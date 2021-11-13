አዋጁን ተፈፃሚ በማድረግ የባህር ዳር ከተማን ሰላምና ፀጥታ ከሰርጎ ገቦች መጠበቅ ተችሏል

ባህርዳር፣ ህዳር 4/2014 (ኢዜአ) የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን በአግባቡ ተፈጻሚ በማድረግ የከተማዋን ሰላምና ፀጥታ ከሰርጎ ገቦች ለመጠበቅ መቻሉን የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ፀጥታ ምክር ቤት ኮማንድ ፖስት አስታወቀ።
የኮማንድ ፖስቱ ሰብሳቢና የከተማ አስተዳደሩ ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ ዶክተር ድረስ ሳህሉ ለኢዜአ እንደገለፁት፣ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የተከለከሉ ህጎችን ተላልፎ በተገኘ ማንኛውም ግለሰብ ላይ ተገቢ እርምጃ እየተወሰደ ነው።
የፀጥታ ኃይሉ ከኮማንድ ፖስቱ ጋር ተቀናጅቶ የከተማዋን ሰላምና ደህንነት ለመጠበቅ ሌት ተቀን ህግና ስርዓት የማስከበር ስራ እያከናወነ መሆኑንም ተናግረዋል።
በተለያዩ አካባቢዎች ያልተገባ ድርጊት የሚፈፅሙ ሰዎችን ያለምንም ቅድመ ሁኔታ በቁጥጥር ስር በማዋል የከተማዋን ሰላም በአስተማማኝ ሁኔታ እየተረጋገጠ ነው።
“ለከተማዋ ሰላምና ደህንነት ስጋት በሆኑ ሰርጎ ገቦች እና በሚለቁት ሀሰተኛ ወሬ የህዝብን ስነ-ልቦና የረበሹ ኃይሎች በመረጃ ላይ በመመስረት በህግ ቁጥጥር ስር እየዋሉ መሆኑንም ገልፀዋል።
ዶክተር ድረስ እንዳሉት ሰሞኑን በቀን የተዘጋ ቤት ሰብሮ በመግባት ዝርፊያ የመፈጸም ወንጀል በከተማዋ ተስተውሏል።
ይህን ተከትሎ ከህብረተሰቡ በደረሰ ጥቆማ ተጠርጣሪ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ውለው ጉዳያቸው እየተጣራ ነው ብለዋል።
በቁጥጥር ስር ከዋሉት መካከል ግማሾቹ ለዝርፊያና ህብረተሰቡን በማሸበር ሰላም ለማሳጣት ወደ ከተማዋ የገቡ ሰርጎ ገቦች ናቸው።
የፀጥታ አካሉም የተደራጀ ቁጥጥር በማድረግ በአጥፊዎች ላይ ህጋዊ እርምጃ እንዲወስድ በኮማንድ ፖስቱ አቅጣጫ ተቀምጦ እየተተገበረ ነው።
እንደ ዶክተር ድረስ ገለጻ ከአሸባሪው ህወሓት ጋር ግንኙነት አላቸው፣ ለከተማዋ ሰላምና ደህንነት ስጋት ናቸው በሚል የተጠረጠሩ ግለሰቦችን በቁጥጥር ስር የማዋል ሥራ እየተከናወነ ነው።
ህገ ወጥ እንቅስቃሴን ለመግታትም በከተማዋ በተጠባባቂ ኃይልነት ስልጠና የወሰዱ ወጣቶች አደረጃጀት ተፈጥሮላቸው ከፀጥታ ኃይሉ ጋር በመሆን የተጠናከረ ጥበቃ እያካሄዱ ነው ብለዋል።
ህገ ወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውርን ለመከላከል በተደረገ ድንገተኛ ፍተሻ በርካታ ሽጉጦችና ጥይቶች መያዝ ተችሏል።
በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የተከለከሉ ህጎችን ተላልፈው የተገኙና ለፀጥታ ስጋት ናቸው በሚል የተጠረጠሩ ግለሰቦች በሕግ ቁጥጥር ስር የማዋል ሥራ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ተናግረዋል።
ኅብረተሰቡ በአደረጃጀቱ አካባቢውን ሌት ተቀን ነቅቶ ከመጠበቅ ባለፈ አጠራጣሪና ያልተለመዱ ነገሮች ሲገጥሙት ለፀጥታ መዋቅሩ ፈጥኖ መረጃ እንዲሰጥም ዶክተር ድረስ አሳስበዋል።