በቦረና ዞን በተከሰተው ድርቅ ለተቸገሩ ዜጎች ከ36 ሺህ ኩንታል በላይ እህል ተከፋፍሏል

ህዳር 4/2014 (ኢዜአ) በቦረና ዞን የዝናብ እጥረት ባስከተለው ድርቅ ለችግር ለተጋለጡ ዜጎች ከ36 ሺህ ኩንታል በላይ እህል መከፋፈሉን የኦሮሚያ አደጋ ስጋት ስራ አመራርና የልማት ተነሺ ኮሚሽን ገለጸ።
መንግስት በድርቁ ምክንያት በሰውና በእንስሳት ላይ ጉዳት እንዳይደርስ 100 ሚሊዮን ብር መድቦ እየሰራ ነው።
ከተመደበው ገንዘብ እስከ አሁን 10 ሚሊዮን ብር ለከብቶች መኖ፣ 20 ሚሊዮን ብር ለውሃ አቅርቦት መዋሉን ምክትል ኮሚሽነር ገረመው ኦሊቃ ለኢዜአ ተናግረዋል።
ኮሚሽኑ ከተመደበው ገንዘብ በተጨማሪ 30 ሚሊዮን ብር ለውሃ አቅርቦት እና 20 ሚሊዮን ብር ለሳር ግዥ እንዲውልም ወስኗል።
በቦረና ዞን 13ቱም ወረዳዎች የተከሰተው ድርቅ በሰው ሕይወት ላይ ጉዳት እንዳላደረሰ ገልጸው፤ የተልተሌ ወረዳ በከፊል፤ የዲሎ፣ የዲሬ እና አሬሮ ወረዳዎች ደግሞ በአብዛኛው ጉዳት እንደደረሰባቸው ገልጸዋል።
በጉጂ፣ በቦረና፣ በምዕራብና ምስራቅ ሀረርጌ እና ባሌ እና ምስራቅ ባሌ አካባቢዎች የክረምት ዝናብ ባለመጣሉ መጠኑ ቢለያይም ድርቅ መከሰቱንም ጠቁመዋል።
ከመስከረም አጋማሽ እስከ ህዳር መዝነብ የነበረበት ዝናብ ባለመዝነቡ መንግስት፣ ክልሉና አጋር ድርጅቶች ችግሩን ለማቃለል እየተረባረቡ ነው ብለዋል።
እየተከፋፈለ ካለው እህል የፌዴራል አደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን 25 ሺህ ኩንታል፤ ቀሪውን ደግሞ ኅብረተሰቡ እና የክልሉ መንግስት መሸፈናቸውን አክለዋል።
የከብቶች መኖ አቅርቦትን በተመለከተም ከ193 ሺህ በላይ ቤል የሳር እስር በመንግስትና በተለያዩ አካላት ቀርቦ እየተከፋፈለ ነው ብለዋል።
በዝናብ እጥረቱ ምክንያት የተጎዱ ከ166 ሺህ በላይ ወገኖች በተለየ ሁኔታ ተጨማሪ ድጋፍ እየተደረገላቸው እንደሆነም ምክትል ኮሚሽነር ገረመው ገልጸዋል።
በተከሰተው ድርቅ ከ8 ሺህ በላይ እንስሳት ጉዳት እንደደረሰባቸውም ጨምረው ገልጸዋል።
በክልሉ ከሁለት ሚሊዮን በላይ ዜጎች ድጋፍ እየተደረገላቸው ሲሆን በተፈጥሮና ሰው ሰራሽ ችግሮች ምክንያት የተፈናቀሉ ተጨማሪ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው ከ300 ሺህ በላይ ዜጎች መኖራቸው ተገልጿል።
ኮሚሽኑ በምስራቅና ምዕራብ ወለጋ፣ በቦረና፣ በጉጂ እና ቦረና ዞኖች ለሚገኙ ጉዳት ለደረሰባቸው ዜጎች ድጋፍ እየተደረገ እንደሆነም አስታውቋል።