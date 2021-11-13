ለሀገርና ለህዝብ ደህንነት ስንል ለመስዋዕትነት ተዘጋጅተናል- ዘማቾች

ጂንካ ፤ህዳር 4/2014(ኢዜአ) አሸባሪው ህወሓት የጭካኔ በትሩን እስኪያሳርፍብን ሳንጠብቅ ለሀገርና ለህዝብ ደህንነት ስንል ለመስዋዕትነት ተዘጋጅተናል ሲሉ ከደቡብ ኦሞ ዞን የተንቀሳቀሱ ዘማቾች አስታወቁ።
ከዞኑ የህልውና ዘመቻውን ለመቀላቀል የተመለመሉ አመራሮች፣ የቀድሞ ሠራዊት አባላት እና ብሔራዊ ተጠባባቂ ሀይሎች ሽኝት ተደርጎላቸዋል።
ከተሸኙት መካከል የጂንካ ከተማ አስተዳደር ፋይናንስ ልማት ጽህፈት ቤት ምክትል ሀላፊ ወጣት ሰለሞን ኩማ ይገኝበታል።
ወጣቱ እንዳለው፤ ኢትዮጵያን ለማፈራረስና ሉአላዊነቷን ለመናድ የውስጥና የውጭ ጠላቶቻችን ቆርጠው ተነስተዋል።
“እኔ በሀላፊነት ቦታዬ ህዝብ የማስተዳደርው ሀገር ስትኖር ነው፤ ከተሰጠኝ ስልጣን ይልቅ እናት ሀገር ስለምትቀድም ለሀገሬ መስዋዕትነት ለመክፈል ቆርጬ ተነስቺያለሁ” ብሏል።
“አሸባሪው ህወሓት እናቴን፣ እህቴና ሚስቴን ሲደፍር ማየት አልፈልግም፤ ይህ ከመሆኑ በፊት ከሀዲዎች ወዳሉበት ቦታ ድረስ በመሄድ ለመፋለም ተዘጋጅቺያለሁ ሲልም” አሰታውቋል።
“አራት ልጆቼንና ባለቤቴን ለህዝብ አደራ ሰጥቼ ወደግንባር ለመሄድ ወስኛለሁ” ያሉት ደግሞ የኛንጋቶም ወረዳ ባህልና ቱሪዝም ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ኢዮብ ቶፖሳ ናቸው።
ያለ ሀገር ቤተሰብ በሰላም ስለማይኖር ከቤተሰባቸው ይልቅ ለሀገር ደህንነትና ክብር ቅድሚያ በመስጠት ለመዝመት መነሳታቸውን ተናግረዋል።
የማሌ ወረዳ ሚሊሻ ጽህፈት ቤት ሀላፊ አቶ ድምሬ ዲፓ በበኩላቸው፤ መከላከያ ሠራዊቱን ለመቀላቀል ፍቃደኛ የሆኑ በርካታ ወጣቶች ከወረዳው ተመልምለው ወደ ግንባር መሄዳቸውን ገልጸዋል።
“ከዘማቾቹ መካከል ወንድሞቼ እና ቤተሰቦቼ ይገኛሉ” ያሉት አቶ ድምሬ፣ ዘራፊው ቡድኑ የጭካኔ በትሩን እስኪያሳርፍባቸው ሳይጠብቁ ለመዝመት መነሳታቸውን አስታውቀዋል።
“እኔ ሌሎችን መልምዬ መላኬ ብቻ በቂ አይደለም፤ ይልቅ በግንባር ተሰልፌ ወንድሞቼን አይዟችሁ በርቱ ለማለት ዛሬ ዘመቻውን ተቀላቅያለሁ” ነው ያሉት ሀላፊው።
“ሀገር ከሌለች መስራት ስለማይቻል ለሀገር ቅድሚያ መስጠት አማራጭ የሌለው ጉዳይ ነው” ሲሉም አክለዋል።
በባካ ዳውላ አሪ ወረዳ የኩሬ ቀበሌ ነዋሪና የቀድሞ ሠራዊት አባል ምክትል አስር አለቃ አብርሃም ከበደ፤ አሸባሪው ህወሓት በጥፋት ተግባር የተካነ የከሀዲዎች ስብስብ መሆኑን ገልጸዋል።
በስልጣን ላይ በቆየባቸው ዓመታት በመከላከያ ሠራዊቱ ውስጥ ከፋፋይ ሀሳቦችን በማስረፅ በደል ሲያደርስባቸው መኖሩንም አስታውሰዋል።
ምክትል አስር አለቃ አብርሃም፤ ወራሪው ህወሓት ሀገር በበላይነት ባስተዳደረበት ወቅት በሀገርና በህዝብ ላይ የፈፀመው ግፍ አልበቃ ብሎት ዛሬ ኢትዮጵያን ለማፍረስ መነሳቱን ተናግረዋል።
“የሽብር ቡድኑ በለኮሰው እሳት የግፍ ጽዋው ሳይደርሰኝ የሀገሬን ክብር ለማስጠበቅ ዘመቻውን ተቀላቅያለሁ” ብለዋል።
“ሀገር ሰላሟ እስኪረጋገጥ ድረስ እኔም እንደ ወንድሞቼ የህይወት መስዋዕትነት በመክፈል ልዑላዊነቷን ለማስከበር ቆርጬ ተነስቻለሁ ሲሉም” አስታውቀዋል።
በሽኝት መርሀ ግብሩ ላይ ንግግር ያደረጉት የደቡብ ኦሞ ዞን አስተዳዳሪ አቶ ንጋቱ ዳንሳ “ሁለንተናዊ አቅማችንን ተጠቅመን የሀገር ጠላት የሆነውን ወራሪ ቡድን ማጥፋት ካልቻልን የእያንዳንዳችን በር መንኳኳቱ አይቀርም” ብለዋል።
“የዚህን ወራሪና አሸባሪ ጠላት እኩይ ሴራ በመመከት የሀገራችንን ሉዓአላዊነት ለማስከበር ገንዘብ ያለን በገንዘባችን፣ ዕውቀት ያለን በእውቀታችን ከዚህም ባለፈ ህይወታችንን መስጠት ይኖርብናል” ብለዋል።
ኢትዮጵያ የገጠሟትን ፈተናዎች ማለፍ እንድትችል ዘማቾች መተኪያ የሌላት ህይወታቸውን በመስጠት በግንባር የሚያደርጉትን ተጋድሎ ታሪክ እንደሚዘክረውም ገልጸዋል።
“ዘማቾች በጦር ግንባር ጠላትን ድል በማድረግ የሀገራቸውን ሰንደቅ ዓላማ ከፍ አድርገው እንደሚመለሱ ሙሉ እምነት አለኝ” ብለዋል።
ሠራዊቱን ለመቀላቀል በፈቃደኝነት የዘመቱት ዘማቾቹ በዞኑ በሚገኙ የሀገር ሽማግሌዎች፣ የሃይማኖት አባቶች እና የዞኑ ከፍተኛ አመራሮች በድል እንዲመለሱ ተመርቀው ተሸኝተዋል።