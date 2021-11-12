በትራፊክ አደጋ ጉዳት የደረሰባቸው ተገቢ ህክምና እንዲያገኙ እየተሰራ ነው – ኤጄንሲው

አዳማ ህዳር 03/2014/ኢዜአ/ በትራፊክ አደጋ ጉዳት የደረሰባቸው ዜጎች ተገቢውን የህክምና አገልግሎት በወቅቱ እንዲያገኙ ከባለድርሻ አካላት ጋር በትብብር እየሰራ መሆኑን የመድህን ፈንድ አገልግሎት አስተዳደር ኤጄንሲ አስታወቀ።
አጄንሲው የመጀመሪያው ሩብ ዓመት የስራ አፈፃፀምና የቀጣይ መቶ ቀናት እቅድ ላይ ከባላድርሻ አካላት ጋር በአዳማ ከተማ እየመከረ ነው።
በኤጄንሲው የመድህን ኦፕሬሽን ዳይሬክተር አቶ አዲል አብዱላሂ እንደገለጹት በተሽከርካሪ አደጋ ጉዳት የደረሰባቸው ዜጎች በቂና ተገቢውን ህክምና እንዲያገኙ የአሰራርና የህግ ማእቀፎችን ለማሻሻል እየተሰራ ነው።
“ጉዳት የደረሰባቸው ዜጎች በሶስተኛ ወገን የመድህን ፈንድ አገልግሎት ለህክምና የሚከፈለው 2ሺህ ብር ብቻ በመሆኑ አሁን ካለው ነበራዊ ሁኔታ አንፃር ምንም ፋይዳ የለውም ” ብለዋል።
“በአደጋው ህይወቱን ላጣ ሰው ቤተሰብ የሚከፈለው ካሳ 40ሺህ ብር በመሆኑ ከጉዳቱና ከስነልቦና አንፃር እዚህ ግባ የሚባል አይደለም” ያሉት ዳይሬክተሩ አጄንሲው የሚሰጠውን አገልግሎት፣ አሰራርና የህግ ማእቀፎችን ለማሻሻል ጥናት እያካሄደ መሆኑን ተናግረዋል።
በኢንሹራንስ፣ በፖሊስና በህክምና ተቋማት ጨምሮ በዘርፉ በባለድርሻ አካላት የሚሰጡ አገልግሎቶችን ለማቀላጠፍ እንዲሁም የአስቸኳይ የህክምና አገልግሎት አሰጣጥ፣ የመረጃ ጥራትና ወቅታዊ ያለመሆን ችግሮችን ለመቅረፍ በትብብር እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል።
በተያዘው 2ኛው ሩብ ዓመት እቅድ አፈፃፀም ውጤታማነትም የጋራ አቅጣጫ ለማስቀመጥ ባለድርሻዎችን ያሳተፈ መድረክ መዘጋጀቱን አመልክተዋል።
ኤጄንሲው የመረጃ አያያዙን ወደ ዲጂታል ለመቀየር እየሰራ እንደሚገኝ የገለጹት አቶ አዲል ከፖሊስ፣ ከኢንሹራንስ ኩባንያዎችና ከጤናና ትራንስፖርት ተቋማት ጋር በመሆን አንድ ዘመናዊ የመረጃ ቋት ለመዘርጋት በትብብር እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል።
በመጀመሪያው ሩብ ዓመት የሶስተኛ ወገን መድህን ፍቃድ የተሽከርካሪዎች ሽፋን አነስተኛ መሆኑን ጠቁመው በኢንሹራንስ ኩባንያዎች አማካይነት ከሶስተኛ ወገን ፍቃድ እድሳት የተሰበሰበ 24 ሚሊዮን ብር ለኤጄንሲው ፈሰስ መደረጉን ተናግረዋል።
የአዋሽ ኢንሹራንስ ኩባንያ ተወካይ አቶ ኩምሳ ቢራሳ በበኩላቸው በመጀመሪያው ሩብ ዓመት ከሶስተኛ ወገን ከ21 ነጥብ 4 ሚሊዮን ብር በላይ ፈንድ መሰብሰቡን ጠቅሰው ከተሰበሰበው ውስጥ 21 ሚሊዮን ብር የሚጠጋ ገንዝብ ለተጎጂዎች ፈሰስ መደረጉን አስታውቀዋል።