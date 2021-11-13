ኢትዮጵያ የተጋረጠባትን የሕልውና አደጋ በድል እንድትሻገር የበኩላችንን እንወጣለን

አዲስ አበባ ፣ ህዳር 4/2014 (ኢዜአ) ኢትዮጵያ የተጋረጠባትን የሕልውና አደጋ በድል እንድትሻገር ከመንግሥት ጎን እንቆማለን ሲሉ ለመከላከያ ሠራዊት ደም የለገሱ የአዲስ አበባ ልደታ አካባቢ ነዋሪዎች ተናገሩ።
አሸባሪው የህወሓት ቡድን የከፈተውን ጦርነት በማውገዝ ኢትዮጵያዊያን ከጫፍ ጫፍ በመነሳት አለኝታነታቸውን እና ድጋፋቸውን እያሳዩ ነው።
ዛሬ በአዲስ አበባ ልደታ አካባቢ የሚገኙ ከ300 በላይ ነዋሪዎችና የልደታ አብሮ አደግ ማኅበር አባላት “ደማችን ለመከላከያችን፤ አንድነታችን ለአገራችን” በማለት ደም ለግሰዋል።
በመርኃ ግብሩ የተሳተፉት አርቲስት ማህተመ ኃይሌ “ወቅቱ ከምንጊዜውም በላይ ኢትዮጵያ የልጆቿን አለኝታነት የምትሻበት ነው” ብለዋል።
ከሰሞኑ በመላ ኢትዮጵያ “ለሀገሬ እኔ አለሁላት” በማለት አደባባይ የወጣው የሕዝብ ማዕበልና ወኔ ለዓለም ያሳየው ኢትዮጵያ የድል ጉዞ መዳረሻዋ ላይ የምትገኝ መሆኑን ነው ሲሉ ገልጸዋል።
ኢትዮጵያ በልጆቿ አለኝታነትና ጥረት ወደ አሸናፊነቷ እየቀረበች ነው፤ ለድሏ ስኬትም አስፈላጊውን ሁሉ ዋጋ ለመክፈል በጋራ እንረባረባለን ብለዋል።
የፊልምና የማስታወቂያ ባለሙያው አቶ በርታ ሰይፉም “የሽብር ቡድኑ አገር የማፍረስ ህልሙን እውን ለማድረግ ከጀሌዎቹ ጋር ሆኖ ሲፍጨረጨር ዝም ብለን የምንመለከትበት ምክንያት የለም” ብለዋል።
በመሆኑም ሁሉን አቀፍ ድጋፍ በማድረግ ከመከላከያ ሠራዊትና ከአገር ጎን ቆመናል ሲሉ ገልጸዋል።
ከደም ልገሳ መርኃ ግብሩ ጎን ለጎን የልደታ አብሮ አደግ ማኅበር ለመከላከያ ሰራዊት አራተኛ ዙር የገንዘብ ድጋፍ መደረጉን አንስተዋል።
በሚቀጥለው ሳምንትም “እኛ እየሞቀን ወገን አይበርደውም” በሚል በጦርነቱ ሳቢያ ከቀያቸው ለተፈናቀሉ ወገኖች የአልባሳት ድጋፍ አሰባስበን ለመስጠት አቅደናል ብለዋል።
ወጣት ግርማ ፍስሃ በአገራዊ ጥሪው መሰረት ወደ ግንባር ሄዶ ለመዝመት ተመዝግቦ ጥሪ እየተጠባበቀ መሆኑን ገልጾ “ወደ ግንባር እስከምሄድ እዚህ ሆኜ ማገዝ ባለብኝ ሁሉ ከአገሬ ጎን ነኝ” ብሏል።
የልደታ ክፍለ ከተማ ወረዳ 1 ዋና ሥራ አስፈጻሚ መቅደስ ያደታ የደም ልገሳው ነዋሪዎቹ ለመከላከያ ሠራዊቱና ለጸጥታ አካላት አለኝታነታቸውን ለማሳየት በራሳቸው ተነሳሽነት ያደረጉት መሆኑን ገልጸዋል።
መላው ኅብረተሰብ ሁሉን አቀፍ ድጋፍ ከማድረግ ጎንለጎን የአካባቢውን ሠላም ለማስጠበቅ በንቃት እየሰራ ነው ያሉት ወይዘሮ መቅደስ፤ በተለይም ወጣቶች የማይተካ ሚናቸውን እየተወጡ እንደሆነ ተናግረዋል።