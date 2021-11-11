የትምህርት መሳሪያዎች ማምረቻና ማከፋፈያ ድርጅት ለመከላከያ ሰራዊት 4 ሚሊዮን ብር ድጋፍ አደረገ

ህዳር 02 ቀን 2014 (ኢዜአ) የትምህርት መሳሪያዎች ማምረቻና ማከፋፈያ ድርጅት ለአገር መካከያ ሰራዊት 4 ሚሊዮን ብር ድጋፍ አደረገ።
የጠቅላይ ሚኒስትር ፅህፈት ቤት ሴት ሰራተኞችም ለሰራዊቱ የአይነት ድጋፍ አድርገዋል።
ድጋፉን የተቋማቱ የሥራ ኃላፊዎች ለመከላከያ ሚኒስትር ዴኤታ ወይዘሮ ማርታ ሉዊጂ አስረክበዋል።
የትምህርት መሣሪያዎች ማምረቻና ማከፋፈያ ድርጅት ዋና ሥራ አስፈፃሚ ዶክተር ተመስገን ጋሮማ ድጋፉን ባስረከቡበት ወቅት እንደተናገሩት፤ የድርጅቱ ሠራተኞች ከዚህ ቀደምም ደመወዛቸውን መለገሳቸውን ለሰራዊቱ ድጋፍ ለግሰዋል።
በቀጣይም የአልባሳትና የቁሳቁስ ድጋፍ ለማድረግ ኮሚቴ ተዋቅሮ እየተሰራ መሆኑን ጠቁመዋል።
በጠቅላይ ሚኒስትር ፅህፈት ቤት የአገልግሎቶችና መልካም አስተዳደር ክትትል ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታ አለምፀሀይ ጳውሎስ በበኩላቸው ፅህፈት ቤቱ ለህልውና ዘመቻው የተለያዩ ድጋፎችን ሲያደርግ መቆየቱን ተናግረዋል።
የፅህፈት ቤቱ ሰራተኞች ለመከላከያ ሰራዊቱ ያላቸውን ድጋፍ ለማሳየት ከዚህ ቀደም የደም ልገሳ ከማድረግ ባሻገር ከደመወዛቸው የ2 ነጥብ 2 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ማድረጋቸውንም አስታውሰዋል።
በዛሬው ዕለትም ምግብ ነክ ድጋፍ ማድረጋቸውን ጠቁመው፤ በቀጣይም ድጋፉ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል አረጋግጠዋል።
ተቋማቱ ላደረጉት ድጋፍ ምስጋና ያቀረቡት የመከላከያ ሚኒስትር ዴኤታ ማርታ ሉዊጂ ለሰራዊቱ ሁሉን አቀፍ ድጋፍ በማድረግ በአጭር ጊዜ ውስጥ የአገሪቱን ሰላም ለማረጋገጥ የሁሉም ርብርብ አስፈላጊ መሆኑንም ገልፀዋል።
ኅብረተሰቡም የሚያደርገውን ሁለንተናዊ ድጋፍ አጠናክሮ እንዲቀጥልም ጠይቀዋል።
_ አካባቢህን ጠብቅ፣
_ ወደ ግንባር ዝመት፣
_ መከላከያን ደግፍ።