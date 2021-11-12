በምስራቅ ሐረርጌ ዞን ህብረተሰቡን በማሳተፍ እየተከናወነ ያለው ሰላምን የማረጋገጥ ሥራ ውጤት እያስገኘ ነው

ሐረር፤ ህዳር 3/2014 (ኢዜአ) በምስራቅ ሐረርጌ ዞን ህብረተሰቡን ባሳተፈ መልኩ እየተከናወነ ያለው ሰላምን የማረጋገጥ ሥራ ውጤት እያስገኘ መሆኑን የዞኑ ፖሊስ መምሪያ አስታወቀ።
የመምሪያው የጸጥታና ሰላም ማረጋገጥ ምክትል ዳይሬክተር ኮማንደር ሙሉ አባቡ ለኢዜአ እንዳሉት፤ በዞኑ ህብረተሰቡና የጸጥታ ሃይሉ ተቀናጅተው ጸጥታን የማስከበር ሥራን አጠናክረው ቀጥለዋል።
በዚህም በዞኑ የሚታየው የሰላም ሁኔታ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሻሻለ መምጣቱን ነው የተናገሩት።
ባለፈው አንድ ወር ጊዜ ውስጥ በተከናወነው ጸጥታን የማረጋገጥ ሥራ በዞኑ ሁከት ለመፍጠርና ሌሎች የጥፋት ተግባራት ሊፈጽሙ የነበሩ ጸጉረ ልውጦች በቁጥጥር ስር ውለዋል ኮማንደር ሙሉ ብለዋል።
እነዚህ ሰዎች ያሰቡት የጥፋት ዓላማ እንዳይሳካ በማድረግ በኩል ህብረተሰቡ በተለይም ወጣቱ እና የጸጥታ ሃይሉ ቅንጅታዊ እንቅስቃሴ ውጤት እያስገኘ መሆኑን አስረድተዋል።
በቁጥጥር ስር ከዋሉ ጸጉረ ልውጦች በተጨማሪ ክላሽንኮቭ ጠብመንጃ፣ ሹጉጦች እና በርካታ ተተኳሽ ጥይቶች በአንድ ወር ጊዜ መቆጣጠር መቻሉን ገልጸዋል።
በዞኑ ጠላት ሰርጎ ገብቶ እንዲደራጅ ለማድረግ ሲሰሩ የነበሩ አካላት ከጦር መሳሪያ ጋር ተይዘውና ለህግ ቀርበው እስከ አራት ዓመት በሚደርስ እስራት እንዲቀጡ መደረጉን ጠቅሰዋል።
እንደ ኮማንደር ሙሉ ገለጻ፤ ህየኮንትሮባንድ ንግድን ለመከላከል በተከናወነው ሥራም በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ከ5 ሚሊዮን ብር በላይ ግምት ያላቸው ንብረቶች በቁጥጥር ስር ወለዋል።
በሀገር አቀፍ ደረጃ የወጣውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ተግባራዊ በማድረግ በኩልም ከዞን እስከ ቀበሌ ድረስ ኮማንድ ፖስት በማቋቋም ለማስፈጸም እየተሰራ መሆኑንም አስታውቀዋል።
በምስራቅ ሐረርጌ ዞን የጸጥታ አካላት ከህብረተሰቡ ጋር ተቀናጅተው ባከናወኑት ሥራ እየተሻሻለ የመጣውን ሰላም አጠናክሮ ለማስቀጠል አሁንም በትኩረት እየተሰራ እንደሚገኝ ኮማንደር ሙሉ አብራርተዋል።