ጠላቶች ኢትዮጵያን ለማፍረስ የሸረቡትን ሴራ ለማክሸፍ የድርሻውን መወጣት እንዳለባቸው አሳሰበዋል።
በእውቀት ላይ የተመሠረተ ውሳኔ የምትወስኑበት ምዕራፍ ላይ ደርሳችኋል ያሉት ዶክተር አህመድ ከራስ ይልቅ ለሀገርና ለወገን በመስራት ለኢትዮጵያ አለኝታ መሆናቸውን በተግባር ማሳየት እንደሚጠበቅባቸው አመልክተዋል።
የሚዛን ቴፒ ዩኒቨርስቲ ህክምናና ጤና ሳይንስ ኮሌጅ ዛሬ ያስመረቃቸው ከ400 በላይ ተማሪዎች በነርሲንግ፣ ፋርማሲ፣ ህብረተሰብ ጤና፣ አዋላጅነትና ላብራቶሪ ሳይንስ ያሰለጠናቸው እንደሆኑ ተገልጿል።