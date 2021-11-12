በአማራ ክልል ሊከሰት የሚችለውን የምርት እጥረት በመስኖ ልማት ለማካካስ እየተሰራ ነው

ባህር ዳር ህዳር 3/ 2014 (ኢዜአ) በአማራ ክልል በህወሓት ወረራ ምክንያት ሊከሰት የሚችለውን የምርት እጥረት በመስኖ ልማት ለማካካስ በትኩረት እየተሰራ መሆኑን የክልሉ ግብርና ቢሮ አስታወቀ።
አሸባሪው ህውሓት በፈጸመው የሽብር ተግባር ምክንያት በክልሉ ሊከሰት የሚችለውን የምርት እጥረት በመስኖ ልማት ለማካካስ በዘንድሮው የበጋ ወራት ከ100 ሺህ ሄክታር ላይ መሬት በስንዴ ይለማል።
ቢሮው የመስኖ ልማትን በእውቀትና በክህሎት መምራት እንዲቻል በአማራ ክልል ከሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች ፎረም ጋር ዛሬ ተወያይቷል።
የቢሮው ኃላፊ ኃይለማሪያም ከፍያለው (ዶ/ር) እንደገለጹት አሸባሪው ህወሓት ወረራ በፈጸመባቸው የክልሉ አካባቢዎች በሁሉም ዘርፍ በርካታ ጉዳት አድርሷል።
በግብርናው ዘርፍ ከሰብል እስከ እንስሳት እንዲሁም የግብርና መሰረተ ልማቶችን በማውደም ከፍተኛ ውድመት ማድረሱን ገልፀዋል።
አሸባሪ ህወሓ በወረራ በያዛቸው አካባቢዎች ከ6 ነጥብ 3 ሚሊዮን በላይ ህዝብ ለችግር እንዲጋለጥ ሲያደርግ ወደ 1 ሚሊዮን የሚጠጉ ወገኖችን ከመኖሪያ ቄያቸው አፈናቅሏል።
ኃላፊው እንዳሉት “በአሸባሪ ቡድኑ ምክንያት የደረሰውን ውደመት ወደነበረበት ለመመለስ የአጭርና የረጀም ጊዜ ዕቅድ ተነድፎ እየተሰራ ነው።”
በህወሓት ወረራ ምክንያት ሊከሰት የምርት እጥረት ለመቋቋምና ምርትን ለማካካስ ለመስኖ ልማት ትኩረት መሰጠቱንም ነው የገለጹት።
“በዚህም ከ100ሺህ ሄክታር በሚበልጥ መሬት ላይ ስንዴ በመስኖ በማልማት ከ4 ነጥብ 6 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ምርት ለማምረት ታቅዶ ወደ ስራ ተገብቷል” ብለዋል።
ለዕቅዱ ተግባራዊነት ዩኒቨርሲቲዎች በእውቀት፣ በቴክኖሎጂና በግብዓት አቅርቦት እንዲያግዙ ጥሪ አቅርበዋል።
“በክልሉ ያሉ ዩኒቨርሲቲዎች ለሚያጋጥሙ ችግሮች ፈጣን ምላሽ በመስጠት ማህበራዊ ኃላፊነታቸውን እየተወጡ ይገኛሉ” የሉት ደግሞ በምክትል ርዕሰ መስተዳደር ማዕረግ የአማራ ክልል የኢኮኖሚ ክላስተር አስተባባሪ ወይዘሮ ዓይናለም ንጉሴ ናቸው።
እንደእሳቸው ገለጻ የክልሉ መንግስት የህልውና ዘመቻውን በድል ከማጠናቀቅ ጎን ለጎን በወረራ ምክንያት የወደመውን ሰብል ለማካካስ መስኖን በስፋት ለመጠቀም እየሰራ ይገኛል።
“ዩኒቨርሲቲዎች በማህበረሰብ አገልግሎት የእውቀት ሽግግር በማድረግ፣ ውሃን በማበልጸግና አርሶ አደሩን በማገዝ በኩል ሰፊ ስራ መስራት ይጠበቅባቸዋል” ብለዋል።
በክልሉ የሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች ከሰኔ 24 ቀን 2013 ዓ.ም ጀምሮ ጊዜያቸውን፣ ሃብታቸውን፣ ጉልበታቸውንና እውቀታቸውን በህልውና ዘመቻው ላይ አድርገው እየሰሩ ነው ያሉት ደግሞ የፎረሙ ዋና ፀሐፊ አስማረ ደጀን (ዶ/ር) ናቸው።
“የክልሉን ህዝብ ለመርዳት ብዙ ስራዎች ተሰርተዋል፤ እየተሰሩም ይገኛሉ” ያሉት ዋና ፀሐፊው፣ አሁንም በጦር ግንባር የሚገኘውን የፀጥታ ኃይልና ተፈናቃዮችን እየደገፉ ነው።
“በገንዘብ የማይተመን የእውቀት እገዛ ማድረግ መቻል አለብን” ያሉት ደግሞ የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር ፍሬው ተገኘ ናቸው።
ዩኒቨርሲቲው አስፈላጊውን ሁሉ ድጋፍ እንደሚያደረግ ገልጸው፣ ለእዚህም ከወዲሁ አቅጣጫ ተሰጥቶ እየተሰራ መሆኑን የተናገሩት።
በውይይቱ ላይ የዩኒቨርሲቲ ተወካዮችና ሌሎች ባለድርሻ አካላት ተገኝተዋል።