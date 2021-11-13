በኅብረተሰቡ የአካባቢ ጥበቃ የነቃ ተሳትፎ የሽብር ቡድኑን የሚደግፉ ተጠርጣሪዎችን መያዝ ተችሏል

አዲስ አበባ፣ ህዳር 4/2014 (ኢዜአ) በአዲስ አበባ አዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ በኅብረተሰቡ የነቃ ተሳትፎ ከአሸባሪው ህወሓት ጋር ግንኙነት እንዳላቸው የተጠረጠሩ ሰዎችን በቁጥጥር ሥር ማዋል እንደተቻለ ተገልጿል።
የአካባቢውን ብሎም የአገርን ሠላምና ደህንነት ለማረጋገጥ መንግሥት ኅብረተሰቡን በየአካባቢው ማደራጀት የሚቻልበትን አቅጣጫ አውርዷል።
የአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማም ይህንኑ አቅጣጫ በመከተል ለወጣቶች፣ ለሴቶችና ለተለያዩ የኅብረተሰብ ክፍሎች ሥልጠና ሰጥቶ ወደ ሥራ አሰማርቷል።
በክፍለ ከተማው የአበባ ቢቂላ ፖሊስ ጣቢያ ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር ሸምሱ ረሺድ እንደተናገሩት፤ ፖሊስ ከኅብረተሰቡ ጋር በመሆን ከአሸባሪው ቡድን ጋር ግንኙነት ያላቸውን ሰዎች በቁጥጥር ሥር ማዋል ችሏል።
በዚህ ሂደትም ከበጎ ፍቃዶኞች፣ ከፖሊስና ከብሔራዊ ደኅንነት የሚመጣውን ጥቆማ መሰረት በማድረግ በተደረገ ማጣራት ከ70 በላይ ሰዎች በቁጥጥር ስር ውለዋል።
በጥቆማው መነሻነት ከ75 በላይ ቤቶች ብርበራ መካሄዱንና የጦር ሜዳ መነጽር፣ ወታደራዊ አልባሳት፣ የጦር መሳሪያዎች እንዲሁም ወታደራዊ አመራር የነበሩና የተደበቁ ግለሰቦች መያዛቸውን ጠቁመዋል።
ምክትል ኢንስፔክተሩ “ከአሸባሪው ጋር ግንኙነት ያላቸውን ሰዎች በቁጥጥር ሥር ማዋል ስንጀምር የንግድ ሱቃቸውን ጥለው የሸሹ ነበሩ” ብለዋል።
የወጣቶችን ጥቆማ መነሻ በማድረግ የማጣራት ሥራዎች እየተሰሩ መሆኑን ጠቅሰው ከሽብር ቡድኑ ጋር ግንኙነት እንዳለው የተጠረጠረ አንድ ግለሰብ ላይ በተደረገ ማጣራት የቦሌ ክፍለ ከተማ ሐሰተኛ መታወቂያ ይዞ መገኘቱን ተናግረዋል።
በተመሳሳይ የአማራ እና የትግራይ ክልሎችን መታወቂያዎች በአንድ ላይ ይዞ የተገኘ ተጠርጣሪ በቁጥጥር ሥር መዋሉን ገልጸዋል።
በልመና የሚተዳደር ሌላ ተጠርጣሪም ጥቂት ሣንቲሞች እንደሚለምን ሳይሆን 30 ሺህ፣ 40 ሺህ እና 50 ሺህ ብር ያስተላለፈባቸው እንዲሁም የሚላኩለት ዶክሜንቶች የተያዙበትን ሁኔታ ጠቅሰዋል።
በክፍለ ከተማው ከ800 በላይ ብሎኮች መኖራቸውን የገለጹት የአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ዋና ሥራ አስፈጻሚ ወይዘሮ ሽታዬ መሀመድም ኅብረተሰቡ ከጸጥታ አካላት ጋር በመተባበር አካባቢውን እየተጠበቀ ነው ብለዋል።
አካባቢን ነቅቶ መጠበቅ ወሳኝ መሆኑን ጠቅሰው ኅብረተሰቡና ወጣቶች “እኔም ለሰፈሬ ወታደር ነኝ” በሚል መርህ አገራዊ ሃላፊነታቸውን እየተወጡ መሆኑን ገልጸዋል።
ኅብረተሰቡን በማደራጀት ወደ ሥራ ከተገባ ወዲህ በርካታ ውጤቶች እንደተገኙና ይሰሩ የነበሩ ወንጀሎች በአንጻራዊነት መቀነሳቸውንና የሕዝቡ ስጋት መቀነሱን ገልጸዋል።
በመዲናዋ እየተካሄደ ባለው የጦር መሳሪያ ምዝገባ ሂደትም ወጣቶች የጦር መሳሪያ ይዘው ያላስመዘገቡ ሰዎችን በጥቆማ እንዲያስመዘግብ እያደረጉ መሆኑን ጠቁመዋል።
የክፍለ ከተማው ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ብርሃኑ አበራ በበኩላቸው ሕዝቡ በየአካባቢው ተደራጅቶ በሚያደርገው ጥበቃ የአሸባሪው ህወሓት ፕሮፓጋንዳ እየከሸፈ ነው ብለዋል።
ከፖሊስ ጋር በመቀናጀት በአካባቢያቸው ጥበቃ የሚሳተፉት አቶ ስንታየው በቀለ “አሸባሪው ህወሓት እስከሚቀበር ድረስ እረፍት የለንም፤ አካባቢያችንን አናስደፍርም” ሲሉ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል።