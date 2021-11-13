ህዳር 04 ቀን 2014 (ኢዜአ) “የሽብር ቡድኑ የጂቡቲን መስመር ለመዝጋት ያደረገው ሙከራ በአፋር ልጆች ተጋድሎ ቅዠት ሆኖ ቀርቶበታል” ሲሉ በሚኒስትር ማዕረግ የዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ማዕከል አስተባባሪ ዶክተር አለሙ ስሜ ገለጹ።
በአፋር ክልል የፈንቲረሱ ዞን ወጣቶች በፈጠሩት ጠንካራ አደረጃጀት የሽብር ቡድኑን ታጣቂዎች መግቢያ መውጫ አሳጥቷቸዋል።
አካባቢያቸውን ተደራጅተው ሲጠብቁ ያገኘናቸው ወጣቶች ለኢዜአ እንዳሉት፤ አሸባሪው ህወሓት በ27 ዓመት የስልጣን ዘመኑ የአፋርን ህዝብ የሀብት ማካበቻ መሳሪያ አድርጎ ተጠቅሞበታል።
“ኢትዮጵያዊነትን ከአፋር ልብ ፍቆ ማውጣት ባይችልም ባይተዋር አድርጎት ቆይቷል” ብለዋል።
ወጣት መሀመድ አብዱ ሙሳ “ክህደት የማይሰለቸውን የሽብር ቡድን ለመደምሰስ ቀን ከሌሊት ነቅተን እየጠበቅን ነው” ብሏል።
አሸባሪው ቡድን ህወሃት በአገዛዝ ዘመኑ የአፋርን የኢትዮጵያዊነት ስነ ልቦና ለመሸርሸር መስራቱን አስታውሷል።
የአፋር ህዝብ ትምህርት እንዳይማር ሲያደርግ የነበረውን አሸባሪ ቡድን ለመቅበር ወጣቶች መዘጋጀታቸውን አረጋግጧል።
“በመሆኑም ቡድኑ ከገባበት ቦታ እንዳይወጣ ተደርጎ መቀበር አለበት” ብሏል።
“አፋር በአገሩ ድርድር አያውቅም” የሚሉት ወጣቶቹ፤ “ይሄን አገርን ሊደፍር የመጣን ነውረኛ ቡድን በገባበት መቅበር ይገባል” ብለዋል።
አፋር ገብተን ኢትዮጵያን እናፈርሳለን ብሎ የገባው ሽፍታ “በመጀመሪያ ደረጃ አይገባም ከገባም ባዘጋጀንለት ጉድጓድ ይቀበራል” ሲሉ ገልጸዋል።
“ሴት መድፈር፣ መስጅድ ማበላሸት ስራቸው ያደረጉ ነውረኞችን እውነት ስለያዝን እናሸንፋለን” ብለዋል።
በአፋር ክልል የፈንቲረሱ ዞን ብልጽግና ፓርቲ አደረጃጀት ሀላፊ አቶ መሀመድ የሴጌሌ ጠላት በገባባቸው የአፋር ክልል አካባቢዎች መውጫ አጥቶ እየተቀጠቀጠ መሆኑን ገልጸዋል።
ይህ ሊሆን የቻለው የአፋር ህዝብ ጠንካራ አደረጃጀት ፈጥሮ አካባቢውን በንቃት መጠበቅ በመቻሉ እንደሆነ አመልክተዋል።
የሽብር ቡድኑን ለመደምሰስ ክልሉ በሚያደርገው ብርቱ ተጋድሎ የፌዴራል መንግስትና የአማራ ክልል ለሚያደርጉት ድጋፍ ምስጋና አቅርበዋል።
በሚኒስትር ማዕረግ የዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ማዕከል አስተባባሪ ዶክተር አለሙ ስሜ “ለአገር ክብርና ሉዓላዊነት መቆምን ከአፋር ህዝብ ታላቅ ገድል መማር አለብን” ብለዋል።
“የሽብር ቡድኑ በአፋር በኩል የጂቡቲን መስመር ለመዝጋት ያደረገው ተደጋጋሚ ሙከራ በእንቁዎቹ የአፋር ልጆች መክኖበታል፣ ፍላጎቱም ቅዠት ሆኖ ቀርቶበታል” ብለዋል።
አሸባሪው ቡድኑ ከተቀበረበት ጎሬ በወጣ ቁጥር ሞቱን እያፋጠነ መሆኑን የገለጹት ዶክተር አለሙ፤ በአፋርና አማራ ክልሎች ቡድኑ የደረሰበት ኪሳራ ጥሩ ማሳያ መሆኑን ጠቅሰዋል።
“ኢትዮጵያውያን ያሳየነው ትብብር አሸባሪዎቹን ህወሃትና ሸኔን ብቻ ሳይሆን የእኛን መሪ መሾም መሻር የሚፈልጉ የሩቅ ጠላቶችም ከነኩን የማንመለስ የእሳት አሎሎ መሆናችን ማሳያ ነው” ብለዋል።
በአገራቸው ሉዓላዊነት ላይ የተቃጣን ጥቃት የማይታገሱት የአፋር ጀግኖችን ለመደገፍ የፌዴራል መንግስት አስፈላጊውን ሁሉ ድጋፍ እንደሚያደርግ ገልጸዋል።
_ አካባቢህን ጠብቅ፣
_ ወደ ግንባር ዝመት፣
_ መከላከያን ደግፍ።