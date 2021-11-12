ለቴክኖሎጂው ተስማሚ የሆነ የአእምሮ ብስለት ባለመኖሩ ማህበራዊ ሚዲያ የአሉባልታና ሐሰተኛ መረጃ ምንጭ ሆኗል

ህዳር 03 ቀን 2014 (ኢዜአ) እንደ ማህበራዊ ሚዲያ ያሉ ዘመናዊ የመረጃ ማሰራጫ መንገዶች የአሉባልታና ሐሰተኛ መረጃ ስርጭት ምንጩ የሚሆኑት ለቴክኖሎጂው ተስማሚ የሆነ የአእምሮ ብስለት ባለመኖሩና የአጠቃቀም ችግር በመኖሩ መሆኑ ተጠቆመ።
የአሉባልታና ሐሰተኛ መረጃ ስርጭትን ለመከላከል ደግሞ እውነተኛ መረጃን በፍጥነት ማድረስና የተሳሳቱ መረጃዎችን በየጊዜው ማጋለጥ እንደሚገባም ተመላክቷል።
በአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ የማኅበረሰብ ስነ ልቦና መምህር የሆኑት ዶክተር አበባው ምናዬ ከኢዜአ ጋር ባደረጉት ቆይታ እንደገለጹት ሰዎች ግልጽ የሆነ መረጃ ሳይኖራቸው ሲቀር ወይም ሆን ተብሎ የተዛባ፣ የተጋነነ፣ እውነታውን የማያንጸባርቅና ሀሰተኛ መረጃ ሲያስተላልፉ የመረጃ አሉባልታ ይፈጠራል።
ዶክተር አበባው ሰዎች ፍርሀት ውስጥ ሲሆኑ፣ በሚፈልጉት ጉዳይ ላይ መረጃ ሳያገኙ ሲቀር እና የአንድን አካል ጥቅም ለማስከበር ሲባል የአሉባልታ ስርጭት እንደሚካሄድም ነው የገለጹት።
እንደ ማህበራዊ ሚዲያ ያሉ ዘመናዊ የመረጃ ማሰራጫዎች መስፋፋት የአሉባልታዎችና የሐሰተኛ መረጃዎችን ስርጭት ተደራሽነት እንዳሳደገው ጠቁመው፤ ለዚህ መነሻው ለቴክኖሎጂው ተስማሚ የሆነ የአእምሮ ብስለት አለመኖሩ ነው ብለዋል።
“ቴክኖሎጂው ለምን አገልግሎት እንደሚውልና አጠቃቀሙን ያለማወቅ ችግር እንዲሁም ህብረተሰቡ ታማኝ መረጃዎች ከተማኝ ምንጭ እስኪመጣ ድረስ ትዕግስት ማጣቱ ከእነዚህ የመረጃ ምንጮች መረጃዎችን ያለምንም ማጣራት በመውሰዱ ለአሉባልታና ለሐሰተኛ መረጃዎች ስርጭት መስፋፋት ምክንያት ሆኗል” ነው ያሉት።
በሌላ በኩል የመረጃዎቹን ኢ-ታማኒነት የሚያጋልጡ መረጃዎች ቶሎ ቶሎ አለመሰራጨታቸው ለአሉባልታና ለሐሰተኛ መረጃዎች መዛመት ጉልህ ድርሻ አለው ሲሉ ገልጸዋል።
የአሉባልታውና ሐሰተኛ መረጃው መዛመት እያንዳንዱ ግለሰብን ለፍረሃት በመዳረግ በስራው ላይ የነበረው ጥንካሬ እንዲቀንስና የእርሰ በእርስ መተማመንን በማዛባት ከፍተኛ ጉዳት ያደርሳል ያሉት ባለሙያው ይህም በኢትዮጵያ እየታየ ይገኛል ሲሉ ተናግረዋል።
የተዛባ መረጃ ስርጭትና አሉባታዎች አለ የሚባለውን ማህበረሰባዊ መሰረትን በመናድም ከፍተኛ የስነ ልቦና ጫና እንደሚፈጥር አክለው “ወደ አልተፈለገ ቀውስና ተደራረቢ ችግሮች ይመራል” በማለት አመልክተዋል።
ሰዎች በመረጃ እጦትና በአሉባልታ መብዛት ወደ አልተፈለገ ግምትና የመረጃ ምንጭ እንዳይሄዱ መገናኛ ብዙሃን በሁሉም መንገዶች ፈጣን የሆነ መረጃን መስጠት አለባቸው ሲሉ ገልጸዋል።
የተዛቡና ሐሰተኛ መረጃዎቹን ደግሞ በመረጃ ማጣርያ ከሰር ከስር ማጋለጥ እንደሚገባ ተናግረው ከሚመለከታቸው አካለላት እውነተኛ መረጃዎችን በማዘጋጀት ለህብረተሰቡ ተደራሽ ማድረግ ያስፈልጋል ብለዋል።
የመረጃ ምንጭ የሆኑ መንግስታዊና ሌሎች አካላት እውነተኛ መረጃዎችን ቶሎ ቶሎ በማዳረስ ማኅበረሰባዊ ቀውሶችን አስቀድሞ መከላከልና ማስቆም ይቻላል ሲሉ ዶክተር አበባው አስገንዝበዋል።