አንድነቷ የተጠበቀ ሀገር ለተተኪው ትውልድ ለማስተላለፍ መስዋዕትነት እንከፍላለን-የቀድሞ ሠራዊት አባላት

ሆሳዕና፤ ኅዳር 3/2014(ኢዜአ) አንድነቷ የተጠበቀ ሀገር ለተተኪው ትውልድ ለማስተላለፍ አስፈላጊውን መስዋዕትነት ለመክፈል መዘጋጀታቸውን በሐዲያ ዞን የቀድሞ ሠራዊት አባላት ገለጹ።
አባላቱ ከኢዜአ ጋር ባደረጉት ቆይታ እንደተናገሩት፤ ኢትዮጵያን ሊያፈርስ የመጣውን ጠላት ለመደምሰስ በሚካሄደው ሀገራዊ ተልዕኮ ለመሳተፍ ዝግጁ ናቸው።
በሆሳዕና ከተማ የሴች ዱና ቀበሌ ነዋሪው ወታደር ተፈሪ ታደሰ፤ አሸባሪው የህወሓት ወራሪ ቡድን ለማጥፋት የዜግነት ድርሻቸውን ለመወጣት መነሳሳታቸውን ገልጸዋል።
ወቅቱ በአሸባሪው ቡድን የተቃጣብንን ጦርነት በመመከት የለውጡን ስኬት ለማጣጣም የምንተጋበት በመሆኑ የሚጠበቅበኝን መስዋዕትነት በመክፈል ነፃነቷ የተጠበቀ ሀገርን ለትውልድ ለማቆየት ሠራዊቱን ለመቀላቀል ወስኛለሁ ነው ያሉት።
የሊች አምባ ቀበሌ ነዋሪው ወታደር ዴቴቦ ፎጬ በበኩላቸው፤ እንደ ቀድሞ ወታደር የሀገር ህልውና ሲደፈር መመልከት ሀገርን እንደ መካድና አገር አለኝ ለማለት አያስደፍርም ይላሉ።
የእናት ጡት ነካሽ በሆነው አሸባሪው ቡድን የቃጣውን አደጋ ለመመከት በውትድርናው ዓለም ያላቸውን ልምድ በመጠቀም ሀገራቸውን ለማዳን የድርሻቸውን አንደሚወጡ አስታውቀዋል።
ወታደር የሚኖረውም የሚሞተውም ለሀገር ህልውና መጠበቅ በመሆኑ ራሳቸውን መስዋዕት በማድረግ ለተተኪው ትውልድ አንድነቷ የተጠበቀ ሀገርን ለማስረከብ ቁርጠኛ መሆናቸውን ገልጸዋል።
“የቀደምት አባቶቻችን በከፈሉት መስዋዕትነት ህልውናዋን አቆይተው ያስረከቡንን ሀገር ተተኪ ልጆቿ እያለን ክብሯና ልዕልናዋ ለጠላት አሳልፈን አንሰጥም” ያሉት በዱና ወረዳ የዳቢያጎ ቀበሌ ነዋሪው ወታደር አየለ ቲራሞ ናቸው።
የሀገር ሰላምና ህልውና ባልተጠበቀበት ማንኛውንም ነገር ለማሰብና ለመተግበር ስለማይታሰብ ወደ ግንባር እንደሚዘምቱ አስታውቀዋል።
የቀድሞ ሠራዊት አባላት ኢትዮጵያ እያካሄደች ባለችው የህልውና ዘመቻን ለመቀላቀል ያቀረቡትን ጥያቄ መንግስት በመቀበል ለማስተናገድ በሂደት ላይ መሆኑ ይታወቃል።