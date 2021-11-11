ሠራዊቱ እያደረገ ያለውን ተጋድሎ ለማገዝ በምንችለው ሁሉ ከጎኑ እንቆማለን

ሶዶ ፤ ህዳር 2/2014 (ኢዜአ) የሀገር መከላከያ ሠራዊት እያደረገ ያለውን ተጋድሎ ለማገዝ በሚችሉት አቅም ሁሉ ከጎኑ እንደሚቆሙ የወላይታ ዞን መንግስት ሠራተኞች ተናገሩ።
ሠራተኞቹ የሀገርና የህዝብ ህልውና ለማስጠበቅ ከጠላት ጋር በግንባር እየተፋለመ ላለው የሀገር መከላከያ ሠራዊት ደም በመለገስ ድጋፍ አድርገዋል።
በደም ልገሳው የተሳተፉት የዞኑ አስተዳደር ሠራተኛ አቶ ፍቅሬ ቶማስ በበኩላቸው “የደም ልገሳው ለሀገር ክብርና አንድነት የምንከፍለው ትንሹ መስዋዕትነት ነው” ብለዋል።
የመከላከያ ሠራዊትን መደገፍ ሀገርንና ቤተሰብን መደገፍ መሆኑን ገልጸው፣ ለሠራዊቱ በሚደረግ ድጋፍ በተለያየ መንገድ እገዛ እያደረጉ መሆኑንና ወደፊትም ድጋፉን እንደሚያጠናክሩ ገልፀዋል።
ሌላው አስተያየት ሰጪ አቶ ወንድሙ ኃይሌ “ለእኛ ሲሉ ራሳቸውን መስዋዕት አድርገው በዱር በገደሉ እየተዋደቁ ላሉ የመከላከያ ሠራዊት አባላት ያለኝን አጋርነት ለማሳየት ደሜን ለግሺያለሁ” ብለዋል።
“ሁሉም የሚያምረው በሀገር ነው” ያሉት አቶ ወንድሙ፤ “እናት ሀገሬን ለመጠበቅ ከደም ልገሳና የገንዝብ ድጋፍ ባለፈ ህይወቴን መስጠት ካለብኝ እሰጣለሁ” ነው ያሉት።
የመከላከያ ሠራዊት አባላት የኢትዮጵያን ክብር ለማስጠበቅ እየከፈሉት ያለውን መስዋዕትነት ታሪክም ትውልድም አይረሳውም” ያሉት ሌላው አስተያየት ሰጪ አቶ ያሲን ያና ናቸው።
“እነሱ እየከፈሉት ላሉት መስዋዕትነት ደም መለገስና ስንቅ ማቀበል ብቻ በቂ አይሆንም” ብለዋል።
ለዚህም ሠራዊቱ እያደገ ላለው ተጋድሎ ግንባር ድረስ ሄደው ከጎኑ ለመሰለፍ ቁርጠኛ መሆናቸውን አረጋግጠዋል።
የወላይታ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ አክሊሉ ለማ በበኩላቸው፤ ጀግናው የመከላከያ ሠራዊት ለሀገር ህልውናና ክብር ሲል በዱር በገደሉ ከጠላት ጋር እየተዋደቀ ነው ብለዋል።
ከአሸባሪዎቹ ህወሓትና ሸኔ ጋር በሚያደርገው ተጋድሎም እስከ ህይወት መስዋዕትነት በመክፈል የህዝብ ሰራዊት መሆኑን እያረጋገጠ እንደሚገኝ ተናግረዋል።
ከምንም በላይ የሀገሬና የህዝቤ ደህንነት ይቀድማል በሚል ውሎ አዳሩን የጠላትን አንገት እየተናነቀ ላለው ለዚህ ሠራዊት ህዝቡ ደጀንነቱን በተለያየ መንገድ እያሳየ መሆኑን ነው የገለጹት።
እየከፈለ ላለው መስዋዕትነት ክብር ለመስጠትና አጋርነቱን ለማሳየት የዞኑ ሠራተኞች የአንድ ወር ደመወዛቸወን ቀደም ሲል መለገሳቸውን ጠቅሰው፤ አሁንም ደሙን በመስጠት ዳግም አጋርነቱን ማረጋገጡን አስተዳዳሪው ተናግረዋል።
የህልውና ዘመቻው በድል እስኪጠናቀቅ ድረስ የዞኑ ሠራተኛና ህዝብ አስፈላጊውን ድጋፍ ሁሉ እንደሚያደርግም አረጋግጠዋል።