በክልሉ የህልውና ዘመቻውን በሚደግፍ ሁኔታ የዳኝነት አገልግሎት እንዲሰጥ የአሰራር መመሪያ ተዘጋጅቶ እየተተገበረ ነው

ባህር ዳር፤ ህዳር 3/2014 (ኢዜአ) የህልውና ዘመቻውን በሚደግፍ ሁኔታ የዳኝነት አገልግሎት እንዲሰጥ የአሰራር መመሪያ ተዘጋጅቶ እየተተገበረ መሆኑን የአማራ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት አስታወቀ።
የጠቅላይ ፍርድ ቤቱ ፕሬዚዳንት አቶ አብዬ ካሳሁን ዛሬ በሰጡት መግለጫ እንዳመለከቱት፤ በአሸባሪው የህውሃት ቡድን የተቃጣን የግፍ ወረራ ከመመከት ጐን ለጎን መሰረታዊ የዳኝነት አገልግሎቶች ይሰጣሉ።
በዚህም ጠቅላይ ፍርድ ቤት የህልውና ዘመቻውን በሚደግፍ ሁኔታ የዳኝነት አገልግሎት እንዲሰጥ የአሰራር መመሪያ አውጥቶ እየተገበረ ነው ብለዋል።
በመመሪያው መሰረትም ከህዳር 1/ 2014 ዓ.ም ጀምሮ በክልሉ በየደረጀው በሚገኙ ፍርድ ቤቶች የፍትሃብሄር፣ወንጀል እና ሌሎችም የዳኝነት አገልግሎቶች እንደሚሰጡ አስታውቀዋል።
በዚህም የልጅ ቀለብ፣ የወላጅነት ይረጋገጥልኝ፣ የባልና ሚስት ጉዳይ፣ የአሰሪና ሰራተኛ እንዲሁም ከልማትና ኢንቨስትመንት ጋር ተያያዥነት ያላቸው የፍትሃብሄር ጉዳዮች እንደሚታዩ አስረድተዋል።
እንዲሁም ባለጉዳዮች በእርቅ ጨርሰው በፍርድ ቤት ለማስመዝገብ የሚያቀርቧቸው አቤቱታዎችን እና ሌሎች በባህሪያቸው አጣዳፊና ጊዜ የማይሰጡ ጉዳዮችም የዳኝነት አገልግሎት ይሰጣል ብለዋል።
በወንጀል ጉዳዮችም የዋስትና፣ የጊዜ ቀጠሮ፣ የማያዥያና የብርበራ ጉዳይ ወንጀሎችም በፍርድ ቤቶች እንደሚታዩ ገልጸዋል።
ከአስቸኳይ ጊዜ ህጎች እና ከክልሉ ዝርዝር የዘመቻ መመሪያ አፈጻጸም ጋር በተያያዘ የሚቀርቡ የወንጀልም ሆነ የፍትሃብሔር ጉዳዮች የሚታዩ መሆናቸውን አብራርተዋል።
ፍርድ ቤቶች በከፊል ዝግ በሆኑበት ጊዜ ውሳኔ የሚያገኝ መዝገብ በይርጋ ጊዜ ረገድ የሚያጋጥመውን ችግር ለመፍታት ይቻል ዘንድ ውሳኔ የተነገረበትን ቀን በመዝገቡ ተጽፎ እንዲገለጽ ይደረጋል ብለዋል።
በመግለጫው ከተዘረዘሩት ውጭ ያሉት ጉዳዮች በየደረጃው የሚገኙ የክልሉ ፍርድ ቤቶች ከህዳር 1/2014 ዓ.ም ጀምሮ ላልተወሰነ ጊዜ አገልግሎት የማይሰጡ መሆናቸውን አስታውቀዋል።
በቀጠሮ ላይ የነበሩ መዛግብት ቀጠሯቸው ላልተወሰነ ጊዜ ባሉበት ደረጃ እንዲቆሙ ተደርጎ ወደ ፊት ጠቅላይ ፍርድ ቤቱ በሚሰጠው መመሪያ መሰረት መታያታቸው የሚቀጥል ይሆናል ሲሉ አቶ አብዮ ተናግረዋል።