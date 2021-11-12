ፖሊስ ሁለት መቶ ኪሎ ግራም አደንዛዥ እፅ ከነተጠርጣሪው ግለሰብ በቁጥጥር ስር አዋለ

አሶሳ ህዳር 03 / 2014 (ኢዜአ) በአሶሳ ከተማ 200 ኪሎ ግራም አደንዛዥ እፅ ከነተጠርጣሪው በቁጥጥር ስር ማዋሉን ፖሊስ ገለጸ።
በአሶሳ ከተማ በአንድ ተጠርጣሪ መኖሪያ ቤት በተደረገ ፍተሻ 200 ኪሎ ግራም አደንዛዥ እፅ እና ሌሎች ቁሳቁሶችን ከግለሰቡ ጋር በሕግ ቁጥጥር ስር ማዋሉን የከተማ ፖሊስ መምሪያ አስታውቋል፡፡
የከተማው ፖሊስ መምሪያ አዛዥ ኮማንደር ቡሽራ አልቀሪብ ለኢዜአ እንደገለጹት በኅብረተሰቡ ጥቆማ በሕግ ቁጥጥር ስር የዋለው ግለሰብ በአሶሳ ከተማ የወረዳ ሁለት ቀበሌ ነዋሪ ነው።
ፖሊስ የህብረተሰቡን ጥቆማ መሠረት አድርጎ በግለሰብ መኖሪያ ቤት ባደረገው ፍተሻ 200 ኪሎ ግራም አደንዛዠ እፅ አግኝቷል፡፡
በተጨማሪም ጂ ፒኤሶች ከነተጓዳኝ መሳሪዎቻቸው፣ ፎቶ ካሜራ፣ የተለያዩ የባንክ ደብተሮች፣ የአሶሳ እና የሌሎች ከተሞች መታወቂያዎች እንዲሁም ተንቀሳቃሽ ስልኮች ተይዘዋል፡፡
በሕግ ቁጥጥር ሥር የዋለው ግለሰብ ከአሸባሪው ህወሓት ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት እንዳለው ፖሊስ በማስረጃ ያረጋገጠ ሲሆን፣ ምርመራው ተጠናክሮ መቀጠሉን ኮማደር ቡሽራ አስታውቀዋል፡፡