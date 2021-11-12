ኢትዮጵያን ከአሸባሪውና የጥፋት ተላላኪዎች ለመታደግ አስፈላጊውን ድጋፍ እናደርጋለን

ድሬደዋ፤ ህዳር 3/2014(ኢዜአ) ኢትዮጵያን ከአሸባሪው ህወሃትና የውጭ ተላላኪዎች ጥፋት ለመታደግ አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርጉ በድሬዳዋ አስተዳደር የሚገኙ ባለሃብቶችና ነጋዴዎች አስታወቁ።
ባለሃብቶች በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮችና የአገር መከላከያ ሠራዊት ለመደገፍ ባካሄዱት ውይይት ግንባር በመዝመት ጭምር እንደሚያግዙ ገልጸዋል፡፡
ከውይይቱ ተሳታፊ ባለሀብቶች መካከል አቶ በላይነህ ተስፋዬ፤ ሀገር እንድትቀጥል ለሚካሄደው የህልውና ዘመቻ ገንዘብ፣ ሃብት፣ ጉልበትና እውቀቴን ለሀገሬ ለማዋል ምንጊዜም ዝግጁ ነኝ ብለዋል፡፡
ኢትዮጵያ ለተጎራባች ሀገራት ጭምር በቅርብ ርቀት ላይ የምትገኝና ከነዚህም ጠንካራ የኢኮኖሚ ግንኙነት ያላት በመሆኑ አካባቢውን ከአሸባሪው ህውሃትና ሸኔ መጠበቅ የሀገር መከላከያ ሠራዊቱ ብቻ ሣይሆን የሁላችንም የተቀናጀ ኃላፊነት ነው ያሉት ደግሞ ወይዘሮ ኤልሳቤት አስፋው ናቸው፡፡
“ በገንዘቤ፣ በጉልበቴ፣ በግንባር ተገኝቼ ከሠራዊቱ ጎን ተሰልፌ ጭምር ህይወቴን ለሀገሬ ለመስጠት ዝግጁ ነኝ” ነው ያሉት፡፡
በንግድ ሥራ የተሰማሩት ወይዘሮ ኑሪያ አህመድ በበኩላቸው፤ በአንድ በኩል በቅንነትና በታማኝነት ህዝብን በማገልገልና ኢኮኖሚን በማጠናከር በሌላ በኩል የሀገርን ህልውና ለማዳን የሚደረገው ዘመቻ በፍጥነት እንዲጠናቀቅ አስፈላጊውን ዕገዛ በማድረግ የዜግነት ግዴታቸውን እንደሚወጡ ገልጸዋል፡፡
በጦርነት የተፈናቀሉትን በቁስ፣ በገንዘብና በምግብ ለመርዳት ዝግጁ ነን ያሉት ደግሞ ሌላው ባለሀብት አቶ ሐሰን በሽር ናቸው፡፡
“መዝመት ካለብን እንዘምታለን፤ ማንኛውንም መስዋዕትነት ለመክፈል ዝግጁ ነን” ብለዋል፡፡
አቶ አሊ ሙሣ፤ ልማቱን ከማፋጠን በተጨማሪ ሀገርን ከአሸባሪዎች ነፃ ለማድረግ እየተዋደቀ ለሚገኘው ጀግና ሠራዊት የሚፈለገውን ማናቸውንም ድጋፍ ለማድረግ ተዘጋጅተናል ነው ያሉት፡፡
ለሠራዊት ከሚያደርጉት ድጋፍ ጎን ለጎን አካባቢን ከአሸባሪዎቹ ህወሃትና ሸኔ ተላላኪዎች ነቅቶ መጠበቅ እንደሚገባ ያመለከቱት አቶ ፍሬዘር ሰለሞን ናቸው፡፡
ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በድሬዳዋ የጎዳና ተዳዳሪ ወጣቶችና የአእምሮ ህመምተኞች እየበዙ በመሆናቸው አስተዳደሩ ጉዳዩን በቀላሉ ባለማየት ትኩረት ሰጥቶ መፍትሄ ሊሰጠው ይገባል ሲሉም ጠቁመዋል፡፡
ውይይቱን የመሩት የድሬዳዋ አስተዳደር ከንቲባ ከድር ጁሃር፤ ከአሸባሪዎቹ ህውሃትና ሸኔ ጋር ግንኙነት አላቸው ተብለው የተጠርጣሪ ሰዎችና መሣሪያዎች በቁጥጥር ሥር የማዋሉ ሥራ ተጠናክሮ መቀጠሉን ነው ያስታወቁት፡፡
ባለሃብቱ ያነሷቸው መሠረታዊ ጉዳዮች ትኩረት ተሰጥቶ ይሰራል፤ በተለይ ድሬዳዋ የስበት ማዕከል መሆኗን ያገናዘበ ሥራ በአስቸኳይ አዋጁ ተግባራዊ መምሪያ ዕዝ እየተከናወነ መሆኑንም ገልፀዋል፡፡
ባለሃብቶቹ እያደረጉ ለሚገኙት ድጋፍም አመስግነዋል፡፡