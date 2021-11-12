በደቡብ ክልልየጦር መሳሪያ ምዝገባ ሂደት ለአንድ ሳምንት ተራዘመ

ሃዋሳ ሕዳር 3/2014(ኢዜአ) በደቡብ ክልል ሲካሄድ የነበረው የጦር መሳሪያ ምዝገባ ሂደት ከዛሬ ጀምሮ ለሰባት ቀናት መራዘሙን የክልሉ ሠላምና ፀጥታ ቢሮ አስታወቀ ።
የቢሮው ኃላፊና የክልሉ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ዕዝ መምሪያ አባል አቶ አለማየሁ ባውዲ እንዳመለከቱት፤ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን መሠረት በማድረግ ላለፉት አምስት ቀናት ምዝግባ ሲካሄድ ቆይቷል።
በእዚህም የጦር መሳሪያ የያዙ ግለሰቦችና ተቋማት መሳሪያዎቻቸውን አስመዘግበዋልብለዋል።
ሆኖም በነዚህ ቀናት ውስጥ የጦር መሳሪያዎችን መዝግቦ ማጠናቀቅ ባለመቻሉ የመመዝገቢያ ቀኑ ከዛሬ ጀምሮ ለተከታታይ ሰባት ቀናት መራዘሙን አስታውቀዋል።
እስካሁን የጦር መሳሪያ ያላስመዘገቡ ግለሰቦችና ተቋማት ለመጨረሻ ጊዜ በተሰጠው ተጨማሪ ጊዜ አቅራቢያቸው ወደሚገኝ ፖሊስ ጣቢያ በመሄድ እንዲያስመዘግቡ ኃላፊው አሳስበዋል።
የባለ ሁለት እግር ሞተር ብስክሌት አሽከርካሪዎች፣ የመኝታ አገልግሎት የሚሰጡ ድርጅቶ እና የአከራይ ተከራይ ምዝገባም በተመሳሳይ መልኩ ለሰባት ቀናት መራዘሙን ነው አቶ አለማየሁ ያስታወቁት።
በተራዘሙት የምዝገባ ቀናት የማያስመዘግቡ ግለሰቦችና ተቋማት ላይ በቀጣይ ህጋዊ እርምጃ እንደሚወሰድም አመልክተዋል።
የክልሉ ነዋሪዎች ሰርጎ ገቦችን በመከላከል ሀገርን ለማዳን ሲያደርጉ የቆዩትን ሁለንተናዊ ድጋፍ አጠናክረው እንዲቀጥሉም ጥሪ አቅርበዋል።
በየትኛውም ቦታ በተለይ መኖሪያ አካባቢዎች ላይ የሚታዩ ስጋቶችን ለፀጥታ አካላት ፈጥኖ በማሳወቅ የዜግነት ግዴታቸውን እንዲወጡ መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል።
ህብረተሰቡ ከአቅም በላይ የሆኑ ጉዳዮች ሲያጋጥመው በክልል ደረጃ በተዘጋጀው ነፃ የስልክ መስመር 9894 ላይ ጥቆማ ማድረስ እንደሚችል አስታውቀዋል።