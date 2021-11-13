በደብረ ብርሃን ጊዜያዊ መጠለያ ለሚገኙ ወገኖች የምግብና የቁሳቁስ ድጋፍ ተደረገ

ደብረ ብርሀን፣ ህዳር 4/2014(ኢዜአ) አሽባሪው ህወሓት በፈጸመው ወረራ ተፈናቅለው በደብረ ብርሃን ጊዜያዊ መጠለያ ለሚገኙ ወገኖች 4 ሚሊዮን ብር የሚገመት የምግብ እና የቁሳቁስ ድጋፍ ተደረገ።
ድጋፉን ያደረጉት በአዲስ አበባ የካ ክፍለ ከተማ የፈረሳይ ለጋሲዮን ወጣቶች ኖርዌይ ሀገር ከሚገኙ ትውልደ ኢትዮጵያዊያንና ኤርትራዊያን ጋር በመተባበር ነው።
መቄዶኒያ በጎ አድራጎት ማህበርም በድጋፉ የበኩሉን አስተዋጾ ማድረጉ ተገልጿል።
በየካ ክፍለ ከተማ የወረዳ 2 ዋና ሥራ አስፈፃሚ አቶ ዓለማየሁ ማሞ ወጣቶቹን ወክለው ዛሬ ድጋፉን ሲያስረክቡ እንዳሉት አሸባሪው ህወሓት ያደረሰውን ጉዳት ለመቋቋም የጋራ ትብብር ይጠይቃል።
ድጋፉ በወረዳው የሚገኙ ወጣቶች በውጭ የሚኖሩ ተወላጆችን በማስተባበር የችግር ጊዜ ደራሽነታቸውን ለማሳየት ያደረጉት መሆኑን ተናግረዋል።
በድጋፉ 3 ነጥብ 3 ሚሊዮን ብር ግምት ያላቸው 46 ቦንዳ አልባሳት እና ጫማዎች፣ 1ሺህ 200 የመመገቢያ ሳህን፣ 73 ኩንታል የዳቦ ዱቄት፣ ፓስታና ማካሮኒ እንዲሁም 400 ብረት ድስቶች እንደሚገኙበት ተናግረዋል።
በተጨማሪም የሴቶችና የህፃናት ንጽህና መጠበቂያ እንዲሁም ሌሎች ቁሶችን ወጣቶቹ በማሰባሰብ ለወገኖቻቸው መላካቸው አስረድተዋል።
በኖርዌይ የሚገኙ ትውልደ ኢትዮጵያዊያንና ኤርትራውያን ተወካይ ወይዘሮ ኢትዮጵያ ዓለማየሁ በበኩላቸው፣ “ድጋፉ በውጭ ያሉ ዜጎች ለተቸገሩ ወገኖች ያላቸውን ቀናሂነት የሚያረጋግጥ ነው።” ብለዋል።
እርሳቸውም ልጆቻውንና ቤታቸውን ትተው የመንግስትን የክተት ጥሪ ተቀብለው እናት ሀገራቸውን ለማገልገል ከውጭ ከመጡ ሁለት ወር አልፏቸዋል።
ችግሩን በአካል ተገኝተው በማየታቸው በቀጣይ በይነ መረብን ተጠቅመው ተጨማሪ ሀብት በማሰባሰብ ድጋፍ ለማድረግ እንደሚጥሩም አረጋግጠዋል።
የመቄዶኒያ በጎ አድራጎት ማህበር ተወካይ አቶ ጌታሁን በቀለ በበኩላቸው 400ሺህ ብር ግምት ያለው አልሚ ምግብና የቁሳቁስ ድጋፍ ይዘው መምጣታቸውን ተናግረዋል።
ድጋፉ በመቄዶኒያ በጎ አድራጎት ማህበር የሚገኙ አረጋዊያን በወገናችን ላይ የሚደርሰው ችግር የኛም ነው በማለት ከቁርስ ወጪያቸው በመቀነስ የተገኘ መሆኑንም ገልጸዋል።
የሰሜን ሸዋ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ታደሰ ገብረፃድቅ በዚሁ ጊዜ ከሰሜንና ደቡብ ወሎ ዞኖች ተፈናቅለው የሚመጡ ዜጎች ቁጥር እጨመረ መሆኑን ገልጸዋል።
በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያዊያን፣ ኤርትራዊያን እና የመቄዶንያ ማህበር ላደረጉት ድጋፍ ምስጋና አቅርበዋል።
ሌሎች ኑሯቸውን በውጭ ሀገር ያደረጉ ኢትዮጵያዊያንና የተለያዩ ረጅ ድርጅቶች ድጋፍ እንዲያደርጉ ጥሪ አቅርበዋል።