የአዲስ አበባ ቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን 8 ሠራተኞች ለመዝመት ተዘጋጅተዋል

ህዳር 2/2014 (ኢዜአ) የአዲስ አበባ ቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን ስምንት ሠራተኞች ወደ ግንባር ሄደው አሸባሪውን የሕወሃት ቡድን ለመፋለም ለመዝመት መዘጋጀታቸው ተነገረ።
የአዲስ አበባ ቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን ሠራተኞችና የአመራር አባላት “ደሜን ለወገኔ” በሚል መሪ ሃሳብ ዛሬ ደም ለግሰዋል።
የኮርፖሬሽኑ ዋና ዳይሬክተር አቶ ሽመልስ ታምራት፤ የኮርፖሬሽኑ ስምንት ሰራተኞች አሸባሪውን ሕወሃት ለመፋለም በፍቃደኝነት መመዝገባቸውን ገልጸዋል።
እነዚህ የኮርፖሬሽኑ 8 ሠራተኞች በወዶ ዘማችነት መመዝገባቸውን ገልጸው ሌሎች ሠራተኞችም ለመመዝገብ መዘጋጀታቸውን ጠቁመዋል።
የኮርፖሬሽኑ ሠራተኞች የሕልውና ማስከበር ዘመቻውን አስመልክቶ ለአገር መከላከያ ሠራዊት ያላቸውን ድጋፍ ለማሳየት በዛሬው እለት ደማቸውን መለገሳቸውንም ገልጸዋል።
ከደም ልገሳው በተጨማሪ በዓይነት አልባሳትና ምግቦችን ጨምሮ 2 ነጥብ 2 ሚሊዮን ብር የሚገመት ቁሳቁስ ለአገር መከላከያ ሠራዊት ድጋፍ መደረጉንም ገልጸዋል።
የሥራ ተቋራጮችን፣ የሥራ ዕድል የተፈጠረላቸው ማኅበራትና የኮርፖሬሽኑን ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤቶች በማስተባበር ከ17 ሚሊዮን ብር በላይ ለሠራዊቱ መሰብሰቡን ጠቁመዋል።
በኮርፖሬሽኑ አስተዳደር ቢሮ የማኅበራት ማደራጃ ከፍተኛ ባለሙያ የሆኑት ወይዘሮ ምሥራቅ አድማሱ፤ የደም ልገሳው ለአገር ሕልውና ዘመቻው አጋዥ ነው ብለዋል።
“ደሜን ባስቀምጠው ሀብት አይሆነኝም ያሉት” ወይዘሮ ምሥራቅ በአንድ ሰው ደም የሰዎችን ሕይወት በማትረፍ የአገር መከላከያ ሠራዊቱን መደገፍ ይቻላል ነው ያሉት።
በተቋሙ የገበያና ትስስር የቡድን መሪ አቶ ግርማ አብተው የደም ልገሳው በቋሚነት ለሀገር መከላከያ ሠራዊት የሚደረገው ድጋፍ አካል መሆን እንዳለበት ተናግረዋል።
በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የአዲስ አበባ ቤቶች ልማት አስተዳደር ቢሮ ኃላፊ ወይዘሪት ያስሚን ወሀብረቢ የደም ልገሳው ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት ገልጸዋል።
የደም ባንክም ኅብረተሰቡ ደም መለገሱን እንዲቀጥል ማበረታታት ይጠበቅበታል ብለዋል።
“በጤና ጥበቃ መሥፈርት አንድ ሰው በየሦስት ወሩ ደም መለገስ ይችላል” ያሉት ወይዘሪት ያስሚን ኅብረተሰቡ የሚያደርገውን የደም ልገሳ አጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪ አቅርበዋል።
የአዲስ አበባ ቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን ሰራተኞች ከጥቅምት 14 ቀን 2013 ዓ.ም ጀምሮ ለሶስተኛ ጊዜ የደም ልገሳ ማድረጋቸውን ከኮርፖሬሽኑ የተገኘ መረጃ ያመለክታል።